Россия в Совете Европы: уйдет или останется?

Завершившаяся 13 октября осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходила в Страсбурге на фоне сигналов по теме дальнейшего пребывания России в Совете Европы, которые всю неделю поступали из Москвы.

В самом начале работы сессии 9 октября из России, делегация которой уже три с половиной года бойкотирует заседания ПАСЕ, прозвучали крайне жесткие заявления. В частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если Ассамблея не снимет с российской делегации ограничения, введенные в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма (запреты на участие в голосованиях и мониторинговых миссиях, а также на представительство в руководящих органах ПАСЕ), то Москва может перестать считать входящие в Совет Европы структуры легитимными: «В следующем году будут выборы генерального секретаря Совета Европы. Сегодня уже есть осознание, что без участия какой-либо делегации, в частности российской, выборы эти не будут полностью легитимными. Это относится и к выборам судей ЕСПЧ».

Заявление о возможной нелегитимности судей Европейского суда по правам человека Валентина Матвиенко развила логически: по ее словам, и сами решения этого суда станут нелегитимными для России.

На следующий день председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий уже подверг сомнению легитимность только что избранного нового председателя ПАСЕ, которым стала парламентарий из Кипра Стелла Кириакидес, по той же причине – в голосовании не участвовала Россия: «Что касается новой главы Ассамблеи, помимо вопросов о легитимности ее избрания в отсутствии делегации РФ, нельзя не отметить, что в основном это будет фигура временная, техническая с ограниченным сроком полномочий».

Мы принимаем меры по решению проблемы, возникшей в результате отказа России от выплаты взноса

Одновременно с этим в Совете Европы заговорили о том, что потери бюджета этой организации из-за отказа России платить значительную часть своего членского взноса – тоже из-за санкций ПАСЕ – могут оказаться столь значительными, что придется сокращать некоторые программы и даже часть персонала. Выступая перед сессией ПАСЕ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что «подобная ситуация совершенно недопустима, не может существовать страна-член организации, отказывающаяся вносить вклад в бюджет организации», и добавил: «Мы принимаем меры по решению проблемы, возникшей в результате отказа России от выплаты взноса. Если решение не будет найдено, это приведет в ближайшее время к очень серьезным последствиям».

Позже пресс-секретарь Ягланда Даниель Хольтген в интервью Deutsche Welle изложил мысль своего начальника прямо: «Совершенно очевидно: кто не платит регулярных взносов, тот не может быть членом Совета Европы. Кто отказывается выполнять решения ЕСПЧ, тот не может быть членом Совета Европы».

Генсек Совета Европы намекал на этих совещаниях на желательность смягчения позиции Ассамблеи в отношении России

Турбьерн Ягланд, который намерен приехать в Москву 20 октября, хочет продолжать переговоры с Россией. При этом некоторые участники совещаний в Совете Европы, проходивших в течение осенней сессии ПАСЕ, рассказывали журналистам, что генсек Совета Европы намекал на этих совещаниях на желательность смягчения позиции Ассамблеи в отношении России.

Между тем, в четверг о возможном неисполнении Москвой решений ЕСПЧ заговорил уже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин: «Если нас не допустили к принятию решений, мы завтра вправе не исполнять решения, которые будут приниматься Европейским судом по правам человека».

Подытожил словесную атаку Москвы на Совет Европы 13 октября посол России при Евросоюзе Владимир Чижов, который сказал, что возможное голосование в ПАСЕ на ее сессии в январе 2018 года о подтверждении полномочий России в полном объеме – «следующая и, смею предположить, последняя возможность» вернуть Россию в Ассамблею.

Россия в ответ на требования деоккупации Крыма и прекращения своего участия в конфликте на востоке Украины выдвигает Совету Европы свое требование – безоговорочно возвратить ей полномочия в ПАСЕ

Таким образом, Россия в ответ на требования деоккупации Крыма и прекращения своего участия в конфликте на востоке Украины выдвигает Совету Европы свое требование – безоговорочно возвратить ей полномочия в ПАСЕ, иначе произойдет самоустранение Москвы от соблюдения условий своего членства в этой организации, финансовый бойкот и разрыв связей. Чередой заявлений российских официальных лиц Страсбургу фактически объявлен ультиматум, однако о своем желании просто выйти из Совета Европы Россия прямо не заявляет.

Павел Чиков: Россия взяла курс на выход из Совета Европы

Руководитель правозащитной организации «Агора», член Совета по правам человека при президенте РФ Павел Чиков напоминает, что заявления руководства российского парламента с ультиматумами в адрес Совета Европы – далеко не первые, а лишь самые свежие в ряду того, что по поводу СЕ говорят в Москве.

До этого власти России множество раз обвиняли ЕСПЧ в политизированности, что, конечно же, глупость и неправда

Признаков неприятия российским руководством Совета Европы как организации, основанной на принципах прав человека, Павел Чиков видит достаточно: «В этом году Россия отказалась платить членский взнос в Совете Европы, а до этого власти России множество раз обвиняли ЕСПЧ в политизированности, что, конечно же, глупость и неправда, и это известно всем, знающим хотя бы немного, как работает этот суд, с максимальной осторожностью подходящий к делам, имеющим политический шлейф».

