В новом выпуске «Элифбе» поговорим о том, чего нам летом не хватает – о тени и прохладе. Присаживайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот. Мы начинаем. Başlaymız.

В летние деньки посреди рабочего дня иногда так хочется оказаться в парке под деревом!

Luğat (словарь): тень – talda, taldalıq, kölge, salqın, тень от дерева ─ terekniñ taldası.

Тень – talda, taldalıq, kölge, salqın, прохлада – salqınlıq, serinlik, прохладный – salqın, serin, спокойное место – sakin yer

Все больше и больше хочется убежать в прохладное и спокойное место.

Luğat (словарь): прохлада – salqınlıq, serinlik, прохладный – salqın, serin, прохладная погода – serin ava.

Для многих киевлян таким местом становится набережная Днепра.

Luğat (словарь): спокойное место – sakin yer, cидеть в спокойном месте – sakin yerde oturmaq.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com