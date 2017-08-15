Сорванные в Одессе, Тернополе и других городах Украины выступления поп-певиц Светланы Лободы и Ирины Билык, отмена концертов Ивана Дорна ‒ такова реакция украинского общества на антиукраинские заявления этих музыкантов и их регулярные гастроли в России.

Несмотря на военную агрессию России против Украины, они являются желанными участниками различных музыкальных «тусовок» и ток-шоу на российском телевидении, получают российские музыкальные премии и помогают создавать впечатление, что никакой войны Россия против Украины не ведет. И если власть в Киеве время от времени запрещает въезд в страну за антиукраинские заявления и (или) выступления в аннексированном Россией Крыму российским артистам и музыкантам, то последовательной политики в отношении отечественных лояльных к политике Кремля исполнителей нет, признают эксперты.

Певец Иван Дорн, который выступил с тризубом на футболке в начале российской войны против Украины, вскоре прославился своими антиукраинскими заявлениями. Его выступления, как и выступления коллег по музыкальному цеху в России, будоражат украинское сообщество не меньше, чем видео трехлетней давности, на котором поп-певица Светлана Лобода принимает в подарок футболку организации «Оплот», которую в Украине признали террористической. Видео разместил в своем Twitter блогер Денис Казанский.

Команда Лободы ответила блогеру: мол, певице подарили футболку в Харькове еще весной 2013 года, когда никто и не подозревал, что со временем «Оплот» займет резко антиукраинскую позицию и с оружием в руках будет воевать на Донбассе против Украины. Но вряд ли критики Лободы после этих разъяснений поменяли свою позицию, говорят эксперты.

И добавляют: довольно часто артиста «толкает» на определенные заявления не столько мировоззрение или идеологические взгляды, сколько банальное желание заработать деньги, выступая в России. Ведь в Украине не запрещено посещать Российскую Федерацию с целью заработка, отмечают и политики, и независимые эксперты.

Сотни тысяч украинцев ездят в Россию с целью заработка, многие украинские политики продолжают посещать Москву, хватает и бизнесменов, которые не свернули свой бизнес на территории России, говорит музыкант и политик Евгений Рыбчинский. Почему же общество сосредоточило свое внимание только на музыкантах?

«У представителей украинской власти интересы в России, у некоторых ‒ российские паспорта, их родные живут «за поребриком». Как же они могут осуждать артистов, которые развлекают народ-агрессор, если этот (украинский ‒ КР) народ им самим равнодушен?», ‒ отмечает Рыбчинский в дискуссиях в соцсетях.

Выступления в России для человека, который отождествляет себя с Украиной ‒ это дело его совести, а не вопрос реакции властей, поскольку украинское государство на запретило посещение России с целью заработка, считает народный депутат Украины Александр Бригинец. По его словам, то же касается и украинофобских заявлений артистов: если эти заявления не попадают под статьи законов, они остаются на совести артистов.

Если речь идет о призывах сменить государственно-территориальное устройство Украины, то в этом случае реакция силовиков должна быть мгновенной

«Если речь идет о выступлениях украинских артистов в аннексированном Крыму, о призывах сменить государственно-территориальное устройство Украины, то в этом случае реакция силовиков должна быть мгновенной. И не забывайте: поскольку и выступления в России, и антиукраинские заявления известных, публичных людей являются социально значимыми, то их оценка со стороны других известных людей (в том числе политиков и артистов) обязательно будет, раньше или позже. Эта оценка не даст скрыть ни фактов выступлений в стране-агрессоре, ни украинофобских заявлений, ‒ и это приведет к изоляции таких «звезд», ‒ отметил Бригинец в беседе с Радіо Свобода.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, комментируя ситуацию вокруг заявлений Ивана Дорна, добавляет: это ‒ «гастарбайтер», который ездит в Россию на заработки.

«Это обычный работник, который поехал «косить капусту». Конечно: там, где ему платят деньги ‒ от него чего-то другого ожидать бессмысленно», ‒ объяснил свою позицию Тука в эфире телеканала «112».

Выступления артистов в стране-агрессоре ‒ это измена ‒ музыканты

Правда, как отмечают специалисты, большинство известных украинских деятелей искусства (артистов, музыкантов, писателей) с первых дней военной агрессии России против Украины четко выступили в поддержку Украины. Музыканты пишут и исполняют песни в честь защитников Украины, несколько сотен таких песен объединены в цикл «Песни АТО».

Более того, они пытаются помогать защитникам Украины, как это делает народная артистка, легендарная актриса Ада Роговцева. Она с первых дней войны отказалась сниматься в теле- и кинопроектах в России, более того ‒ со своей командой артистка постоянно выступает перед бойцами в зоне АТО, передает средства на нужды раненых бойцов и тому подобное. Для Роговцевой бойцы ‒ «мальчики», с которыми она охотно общается и которых поддерживает.

«Я бы хотела обратиться ко всем мальчикам со словами, с которыми к ним очень часто обращаются командиры: чтобы не приходилось сообщать родным, что они ранены или еще хуже... Живите долго-долго и будьте здоровы и невредимы. Это молитвы миллионов и миллионов людей по миру. Еще мне кажется, что нет ни одной матери в Украине, которая не молилась бы за вас», ‒ обращается артистка к бойцам, которые защищают Украину на Востоке.

Россияне заочно приговорили Роговцевау к трем годам тюрьмы за поддержку украинских военных и добровольцев.

Лидер музыкальной группы «ТаРута» Евгений Романенко признает: пока в Украине не будет сформирована индустрия шоу-бизнеса, артисты будут искать признания и заработков за рубежом. Но в условиях гибридной войны, которую ведет Россия против Украины, выступления в стране-агрессоре Романенко приравнивает к измене Родине.

В тех условиях, в которых сейчас находится Украина, такие поездки в Россию для меня ‒ это предательство своей Родины

«Еще лет 10-20 назад это (выступления в России ‒ КР) было понятно, а сейчас, когда Украина ведет войну с агрессором ‒ Российской Федерацией ‒ это, честно говоря, для меня и нелогично, и непонятно. В тех условиях, в которых сейчас находится Украина, такие поездки в Россию для меня ‒ это предательство своей Родины, потому что наши ребята воюют на Востоке», ‒ говорит Романенко в интервью Радіо Свобода.

Романенко также добавляет: украинские артисты объединили усилия и уже более трех лет ездят на передовую, выступают перед бойцами, гастролируют в освобожденных городах Донбасса, собирают средства на нужды Вооруженных сил, помогают раненым воинам и семьям погибших бойцов.