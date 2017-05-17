18 мая – трагическая дата в истории крымских татар. Сегодняшний выпуск «Элифбе» посвящаем депортации крымскотатарского народа.

Luğat (словарь): депортация – sürgünlik, sürgün etüv, sürgün etme.

На глазах стариков появляются слезы каждый раз, когда они вспоминают кровавые страницы геноцида крымскотатарского народа.

Luğat (словарь): депортированный – sürgün olunğan, sürgün etilgen, депортировать – sürgün etmek, sürmek.

Депортированный – sürgün olunğan, sürgün etilgen, депортировать – sürgün etmek, sürmek

​Возвращение на Родину для крымских татар стало возможным только спустя полвека, и даже сегодня десятки тысяч представителей народа проживают на чужбине.

Luğat (словарь): возвращение – qaytuv, avdet, мы всегда возвращаемся – biz er vaqıt qaytamız.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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