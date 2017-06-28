Керченские коммунальщики обвиняют отдыхающих в загрязнении пляжей

В Керчи во время выездного совещания российской администрации города обсудили санитарное состояние пляжей. По словам директор МУП «КП Аршинцево» Ольга Москаленко, отдыхающие стихийно разбрасывают мусор по прибрежной зоне.

«Работы много. Думали, наведем порядок после зимы к летнему сезону и будем только поддерживать чистоту на территориях, но, к сожалению, культура многих отдыхающих оставляет желать лучшего: мы и сейчас продолжаем вывозить большое количество мусора, который стихийно разбрасывают по прибрежным зонам», – цитирует слова Москаленко пресс-служба российской администрации города.

По информации ведомства, участники совещания проинспектировали пляжную территорию на предмет безопасности, доступности для маломобильных групп населения, а также благоустройство и санитарное состояние пляжа.

Российские власти Крыма еще в апреле отчитались о начале подготовки пляжей к курортному сезону. Водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты. А во время проверки пляжей Керчи извлекали из воды фрагменты металлических конструкций, арматуры, железнодорожные рельсы и даже фрагменты ж\д вагона.