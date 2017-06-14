С наступлением тепла многие задумались о том, чем можно заняться этим летом. В новом выпуске проекта по изучению крымскотатарского языка «Элифбе» научимся планировать летний отдых.

Luğat (словарь): планировать лето – yaz künlerini planlaştırmaq, лето – yaz, планировать – planlaştırmaq, не забываем планировать – planlaştırmağa unutmayıq.

Каждый выбирает свой формат или способ планирования. Многим достаточно составить заметки и записать свои планы.

Планировать лето – yaz künlerini planlaştırmaq, лето – yaz, планировать – planlaştırmaq, не забываем планировать – planlaştırmağa unutmayıq

​Luğat (словарь): заметка – tezkere, qayd, заметки на лето – yaz qaydları.

Лето – отличная возможность покинуть ненадолго столицу, встретиться с друзьями и посетить любимые места.

Luğat (словарь): встретиться с друзьями – dostlarnen körüşmek, посетить любимые места – sevimli yerlerni ziyaret etmek.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com