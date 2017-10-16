Нацбанк Украины запретил украинским банкам принимать и обменивать российские банкноты с изображением Крыма. В соцсетях это событие стало предметом дискуссии.
Многие комментаторы (причем как в Украине, так и в России) постановление Нацбанка полностью поддержали.
А вот это абсолютно правильно и главное оперативно
Совершенно логичен запрет на операции с валютой с изображением страной-агрессором оккупированных территорий.
Правильно сделали. Я, лично, не буду брать эти «купюры» и буду требовать дать мне деньги, а не агитпродукцию под их видом.
Я тоже запрещаю оборот этих бумажек к своем кармане и своей компании.
Этого надо было ожидать. Хватило же ума выпустить банкноту с изображением спорной территории!
Некоторым участникам обсуждения введенного Нацбанком запрета показалось даже мало.
Т.е пользоваться в расчетах валютой т.н "страны-агрессора" можно но не каждой купюрой? Как это можно назвать?
Была бы моя воля я бы запретил официально менять российские денежные знаки. Запретил бы не из-за того, что Россия страна агрессор, а из-за того что на территории РФ крайне проблематично поменять украинские денежные знаки.
Варто було б і решту їхніх банкнот заборонити.
Постановление Нацбанка вышло вскоре после того, как Россия ввела в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением достопримечательностей Севастополя. Эту купюру в соцсетях обсуждают по сей день.
груз 200 для патриотов Севастополя - это символизирует купюра
руины - очень символично! Это именно то, во что превращается Крым после аннексии!
нельзя на купюрах изображать развалины это плохая примета.
200рубьнаш. Обязать 86% путинцев хранить только эти деньги под матрасом.
...в России запущена в оборот новая 200-рублевая купюра с видом аннексированного Севастополя. Наш Нацбанк на это может ответить только одним - выпуском монеты достоинством в 30 сребреников с изображением бывшей крымской прокурорши Натальи Поклонской. Правда,тираж этих монет должен быть приличный,ведь предателей присяги тогда оказалось немало…
В Сети уже предложили альтернативный вариант 200-рублевой купюры.
Максим Горюнов видит в выпуске 200-рублевой банкноты с изображением Крыма сплошные плюсы.
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