Со дна керченских пляжей достали остатки вагона, рельсы и арматуры

Водолазы крымского управления МЧС России завершили работы по обследованию и очистке акватории муниципальных пляжей Керчи: на Аршинцевской косе, в поселке Героевское, вдоль береговой линии всего города. Об этом сообщают на сайте ведомства.

Сообщается, что общая протяженность обследованной и очищенной территории – более 36 кв.м, а работы проводились на глубине до 2,5 м.

«В результате водолазы извлекали из воды предметы, представляющие опасность для отдыхающих: фрагменты металлических конструкций, арматуры, железнодорожные рельсы и даже фрагменты ж\д вагона. Кроме этого, специалистам пришлось достать со дна большое количество строительного и бытового мусора», – сказано в сообщении.

Также в селе Солнечногорское спасатели службы «Крым-Спас» обнаружили минометные мины времен Второй мировой войны.

По словам подконтрольного Кремлю министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, всего по состоянию на 16 июня 2017 года спасатели обследовали 170 пляжей, а это – более 900 тысяч кв.м.

В середине мая подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь прошелся по керченским пляжам и признался, что за многие из них ему «попросту стыдно» из-за мусора и неухоженности. Аксенов поручил местным чиновникам привести в порядок территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».