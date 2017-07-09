Роспотребнадзор разрешили купание на двух пляжах Керчи

Роспотребнадзор разрешил купание на двух пляжах в Керчи – на Аршинцевской косе и на пляже «Героевка». Как сообщили в пресс-службе администрации города, оба объекта соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

При этом керченским инспекторским участком российского ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Крыму» допущено к эксплуатации пять пляжей: городской пляж на Аршинцевской косе, два пляжа в поселке Героевское на ул. Косоногова и ул. Галины Петровой, на «Водной станции», а также пляж на улице Москвоской (бывший «Молодежный»).

Ранее во время инспекции пляжей в Керчи, директор МУП «КП Аршинцево» Ольга Москаленко обвинила отдыхающих в стихийном разбрасывании мусора в прибрежной зоне города.

Российские власти Крыма еще в апреле отчитались о начале подготовки пляжей к курортному сезону. Водолазы «Крым-Спас» осуществляли обследование дна прибрежной территории в целях обеспечения безопасного купания на Массандровском пляже Ялты. А во время проверки пляжей Керчи извлекали из воды фрагменты металлических конструкций, арматуры, железнодорожные рельсы и даже фрагменты ж\д вагона.