«Крымнаш» – в каждую российскую школу

Специально для Крым.Реалии
То, о чем я предупреждал не раз – что «Крымнаш» станет главным стержнем кампании по выборам Путина в 2018 году – получило еще одно подтверждение. Как сообщает со ссылкой на российское Министерство образования и науки газета «Известия», «возвращение Крыма» впишут в учебную программу. Только теперь, в отличие от прошлых лет, промывка мозгов российских школьников станет регулярной.
Как любил говорить идейный предтеча Владимира Путина, эксперт по аннексиям соседних земель Фридрих Великий,
«Если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».
Сегодня стало очевидно – при недостатке юридических обоснований приоритет следует отдавать «историческим правам»
Правда, прусский король забыл прибавить к юристам историков. Сегодня стало очевидно – при недостатке юридических обоснований приоритет следует отдавать «историческим правам». Даже если твои доводы откровенно слабы (как в случае с «исконно русским Крымом»), всегда можно прибегнуть к натяжкам и передергиваниям. Совсем недавно мы наблюдали нечто подобное с Керчью – в попытке теснее привязать историю полуострова к своей собственной, Кремль объявил этот город «древнейшим в России». Как я уже писал по этому поводу, процесс присвоения Москвой крымской истории идет полным ходом.
И вот новый поворот.
Попытки вплести оправдание аннексии Крыма в школьную программу имели место и раньше
Разумеется, попытки вплести оправдание аннексии Крыма в школьную программу имели место и раньше. Так, еще в 2014 году Московский государственный педагогический университет издал почти 300-страничные «Методические рекомендации для школ Российской Федерации по проведению уроков и внеклассных мероприятий, посвященных воссоединению России и Крыма». В них, как уже понятно из названия, «доказывалось», что Крым к Украине не имел никакого отношения, а «воссоединение» его с Россией стало закономерным итогом «русофобской» политики Киева. В куда более концентрированном виде эти же мысли излагал в том же году Кирилл Кочегаров в своем 50-страничном опусе «Крым в истории России: методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций». И даже написанная в 2015 году известным ученым Геннадием Саниным 80-страничная работа «Крым. Страницы истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций», с относительно трезвым взглядом на прошлое полуострова, заканчивалась фразой: «Крым – неотъемлемая, исторически сложившаяся часть России, вновь вошел в ее состав».
Но «облучать» школьников ударными дозами «патриотизма» раз в год показалось мало.
И вот в Министерстве образования и науки родился «гениальный» план – проводить уроки современной истории России, посвященные произошедшим за последние три года событиям. Как рассказали «Известиям» в российском МОН,
На этих уроках школьникам расскажут о «воссоединении Крымского полуострова с Россией», последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах Кремля
Естественно, отмечает издание, что на этих уроках школьникам расскажут о «воссоединении Крымского полуострова с Россией», последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах Кремля.
Но самое главное (внимание!), что эти тематические уроки будут проводить не реже одного раза в месяц – сначала в нескольких пилотных регионах Федерации, а затем и по всей стране. И поскольку очередные выборы Путина назначены на март 2018 года, запуск этого проекта следует ожидать уже этой осенью. Полгода – как раз достаточный срок для того, чтобы «правильно» сориентировать старшеклассников и, если получится, их родителей перед днем голосования.
Российские школьники все хуже и хуже ведутся на государственную пропаганду
Проблема только в том, что российские школьники все хуже и хуже ведутся на государственную пропаганду. Учащиеся на Брянщине еще весной заявили учителям, что санкции ввели за то, «что мы Крым отобрали». Немало старшеклассников вышли на протесты летом по призыву Навального. И вот в отчаянной попытке погасить эту фронду в самом начале МОН идет проторенной десятилетиями дорожкой – новыми тематическими уроками, теперь уже раз в месяц. И научный сотрудник Института общественных наук (только почему-то академии народного хозяйства!) Александр Пыжиков ничтоже сумняшеся заявляет:
«Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции».
Вот так вот – соответствует государственной позиции! Но только это мы уже проходили. Давным-давно, правда, но проходили. Помните уроки политинформации в школах при советской власти? Ну вот то же самое – точь-в-точь. И читали звонкими голосами передовицы из «Правды» о провокациях американской военщины, и хором грозно требовали свободу Анжеле Дэвис, и выслушивали патетические напоминания учителей о том, в какой прекрасной стране мы живем.
Учителя получат двойную нагрузку: днем рассказывать о «воссоединении» Крыма, ночью – фальсифицировать результаты голосования в пользу Путина
Да вот только это так и не сработало. Слушали? Слушали! Кивали? Кивали! Но так и не верили, и в конечном итоге не делали так, как нас учили. И поэтому можно еще 100500 раз на уроках сказать: «Крым – наш!», – но без толку. Кто входит в 86%, тому дополнительные напоминания не нужны. Кто сохранил адекватность – все равно не поведется.
И лишь учителя получат двойную нагрузку: днем рассказывать о «воссоединении» Крыма, ночью – фальсифицировать результаты голосования в пользу Путина.
Потому что ни для чего другого, кроме рейтинга, Крым ему и не нужен.
Но до осознания этого факта крымчанам еще нужно дорасти.
Андрей Введенский, крымский обозреватель
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