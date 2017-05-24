В новом выпуске «Элифбе» поговорим о самой популярной теме крымскотатарского языка.

Стоит заметить, что ударение в крымскотатарском языке (почти всегда) падает на последний слог.

Daa çoq – еще много, daa çoq – еще больше, yahşı – хороший, yahşı – ладно, хорошо, doğru – правильно, doğru – прямо, oldı – было, произошло, oldı – хватит, достаточно

Представляем вашему вниманию подборку слов, полностью идентичных в написании, но различных в звучании и по значениям (в русском языке такие слова называются графическими омонимами): ударение, много, больше, хорошо, прямо...

Luğat (словарь): daa çoq – еще много, daa çoq – еще больше, yahşı – хороший, yahşı – ладно, хорошо, doğru – правильно, doğru – прямо, oldı – было, произошло, oldı – хватит, достаточно.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com