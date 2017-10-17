Очередной скандал в сфере музыки – исполнители из Украины оказались номинантами престижной премии МТV от России. В то же время список «невъездных» в Украину иностранных артистов растет. О политике и знаменитостях – материал журналистов проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

Львов. Украинские активисты заблокировали вход на концерт экс-участника харьковского дуэта «5'nizza» Сергея Бабкина.

«Позор, позор, позор!» – встречала толпа певца.

Артиста обвинили в том, что он гастролирует в России. И поставили условие – позволят провести концерт, если Бабкин публично признает Россию страной-агрессором, а Крым – территорией, оккупированной Российской Федерацией.

Эксперты объясняют: пока нет закона, который запрещает украинцам, том числе и музыкантам, работать в России, действует правило «что не запрещено – разрешено».

Есть моральные вопросы, и часть украинского общества их задает

«Это вопрос политического уровня. Я сторонник того, что еще с начала российской агрессии нужно было сразу принять решение о разрыве дипломатических отношений и о том, чтобы ввести визовый режим, оборвать максимально информационно-гуманитарные отношения. К сожалению, эти решения не были приняты. Есть только моральные вопросы, и часть украинского общества их задает, в том числе и музыканты», – отмечает основатель художественного объединения «Последняя баррикада», общественный деятель Олесь Доний.

Ультиматумы артистам

Называть Россию страной агрессором или нет – для группы «Бумбокс» вопрос с однозначным ответом: с началом аннексии Крыма и оккупации Донбасса музыканты отказались от гастролей в России.

«Если кто-то надумает ко мне в дом зайти и не спросить у меня разрешения, видимо, он получит, простите, люлей. Или я вызову полицию, приедут они – его арестуют. Так же и страна – это мой большой дом», – говорит лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

Тур «Бумбокс» по Украине проходит без срывов. А вот львовский концерт Сергея Бабкина, даже после переговоров команды музыканта с активистами за круглым столом, отменили.

– Скажите, пожалуйста, Россия – страна-агрессор или нет?

– Мои политические взгляды я не буду... – ответил Бабкин.

– Это не политика, это война.

– Вы отказываетесь признать ее оккупантом?

Бабкин не выполнил требования активистов. Вместо этого написал у себя в Facebook – сделал все возможное, чтобы концерт состоялся. А еще назвал себя патриотом Украины, несмотря на то, что не прекратил выступать в России и аннексированном Крыму.

Если украинская власть считает это нормой, остается только наблюдать, что еще запретят делать активисты гражданам Украины

«Говорить в 21-м веке о том, что кто-то должен доказывать свою лояльность кому-то – это вообще смешно. В каких-то случаях это выглядит, как настоящий терроризм. Как было в Одессе, когда отменили концерт Светланы Лободы. И когда эти самые активисты буквально физически препятствовали попаданию людей на концерт, на который они купили билеты. Если украинская власть считает это нормой, остается только наблюдать, что будет дальше. Что еще запретят делать активисты гражданам Украины», – отмечает музыкальный журналист, продюсер Борис Барабанов.

«Я считаю правительство Российской Федерации агрессором», – после сорванного львовского концерта, в городе Днепр после этого публичного признания Бабкина зал взорвался аплодисментами, а украинские активисты позволили провести музыканту концерт.

Как закон регулирует въезд российских звезд в Украину?

Без разрешений от Украины, но по приглашению группировки «ЛНР» в оккупированном Луганске выступил Стас Пьеха.

Ранее внук знаменитой Эдиты Пьехи зарабатывал деньги в украинском шоу-бизнесе – сидел в жюри популярного талант-шоу, но, вернувшись в Россию, сменил политическую ориентацию. Таких, переориентировавшихся, как Пьеха – десятки.

Законом о музыке отрезать путь на просторы украинского шоу-бизнеса российским артистам решили народные депутаты.

Приезжают в Украину, собирают свой кэш и везут его себе обратно

«Приезжают в Украину, собирают свой кэш и везут его себе обратно», – объясняет народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

В Верховной Раде Украины приняли закон, обязывающий организаторов концертов российских исполнителей сотрудничать с СБУ.

«Не меньше, чем за 30 дней до того, как должен состояться концерт, организатор информирует Службу безопасности Украины о том, что такие-то исполнители приезжают. СБУ в течение 10 дней должна проверить этих участников и должна дать организатору ответ: есть или нет предостережений», – говорит Ирина Подоляк.

Если СБУ выносит вердикт против кого-либо из российских звезд – организатор концерта обязан выполнить решение. Если промоутеры все-таки решат привезти артистов в обход СБУ – их ждет штраф.

«От 160 тысяч до 320 тысяч гривен», – такую сумму назвала Ирина Подоляк.

«​Черный список»​ пополняется

Отвечать перед законом за концерты в России, в аннексированном Крыму или на оккупированном Донбассе будут не только российские артисты. Так, французский актер Сами Насери – звезда фильма «Такси» – попал в немилость сайта «Миротворец» за недавнюю поездку в Крым, где ему вручили новое звание.

– Теперь вы – полноценный «агент Путина». И назад дороги нет.

– Yes!

После концерта на полуострове лидера немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстера со скандалом выгнали из жюри общенационального немецкого талант-шоу.

Иностранных деятелей искусства, которые угрожают нацбезопасности Украины, Министерство культуры добавляет в «черный список». На днях чиновники пополнили его еще 27 фамилиями. Среди них – певец Шура, Стас Пьеха, Евгений Гришковец, Алексей Панин, Стивен Сигал и певица Надежда Бабкина.

Вместе с тем есть и новый скандал: украинские музыканты Иван Дорн и группа «Грибы» оказались номинированными на конкурс MTV Europe music awards от России.