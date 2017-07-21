Севастопольцы о состоянии пляжа «Солнечный»: вместо песка – строительная щебенка

Севастопольцы выражают недовольство состоянием городского пляжа «Солнечный». По словам местных жителей, дорожки прилегающего к пляжу сквера имени Анны Ахматовой распаханы, а на месте для отдыха «посыпано строительной щебенкой и сверху галькой» до строительных работ, начатых здесь весной, на этом месте был песок, заверили Крым.Реалии севастопольцы.

«Бесплатного туалета, душа и вообще пресной воды на пляже нет. Единственный биотуалет по дороге на пляж дорогой – 25 рублей (10 гривен – КР). В него почти никто не ходит и к вечеру море пахнет мочой. Всех посетителей пляжа «скучили» на маленьком пятачке. Детский сектор пляжа вообще уничтожили. Вместо него построили амфитеатр на 400 мест. Вокруг сквера строят высокий забор. Это уже третий круг забора на пути к Херсонесу. Строители залили цементом и бетоном землю под деревьями, а некоторые деревья вообще уничтожили», – рассказали посетители пляжа корреспонденту Крым.Реалии.

Севастопольские активисты напомнили, что по вопросу о строительстве на пляже «общественные слушания не проводились».

В начале мая сообщалось, что этим летом в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений.

Российский заместитель севастопольского мэра Владимир Базаров говорил, что закрытие пляжа связано со строительством парка имени Анны Ахматовой и пляж является его частью.

Исполнителем работ выбрана московская строительная компания «Ривьера».

17 июля в подконтрольной Кремлю администрации города сообщили о решении открыть для посещения «Солнечный» на период курортного сезона.

Подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности мэра Севастополя Дмитрий Овсянников заверил, что пляж соответствует всем нормативам.