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Проект «Элифбе» – видеоуроки крымскотатарского языка. Фразеологизмы

Видеоуроки «Elifbe». Фразеологизмы (видео)
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Видеоуроки «Elifbe». Фразеологизмы

В новом выпуске поговорим о фразеологизмах. Красивая и богатая речь невозможна без использования устойчивых фраз и выражений: ни слуху ни духу, летать в облаках, падать духом...

Luğat (словарь): играть с глазом – köznen oynamaq, бросать взгляд – köz taşlamaq, ни слуху ни духу – haber-teber yoq, брать себя в руки – özüni qoluna almaq, падать духом – ruhtan tüşmek, летать в облаках – köklerde uçmaq.

Брать себя в руки – özüni qoluna almaq, падать духом – ruhtan tüşmek, летать в облаках – köklerde uçmaq
Luğat (словарь)

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com

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