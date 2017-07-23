«Крымнаш» – в каждую российскую школу

Специально для Крым.Реалии

То, о чем я предупреждал не раз – что «Крымнаш» станет главным стержнем кампании по выборам Путина в 2018 году – получило еще одно подтверждение. Как сообщает со ссылкой на российское Министерство образования и науки газета «Известия», «возвращение Крыма» впишут в учебную программу. Только теперь, в отличие от прошлых лет, промывка мозгов российских школьников станет регулярной.

Как любил говорить идейный предтеча Владимира Путина, эксперт по аннексиям соседних земель Фридрих Великий,

«Если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию».

Сегодня стало очевидно – при недостатке юридических обоснований приоритет следует отдавать «историческим правам»

Правда, прусский король забыл прибавить к юристам историков. Сегодня стало очевидно – при недостатке юридических обоснований приоритет следует отдавать «историческим правам». Даже если твои доводы откровенно слабы (как в случае с «исконно русским Крымом»), всегда можно прибегнуть к натяжкам и передергиваниям. Совсем недавно мы наблюдали нечто подобное с Керчью – в попытке теснее привязать историю полуострова к своей собственной, Кремль объявил этот город «древнейшим в России». Как я уже писал по этому поводу, процесс присвоения Москвой крымской истории идет полным ходом.

И вот новый поворот.

Попытки вплести оправдание аннексии Крыма в школьную программу имели место и раньше

Разумеется, попытки вплести оправдание аннексии Крыма в школьную программу имели место и раньше. Так, еще в 2014 году Московский государственный педагогический университет издал почти 300-страничные «Методические рекомендации для школ Российской Федерации по проведению уроков и внеклассных мероприятий, посвященных воссоединению России и Крыма». В них, как уже понятно из названия, «доказывалось», что Крым к Украине не имел никакого отношения, а «воссоединение» его с Россией стало закономерным итогом «русофобской» политики Киева. В куда более концентрированном виде эти же мысли излагал в том же году Кирилл Кочегаров в своем 50-страничном опусе «Крым в истории России: методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций». И даже написанная в 2015 году известным ученым Геннадием Саниным 80-страничная работа «Крым. Страницы истории: пособие для учителей общеобразовательных организаций», с относительно трезвым взглядом на прошлое полуострова, заканчивалась фразой: «Крым – неотъемлемая, исторически сложившаяся часть России, вновь вошел в ее состав».

И это только пособия для учителей! А ведь кроме них появился добрый десяток общих «исторических» трудов, посвященных «возвращению в родную гавань» сделанного Хрущевым «подарка». И «вооруженные» всем этим добром учителя по всей России провели в марте 2015 года тематический урок «Мы вместе», посвященный «годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации». На полуострове прошли открытые уроки с привлечением «героев» тех событий, разумеется, пророссийских. В 2016 году на полуострове и соседнем континенте провели единый урок «Крым и Россия – общая судьба», в 2017 году – единый урок «Крымская весна: три года спустя».

Но «облучать» школьников ударными дозами «патриотизма» раз в год показалось мало.

И вот в Министерстве образования и науки родился «гениальный» план – проводить уроки современной истории России, посвященные произошедшим за последние три года событиям. Как рассказали «Известиям» в российском МОН,

На этих уроках школьникам расскажут о «воссоединении Крымского полуострова с Россией», последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах Кремля «Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся… Цель – донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках».

Естественно, отмечает издание, что на этих уроках школьникам расскажут о «воссоединении Крымского полуострова с Россией», последовавших за этим западных санкциях и ответных мерах Кремля.

Но самое главное (внимание!), что эти тематические уроки будут проводить не реже одного раза в месяц – сначала в нескольких пилотных регионах Федерации, а затем и по всей стране. И поскольку очередные выборы Путина назначены на март 2018 года, запуск этого проекта следует ожидать уже этой осенью. Полгода – как раз достаточный срок для того, чтобы «правильно» сориентировать старшеклассников и, если получится, их родителей перед днем голосования.

Расчет прост и понятен. По мере приближения к выборам рядовые россияне будут все чаще задавать себе вопрос, а что, собственно, происходит с их страной? Почему обещания Путина, с которыми он выступал перед третьим сроком, так и не выполнены? Где стабильность, процветание, где борьба с коррупцией? А ответ – тут как тут. Ну что же вы, сограждане, жалуетесь, укоризненно спросят вас учителя. Неужели вам не понятно, что Россия начала «вставать с колен», «воссоединила» Крым, и за это враждебные и завистливые страны Запада обрушили на нее свои санкции? Ну а мы не могли не ответить – и вот уже который год все затягивают пояса. Но это ведь не страшно, правда? Что вы, ради Крыма не можете потерпеть чуть-чуть? Ну вот скоро его признают российским, скоро-скоро, а там и нефть подорожает, и все станет, как раньше, и вот тогда-то заживем!

Российские школьники все хуже и хуже ведутся на государственную пропаганду

Проблема только в том, что российские школьники все хуже и хуже ведутся на государственную пропаганду. Учащиеся на Брянщине еще весной заявили учителям, что санкции ввели за то, «что мы Крым отобрали». Немало старшеклассников вышли на протесты летом по призыву Навального. И вот в отчаянной попытке погасить эту фронду в самом начале МОН идет проторенной десятилетиями дорожкой – новыми тематическими уроками, теперь уже раз в месяц. И научный сотрудник Института общественных наук (только почему-то академии народного хозяйства!) Александр Пыжиков ничтоже сумняшеся заявляет:

«Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции».

Вот так вот – соответствует государственной позиции! Но только это мы уже проходили. Давным-давно, правда, но проходили. Помните уроки политинформации в школах при советской власти? Ну вот то же самое – точь-в-точь. И читали звонкими голосами передовицы из «Правды» о провокациях американской военщины, и хором грозно требовали свободу Анжеле Дэвис, и выслушивали патетические напоминания учителей о том, в какой прекрасной стране мы живем.

Учителя получат двойную нагрузку: днем рассказывать о «воссоединении» Крыма, ночью – фальсифицировать результаты голосования в пользу Путина

Да вот только это так и не сработало. Слушали? Слушали! Кивали? Кивали! Но так и не верили, и в конечном итоге не делали так, как нас учили. И поэтому можно еще 100500 раз на уроках сказать: «Крым – наш!», – но без толку. Кто входит в 86%, тому дополнительные напоминания не нужны. Кто сохранил адекватность – все равно не поведется.

И лишь учителя получат двойную нагрузку: днем рассказывать о «воссоединении» Крыма, ночью – фальсифицировать результаты голосования в пользу Путина.

Потому что ни для чего другого, кроме рейтинга, Крым ему и не нужен.

Но до осознания этого факта крымчанам еще нужно дорасти.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции