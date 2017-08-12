Россия «перечеканивает» крымскую историю

Специально для Крым.Реалии

Никогда такого не было – и вот опять. Официальные органы Российской Федерации продолжают «приватизировать» прошлое Крыма, и сейчас в атаку пошел Банк России с новой серией юбилейных монет. Что из исторического наследия полуострова было записано российским на этот раз?

Как я уже неоднократно писал, Кремль вполне четко взял курс на превращение аннексии Крыма в стрежень кампании по выборам Владимира Путина в марте 2018 года. Поскольку хвастаться перед электоратом повышением уровня жизни или крупными внешнеполитическими победами уже невозможно, ставку с «холодильника» решили в очередной раз перенести на «телевизор». Считается, что это и проще, и дешевле.

Что дата голосования за четвертый президентский срок Путина перенесена на день «воссоединения» 18 марта, вы знаете и без меня. Я лишь напомню, что в рамках очередной историко-патриотической мобилизации Керчь признали древнейшим городом России, а ежегодные оправдания аннексии Крыма в школах заменят нынешней осенью на ежемесячные. Впрочем, Москве этого показалось мало. Если в 2014 году т.н. «крымский консенсус» объединил те самые легендарные 86% россиян, то в начале 2017 года, согласно опросу «Левада-центра», лишь 43% гордятся «возвращением Крыма в состав Российской Федерации».

На историко-политический фронт прибыли новые «подкрепления», в этот раз – денежные

​Поэтому нет ничего удивительного в том, что на историко-политический фронт прибыли новые «подкрепления», в этот раз – денежные. 1 февраля 2017 года Совет директоров Банка России принял решение об оформлении купюр номиналами 200 и 2000 рублей. На первой банкноте будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на «Херсонес Таврический», а на второй появятся мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Всероссийский конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч «номинантов» – достопримечательностей из 1113 городов, как собственно российских, так и оккупированных крымских. Новая «севастопольская» купюра появится в обороте в октябре этого года – пройдет как раз достаточно времени для того, чтобы россияне успели к ней привыкнуть.

Тут нельзя не вспомнить один примечательный казус. Еще в декабре 2015 года Банк России выпустил памятную «крымскую» банкноту номиналом в 100 рублей с изображением памятника затопленным кораблям и Ласточкина гнезда. Но то ли ее вертикальная ориентация, то ли необычный дизайн, то ли отсутствие масштабного пиара привели к тому, что рядовые россияне отказывались принимать купюру как платежное средство. Сувенир, и все тут. На видео ниже автор пытается приобрести на новую «сотню» хоть что-нибудь – но безуспешно.

Так что наученные горьким опытом российские банкиры к выпуску 200-рублевой банкноты привлекли всю мощь федерального телевидения.

Но бумажными деньгами дело не ограничилось. Тот же Банк России за последние годы выпустил в оборот ряд памятных монет, касающихся Крыма. В 2014 году таких было всего две – и обе были посвящены «вхождению» полуострова в состав России.

В 2015 году памятных монет стало шесть. Пять были посвящены «общесоюзному» историческому наследию – Второй мировой войне, традиционно названной «Великой Отечественной», а шестая беззастенчиво записывала Ливадийский дворец в «архитектурные шедевры России».

​Год 2016 был наименее «богат» на монеты – всего две. Одна была посвящена Феодосии, записанной в «города воинской славы», вторая повторяла трюк с присвоением Россией чужих памятников. Но если Ливадийский дворец хотя бы был построен в Российской империи, то мечеть Джума-Джами иначе, как украденным сокровищем, не назовешь.

Но нынешний год, в полном соответствии с курсом на выборы Путина, оказался чрезвычайно щедрым на монеты. Уже два крымских города, два памятника и один художник – Иван Айвазовский, за которого недавно разгорелись заочные интернет-дебаты между президентом Украины и московским Минкультуры – оказались запечатленными на российских деньгах. И год еще далек от завершения!

Деньги, на печать или чеканку которых у государства есть монополия, являются такими же официальными символами, как флаг или герб

Монеты, кстати говоря, не зря считаются одними из самых важных исторических источников. Заботясь об усилении собственной власти, правители чеканили на них свой профиль, выбивали год, а иногда – закрепляя статус или, наоборот, выдвигая претензии – писали титул с перечислением владений. Конечно, нынешние копейки и уж тем более памятные монеты не являются такими деньгами, как 300 лет назад, и поэтому тиражи их в основном невелики: например, «Сурб Хач» начеканят всего 5 тыс. экземпляров. Но иногда политика берет верх над экономикой, и вот «города-герои Керчь и Севастополь» выпускают по 5 млн каждой. Но вне зависимости от реальной циркуляции и номинала эти монеты продолжают оставаться деньгами – законным платежным средством на территории Российской Федерации. А деньги, на печать или чеканку которых у государства есть монополия, являются такими же официальными символами, как флаг или герб, тем более что последний как раз и размещают на деньгах.

Поэтому не стоит обольщаться, что монета «Херсонес Таврический» осядет в коллекциях всего одной тысячи человек на всю Россию. Гораздо важнее, что ее изображение и описание доступно на сайте Центрального банка. А это, в свою очередь, является важнейшим свидетельством претензий России не только на территорию Крыма, к чему мы давно привыкли, но и на прошлое полуострова, за которое нам еще предстоит сражаться.

Украина просто не может позволить себе закрывать глаза на историческую экспансию Москвы. Выборы Путина пройдут, а монеты останутся

​В конечном итоге, именно т.н. «исторические права» являются единственными аргументами России для оправдания аннексии Крыма на Западе. И присваивая себе Херсонес с Джума-Джами, Кремль усиливает значение своих слов. Следовательно, Украина просто не может позволить себе закрывать глаза на историческую экспансию Москвы. Выборы Путина пройдут, а монеты останутся.

Так что время вернуть Херсонес на оборот одной гривны пришло.

Потому что Крым – это Украина!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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