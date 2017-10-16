Нацбанк Украины запретил украинским банкам принимать и обменивать российские банкноты с изображением Крыма. В соцсетях это событие стало предметом дискуссии.

Многие комментаторы (причем как в Украине, так и в России) постановление Нацбанка полностью поддержали.

Анатолий Засоба

А вот это абсолютно правильно и главное оперативно

Алексей Сокорев

Совершенно логичен запрет на операции с валютой с изображением страной-агрессором оккупированных территорий.

Алексей Тимофеев

Правильно сделали. Я, лично, не буду брать эти «купюры» и буду требовать дать мне деньги, а не агитпродукцию под их видом.

Павел Савастьянов

Я тоже запрещаю оборот этих бумажек к своем кармане и своей компании.

Сергей Наркисович

Этого надо было ожидать. Хватило же ума выпустить банкноту с изображением спорной территории!

Некоторым участникам обсуждения введенного Нацбанком запрета показалось даже мало.

Вадим Артеменко

Т.е пользоваться в расчетах валютой т.н "страны-агрессора" можно но не каждой купюрой? Как это можно назвать?

Рафаэль Горбатюк

Была бы моя воля я бы запретил официально менять российские денежные знаки. Запретил бы не из-за того, что Россия страна агрессор, а из-за того что на территории РФ крайне проблематично поменять украинские денежные знаки.

Зен Антипоп

Варто було б і решту їхніх банкнот заборонити.

Постановление Нацбанка вышло вскоре после того, как Россия ввела в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Севастополя. Эту купюру в соцсетях обсуждают по сей день.

Олег Георгиевский

груз 200 для патриотов Севастополя - это символизирует купюра

Сергей Орлов

руины - очень символично! Это именно то, во что превращается Крым после аннексии!

Осман Чардаков

нельзя на купюрах изображать развалины это плохая примета.

Владимир Беляев

200рубьнаш. Обязать 86% путинцев хранить только эти деньги под матрасом.

Александр Швец

...в России запущена в оборот новая 200-рублевая купюра с видом аннексированного Севастополя. Наш Нацбанк на это может ответить только одним - выпуском монеты достоинством в 30 сребреников с изображением бывшей крымской прокурорши Натальи Поклонской. Правда,тираж этих монет должен быть приличный,ведь предателей присяги тогда оказалось немало…

В Сети уже предложили альтернативный вариант 200-рублевой купюры.

Максим Горюнов видит в выпуске 200-рублевой банкноты с изображением Крыма сплошные плюсы.