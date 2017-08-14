В Феодосии из-за инфекции рекомендуют не глотать морскую воду и не покупать морепродукты

Из-за роста количества людей с инфекционными заболеваниями и обнаружения ротавируса у морских обитателей в Феодосии рекомендовали не глотать морскую воду, а также не покупать морепродукты. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Роспотребнадзоре Феодосии, пишет Kafanews.

По словам начальника Роспотребнадзора Феодосии Василия Мизина, если на позапрошлой неделе отставание количества инфекций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было 45%, то на прошлой это количество составило уже 32%.

Кроме того, отметил Мизин, есть случаи обнаружения в микробионтах – это всевозможные рачки, мидии, креветки и другие морепродукты – ротавируса и норовируса. Любителей полакомиться дарами моря предупредили об опасности и напомнили, что покупать продукты у стихийных торговцев на пляжах и прибрежных территориях опасно для здоровья.

По информации Роспотребнадзора, в середине июля 2017 года в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы №1 с синдромами отравлений поступили 54 человека, из которых 36 человек – дети.

В июне 2017 года в ялтинской инфекционной больнице начали регистрировать обращения отдыхающих в Ялте с симптомами кишечной инфекции. Все обратившиеся связывали свое недомогание с едой, которую они покупали в автовагончиках на набережной и фаст-фудом.