В новом выпуске «Элифбе» говорим о перелетных птицах: ласточках, жаворонках, скворцах…

Luğat (словарь): птица – quş, перелетные – köçüci, перелетные птицы – köçüci quşlar.

Я видел перелетных птиц – Men köçüci quşlarnı kördüm​.

Перелетные птицы – köçüci quşlar, ласточка – qarılğaç, жаворонок – boztorğay, çoçamiy, журавль – turna, скворец – sığırçıq

Не все перелетные птицы летят клином. Например, все воробьиные совершают свои перелеты в беспорядочном, хаотичном порядке; кулики, кроншнепы, сороки выстраиваются шеренгой; вороны вытягиваются вереницей. Это позволяет пернатым беречь энергию, наблюдать за окружающей обстановкой и лучше ориентироваться.

Luğat (словарь): ласточка – qarılğaç, ласточки – qarılğaçlar, жаворонок – boztorğay, çoçamiy, журавль – turna, скворец –sığırçıq.​

Птицы летят на гораздо большей высоте, чем обычно, при этом умудряясь дышать разряженным морозным воздухом.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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