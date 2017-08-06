За вход на один из керченских пляжей требуют 200 рублей – СМИ

В Керчи за вход на пляж на территории пансионата «Москва» необходимо заплатить 200 рублей (85 гривен – КР). Об этом редакции «Керчь.ФМ» сообщила местная жительница.

«Сегодня 05.08.2017 пыталась пройти к морю на территории пансионата «Москва», по улице Московская в районе Войкова, но охранник не пропускал, требуя 200 рублей за вход, мотивируя приказом директора пансионата, бумажка висит на КПП, притом никем не подписанная и без печати», – написала она.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил купание на двух пляжах в Керчи – на Аршинцевской косе и на пляже «Героевка».

Перед этим во время инспекции пляжей в Керчи, директор МУП «КП Аршинцево» Ольга Москаленко обвинила отдыхающих в стихийном разбрасывании мусора в прибрежной зоне города.

Российские власти Крыма еще в апреле отчитались о начале подготовки пляжей к курортному сезону. Водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты. А во время проверки пляжей Керчи извлекали из воды фрагменты металлических конструкций, арматуры, железнодорожные рельсы и даже фрагменты ж\д вагона.