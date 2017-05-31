После наступления теплой погоды просыпаться утром и идти в офис стало гораздо легче. В новом выпуске выучим слова и выражения, которые можно проговаривать по пути на работу.

Рано утром мы планируем свой день и размышляем над тем, чего бы хотелось достичь.

Luğat (словарь): работать – işlemek, çalışmaq, рабочий день – iş künü.

Luğat (словарь): работать – işlemek, çalışmaq, рабочий день – iş künü, cпешить на работу – işke aşıqmaq, пить кофе утром – sabadan qave içmek, покупать кофе – qaveni satın almaq

Утром в центре столицы – в метро, на тротуарах и пешеходных переходах – можно встретить большое количество людей. Большинство из них спешит на работу.

Luğat (словарь): cпешить на работу – işke aşıqmaq.

По дороге на работу любители кофе обязательно угостятся этим бодрящим напитком.

Luğat (словарь): пить кофе утром – sabadan qave içmek, покупать кофе – qaveni satın almaq.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com