Юрист уверен, что в смысле отношений с Советом Европы российское руководство для себя уже все решило: «Я уверен, что власти России приняли решение реализовывать стратегию выхода из Совета Европы, осознанно делая шаги в этом направлении. У этой стратегии не обязательно есть заранее заданные сроки – не думаю, что, скажем, стоит задача выйти из СЕ в 2018 году. Думаю, что вопрос членства в организации из правовой плоскости – исполнение решений ЕСПЧ, отстаивание своей позиции с доказательствами, реагирование в конструктивном ключе на эти решения – перешел во внешнеполитическую сферу, а это уже другой язык и стиль: стиль ультиматумов, торговли и контрмер. Это главный показатель выбранной стратегии».

Руководитель «Агоры» считает, что членство в Совете Европы противоречит выбранной Владимиром Путиным стратегии объединения российской элиты на антидемократических началах: «Очевидно, что Путин должен идти на новый срок с какой-то обновленной программой, чем-то, что должно мобилизовать элиты, вокруг чего все должны консолидироваться. У меня долгое время было предположение, что Владимир Путин свой четвертый срок посвятит коррекции собственного имиджа и сделает несколько шагов в противоположном направлении, чтобы уйти в историю не очередным “диктатором Европы” и автократом, а кем-то другим. Но этого не происходит, и идет уход в другую крайность – в сторону консерватизма и изоляционизма в крайних формах».

Евросуд уже коммуницирует жалобы, поданные в 2017 году, – это очень большая скорость. А там – вопросы Крыма, вопросы политзаключенных, закон об «иностранных агентах»...

Само существование ЕСПЧ как обязательной для России судебной инстанции, уверен юрист, предопределяет развод Москвы и Страсбурга: «Слишком много накопилось крайне чувствительных дел и тем, которые подходят для рассмотрения в ЕСПЧ. Евросуд при этом более-менее разгреб свои залежи, и уже коммуницирует жалобы, поданные в 2017 году, – это очень большая скорость. А там – вопросы Крыма, вопросы политзаключенных, закон об «иностранных агентах»... Прогнозируемо и то, какие решения будут по ним вынесены, и то, что они не будут исполняться. Поэтому вопрос выхода России из Совета Европы предопределен».

Владимир Арьев: России можно вернуть полномочия — после выполнения ею резолюций ПАСЕ

Глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что на давление из Москвы Совет Европы и его институты не должны поддаваться ни в коем случае: «Возвращение России всех полномочий и уступка ее ультимативным требованиям может вызвать в Ассамблее «эффект домино» в смысле невыполнения странами-членами резолюций ПАСЕ. Все будут делать все, что угодно, не опасаясь последствий, что приведет к полному снижению авторитета Ассамблеи».

По поводу заявлений российских руководителей о нелегитимности различных избираемых в Совете Европы должностных лиц глава делегации Украины напоминает, что до сих пор Россия ничего такого не говорила: «Сам Ягланд переизбирался, когда России уже не было в зале ПАСЕ – в 2014 году, и ничего, все это время Москва с ним общалась. Многие судьи ЕСПЧ были избраны тоже после 2014 года – до сих пор Россия ничего не говорила про их возможную нелегитимность. Как и с денежным взносом, все эти заявления о нелегитимности – элемент шантажа. И Ягланду уже сказали, что если мы меняем деньги на принципы, то это получается продажа индульгенций. Для организации уровня Совета Европы недопустимо даже думать о таком».

Сейчас в ПАСЕ идут разговоры, что некоторые страны готовы подумать о том, как компенсировать эту дыру в бюджете, возникшую из-за России

Владимир Арьев считает, что Совет Европы способен компенсировать российский членский взнос в случае его непоступления: «Сейчас в ПАСЕ идут разговоры, что некоторые страны готовы подумать о том, как компенсировать эту дыру в бюджете, возникшую из-за России. Российские 30 миллионов евро – значительная сумма, но в бюджете всей организации это что-то около 5-6 процентов, и это сокращение не смертельное».

«Если Россия вернется в ПАСЕ в полноправном качестве при условии выполнения всех резолюций Ассамблеи, то мы, украинская делегация, будем первыми это приветствовать. Просто перед тем, как вернуться в Страсбург, она должна вернуть Крым и уйти из Донбасса. Но мы понимаем, что такое вряд ли будет. Если же это произойдет без выполнения этих условий, то вполне вероятно, что Совет Европы просто превращается в дискуссионный клуб с уплатой членских взносов. И тогда Украина, как и другие страны, может рассмотреть вопрос о том, есть ли смысл участвовать в этом клубе. Пока до этого еще не дошло, и мы надеемся, что в организации, базирующейся на демократии и верховенстве права, эти ценности будут преобладать», – резюмирует глава делегации Украины в ПАСЕ.