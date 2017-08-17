Крым в YouTube: град, мат и закрытый пляж

На этой неделе крымчане выкладывали в YouTube сильный град, ругань полицейского и отдыхающих, которые пытались проникнуть на пляж через забор.

Пользователь Денис Викторович опубликовал видео сильного града в Белогорске. Некоторые градины были размером с орех.

Пользователь Сергей Митин зафиксировал на видео словесную перепалку между мужчиной в форме полицейского и прохожим. Как следует из ролика, первый нарушил правила дорожного движения. «Офигевший срочник!» ‒ написал автор под видео.

Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика.

Пользователь Vladimir Karlov опубликовал видео ДТП в на трассе Симферополь ‒ Евпатория. На ролике видно, как на обочине слева лежит перевернувшийся автомобиль. К месту ДТП прибыл экипаж ДПС.

В аккаунте Ялта-24 Новости опубликовали видео, как отдыхающие на одном из пляжей в Ялте перелазят через забор. Как следует из описания, причиной стало то, что вход на пляж «Левант» закрыл охранник со словами: «Пляж работает до семи». На возмущения людей мужчина ответил: «Все вопросы к администрации».