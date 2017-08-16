В Крыму завершается высокий курортный сезон. Однако пляжи полуострова продолжают доставлять неудобства отдыхающим. Проблемным в этом году оказался отдых в Заозерном, Николаевке и Севастополе. Жалобы также поступают с южного берега Крыма.



К началу курортного сезона в Крыму не успели благоустроить пляжи. За несколько дней до старта были готовы всего четверть прибрежных линий, предназначенных для отдыха – 109 из 428, сообщала вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Крыма Лариса Опанасюк.

Подчиненных подгонял и глава подконтрольного России крымского парламента Сергей Аксенов. Многим пришлось завершать работы на пляжах чуть ли не в последнюю ночь перед приездом туристов. На субботник тогда вышел даже крымский министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий – он впоследствии лишился своей должности.

Но основная работа чиновников ждала впереди. Перед завершением высокого сезона туристы столкнулись с рядом проблем на крымских пляжах.​

Километр пляжа, оставшийся в «живых»

В поселке Николаевка Симферопольского района вход на центральный пляж разрушен – он обвалился еще два года назад.

Кроме того, обвалы на побережье отобрали у местных отдыхающих более шести километров пляжей. Пригодны для отдыха здесь лишь 1,2 из почти 8 километров, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации Симферопольского района Михаила Макеева.

«Протяженность пляжной территории Николаевки составляет 7,7 тысячи метров, из них функционируют 1,2 тысячи метров, то есть десять пляжных зон. Остальные 6,4 тысячи метров по протоколу комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций признаны аварийно-опасными и непригодными для купания», – заявляет он.

Восстановления разрушенного входа в центральный пляж поселка, судя по словам Макеева, в ближайшее время ожидать не стоит. Проект противооползневых работ еще не согласовали профильные ведомства.

Отдельным «аттракционом» здесь остаются регулярные полеты российской авиации над головами отдыхающих.

«Нашествие» водорослей

Над пляжами западного Крыма тоже можно наблюдать российскую авиацию. В июле ее заметили над пляжем «Морской» в поселке Прибрежном Сакского района.

Проблемой для пляжей Епатории оказались морские водоросли (камка), которые в начале августа вынесло штормом на берег. Почти 200 тонн морской травы за несколько дней убрали на городском пляже «Акватория», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Водоросли, как и положено, собирали и вывозили в море на расстояние 900 метров от берега», – говорится в сообщении.

В открытом доступе появилось видео уборки пляжей Евпатории. На нем несколько человек управляются с водорослями вручную.

В поселке Заозерном ширина полосы выброшенных на берег водорослей достигает 8-12 метров, сообщают чиновники. Но очистить пляж от них пока не удалось. Корреспонденты Крым.Реалии убедились, что водоросли продолжают лежать вдоль всей пляжной полосы.

Чтобы пройти к морю, отдыхающим приходится протаптывать туннели. Кроме того, от водорослей исходит неприятный запах. Большие скопления морской травы плавают рядом с берегом, где купаются люди.

Убирать завалы чиновники не спешат. В администрации Евпатории поясняют, что арендаторы пляжей Заозерного не в состоянии провести уборку самостоятельно из-за недостатка средств, поэтому к вопросу обещают подключить муниципальные службы.



Опасные морепродукты

На феодосийских пляжах в этом году дважды объявляли тревогу. 1 августа местная полиция эвакуировала туристов с пляжа у базы отдыха «Ай-Петри» – там обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен второй мировой войны. Территорию места отдыха ненадолго оцепили и после изъятия предмета доступ туристов туда возобновили.

А через две недели отдыхающих ждала еще одна новость. В городском управлении Роспотребнадзора обнаружили ротавирус у морских обитателей феодосийского побережья. В связи с этим здесь рекомендовали не глотать морскую воду и не покупать морепродукты.



Кишечные инфекции

В середине июля отдыхающие из Ялты попали в инфекционное отделение с кишечными инфекциями. В Ялтинскую городскую больницу № 1 с синдромами отравлений поступили 54 человека, 36 из которых – дети.

Подобную ситуацию в Ялте фиксировали и в июне. Все обратившиеся связывали свое недомогание с едой, купленной в автовагончиках на набережной. Начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора Виталий Задорожний сообщил о случаях кишечных инфекций у отдыхающих ялтинских санаториев «Мрия» и «Южный».



Трупы дельфинов и щебень вместо песка

Отдыхающие на пляжах Севастополя этим летом наблюдали мертвых дельфинов, тела которых вынесло на берег. Два таких случая зафиксировали на пляже «Солнечный» неподалеку от Херсонеса. В одном из случаев тело животного сутки лежало в воде, разлагалось и издавало неприятный запах, а рядом купались отдыхающие.

На возмущенные звонки жителей коммунальщики не реагировали, поясняя, что договор с городскими службами по подбору мертвых животных касается только собак и кошек.

Севастопольцы не довольны и состоянием пляжа «Солнечный». В мае местные чиновники затеяли здесь ремонт. В результате работ, по словам местных жителей, место для отдыха вместо песка «посыпано строительной щебенкой, а сверху – галькой».



Недоступное море

В этом году с туристов продолжили взимать плату за проход к крымским пляжам. В начале августа керчанка пожаловалась на это местному изданию Керчь.ФМ.

Пыталась пройти к морю, но охранник не пропускал, требуя 200 рублей за вход

«Пыталась пройти к морю на территории пансионата «Москва» по улице Московская в районе Войкова, но охранник не пропускал, требуя 200 рублей за вход, мотивируя приказом директора пансионата. Бумажка висит на КПП, притом никем не подписанная и без печати», – говорит она.

Сообщения о подобных фактах также поступают из Гурзуфа (Большая Ялта) и Партенита (Большая Алушта).

«Неделю не ходили с ребенком с утра на море. Приходим сегодня (16 августа – КР) – сюрприз! Вход на все пляжи санатория «Крым», где галька, только по санаторным книжкам. Всем остальным – или к «Медвежонку», где нет ни навесов, ни туалета, и хорошо только вечером, когда приходит тень, либо на бетон, где деревянные лежаки, которые заняты все уже в 7 утра», – пишет в инстаграме российская туристка Ольга Родичева.

В непростой ситуации оказались любители «дикого отдыха» в Крыму. В этом году местные чиновники запретили автомобилистам парковаться возле пляжей, подъезды к которым не оснащены твердым покрытием. Под запрет попали большинство «диких» пляжей в самых живописных местах полуострова. За нарушение предусмотрены штрафы: от 3 до 4,5 тысяч рублей – для физических лиц, от 8 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 200 до 400 тысяч рублей – для предприятий.