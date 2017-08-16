Озеро не отдавали. Оно просто "усохло"

Российские соцсети взбудоражила новость о том, что Россия после демаркации границы полностью передала Казахстану оставшуюся часть озера Сладкое, расположенного вблизи деревни Покровка Купинского района в Новосибирской области​.

Согласно данным Google Maps, площадь поверхности озера Сладкое составляет 45 га. Из них 14 га находились на территории России. Ранее граница России и Казахстана проходила через озеро.

Откуда шум

Сообщение о передаче российской части озера Сладкое появилось на сайте администрации Купинского района 10 августа, но СМИ обратили на нее внимание лишь 15 августа.

В период сезона охоты озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей, говорилось в сообщении администрации Купинского района (позже сообщение удалили, но оно осталось доступно ЗДЕСЬ). Поэтому "во избежание нарушения пограничного режима" власти района просят охотхозяйства провести "разъяснительную работу среди местного населения" о недопустимости нарушения границы.

Озеро Сладкое – это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное

При этом глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и "экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает". "Озеро Сладкое – это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное", – заявил Шубников.

Позднее Шубников подтвердил эту информацию корреспонденту ТАСС. Он рассказал, что существующую границу установили около 20 лет назад. Она проходит по воде озера, а перенести ее планируют на восточный – российский берег. Таким образом, все озеро Сладкое станет казахстанским.

Как Россия попыталась "вернуть" себе озеро

Уже вечером 15 августа страницу с новостью о передаче озера на сайте администрации Купинского района удалили (она доступна ЗДЕСЬ), а Владимир Шубников на дополнительные вопросы корреспондента “Коммерсанта” отвечать отказался, сославшись на позднее время.

О беседе с главой администрации “Коммерсанту” рассказал первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Ссылаясь на разговор с Шубниковым, он заверил, что информация о передаче Сладкого беспочвенна. "Это не более чем досужие разговоры", – сказал депутат.

Озеро не отдавали. Оно просто "усохло"

16 августа утром представитель регионального Пограничного управления ФСБ России сообщил РИА Новостям, что на самом деле озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, границу в этом месте не меняли. По его словам, теперь она пролегает по восточному берегу озера.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", – подчеркнул представитель пресс-службы.

Изменения государственной границы России в пользу Казахстана в районе озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области не будет, заявил глава Министерства природы России Сергей Донской. Он сказал, что озеро вернется в свои берега осенью, и граница между странами вновь будет проходить не по суше, а по воде.

Что говорят в Казахстане

Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков заявил Tengrinews, что Казахстан не получал от России озеро Сладкое в Новосибирской области.

"Говорить о том, что Россия "подарила" озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан", – сказал Жайнаков.

В посольстве Казахстана в России уточнили, что озеро Сладкое перейдет в собственность республики частично, а не полностью. "Комиссия пояснила, что начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана… Никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией", – говорится в официальном сообщении пресс-службы посольства.

Чем известно озеро Сладкое

Озеро Сладкое известно богатым содержанием ионов натрия, хлора и кидрокарбонатов. Озеро действительно соленое, поэтому в нем не водится рыба, но при этом оно не замерзает зимой. Туристов Сладкое привлекает лечебной грязью, которая помогает при аллергии, кожных заболеваниях, заболеваниях опорно-двигательной системы и многих других. Максимальная глубина Сладкого не превышает 1 метра 80 сантиметров, поэтому озеро считается безопасным.

20 лет назад озеру присвоили статус гидрологического памятника природы.

Между Казахстаном и Россией озеро поделили еще в 2005 году.