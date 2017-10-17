Осенью 2014 года в социальной сети Facebook была создана группа «Пан Крим»​, которая объединила проукраински настроенных крымчан. Один из ее администраторов – Lara Mos – рассказала, что основной целью было организовать ресурс для всех, кто оказался в условиях оккупации, но живет с Украиной в сердце. Это сообщество объединило тех, кто был вынужден покинуть полуостров, и тех, кому небезразлична судьба Крыма. ​

«Не «безвизом» единым»

Идея создать подобную группу не нова – в Сети уже существуют несколько похожих объединений. Однако основная задача этого сообщества, по словам его создателей, – отсеивать фейковые новости и производить свой контент.

Помимо описаний того, что сейчас происходит в Крыму, администраторы часто постят новости из серии «есть чем гордиться». Это истории об украинских спортсменах, деятелях культуры, об открытии завода или строительстве дорог.

Очень важно, чтобы крымчане влюблялись в Украину каждый день

​«Очень важно, чтобы крымчане влюблялись в Украину каждый день и понимали, что в Украине происходит много хорошего. Не «безвизом», как говорится, единым», – говорит Лара (настоящее имя собеседницы скрыто в целях безопасности – КР).

Не банить, а объяснять

Группа является открытым сообществом, посетить которое может каждый. Однако когда появляются пользователи, которые активно декламируют позицию о том, что в Крыму живут одни предатели, – администрация не банит их, а участники стараются переубедить.

«Нередко люди извиняются, выслушав все аргументы, и мы, если честно, очень этим гордимся. Конечно, мы исключаем (из группы – КР) за явные провокации, хамство и ярых пророссийских граждан», – объясняет один из администраторов.

«Девушка, да нас здесь таких знаете сколько?»

По словам Лары, группа собралась по принципу теории шести рукопожатий: сначала подтягивались друзья, потом друзья друзей и так далее. Сейчас в сообществе около двух тысяч человек.

Для идентификации «своих» вне социальной сети требуется внимательность, говорит девушка. Например, таких людей можно определить по формулировкам: проукраинские крымчане не используют слова «референдум» или «отделение», а только фразу «до и после 2014 года».

Сине-желтый маникюр, украшения с соответствующей символикой или просто случайно брошенное украинское слово – по этим знакам также можно понять, кто и как сейчас настроен на полуострове. Лара вспоминает: стояла на остановке и увидела у прохожей на рюкзаке сине-желтый брелок. Подошла и достала ленточку такой же расцветки. Уже заходя в маршрутку, новая знакомая напоследок бросила фразу: «Девушка, да нас таких здесь знаете сколько?»

«Мы все равно постоянно оглядываемся»

Участники сообщества из Крыма стараются праздновать День Независимости Украины каждый год. В этот раз они решились открыто поздравить всех. План был простым: собраться в центре Севастополя в одежде цветов украинского флага и сделать совместное фото.

Некоторые честно признавались, что боятся фотографироваться, но мысленно с нами

​Однако на снимке нет и половины желающих, признается Лара. «Мы делали эту акцию заранее, понимали, что ближе к 24 августа внимание к происходящему на улицах будет повышенным. Уже после того, как мы опубликовали фото, мне звонили многие и говорили, что очень хотели приехать, но не смогли. Были и те, кто абсолютно честно признавались, что боятся фотографироваться, но мысленно с нами», – рассказывает она.

Мы выдохнули и поняли, что массовых преследований не будет. Но все равно постоянно оглядываемся

Вечером 24 августа пост с фотографией заблокировала администрация. Лара считает, что это произошло из-за большого количества жалоб: «В комментариях под фото было много предположений, что все это фейк и неправда. Потом начали писать о том, что, мол, посмотрите, какая в Крыму лояльная власть, и рассказывать, что мы сделали это чуть ли не с письменного разрешения. В тот момент мы, конечно, выдохнули и поняли, что массовых преследований не будет. Но все равно постоянно оглядываемся».

Лара сравнивает процесс оккупации Крыма с забегом: поначалу многие думали, что бегут короткую дистанцию, но спустя три года стали понимать, что спринтерская пробежка превращается в стайерскую. «Но бежать необходимо. Просто сейчас мы понимаем, что нужно перераспределить силы, держать ум холодным, банально оставаться в здравии, чтобы не поддаваться влиянию пропаганды», – говорит Лара.​