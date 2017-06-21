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В новом выпуске «Элифбе» поговорим о том, чего нам летом не хватает – о тени и прохладе. Присаживайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот. Мы начинаем. Başlaymız.
В летние деньки посреди рабочего дня иногда так хочется оказаться в парке под деревом!
Luğat (словарь): тень – talda, taldalıq, kölge, salqın, тень от дерева ─ terekniñ taldası.
Тень – talda, taldalıq, kölge, salqın, прохлада – salqınlıq, serinlik, прохладный – salqın, serin, спокойное место – sakin yer
Все больше и больше хочется убежать в прохладное и спокойное место.
Luğat (словарь): прохлада – salqınlıq, serinlik, прохладный – salqın, serin, прохладная погода – serin ava.
Для многих киевлян таким местом становится набережная Днепра.
Luğat (словарь): спокойное место – sakin yer, cидеть в спокойном месте – sakin yerde oturmaq.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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