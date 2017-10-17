Крымские газеты пишут о судьбе крымскотатарского языка на территории полуострова, итогах сессии ПАСЕ, а также об отставке подконтрольного России главы Госкомнаца.

«Крымские известия» рассказывают о заседании Совета подконтрольной России Общественной палаты Крыма. Большая часть мероприятия свелась к обсуждению судьбы крымскотатарского языка на территории полуострова. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Эскендера Билялова, недопустимо, что уроки крымскотатарского языка стоят в расписании седьмыми-восьмыми. Профессор Адиле Эмирова выразила тревогу: сможет ли «добровольная основа» обеспечить сохранение и развитие языка? Преподаватель Лемара Селендили заявила, что госслужащие в Крыму должны знать два государственных неродственных языка. Однако на примере Керчи, где живет меньше 1% крымских татар, председатель профильного комитета российского парламента Крыма Владимир Бобков показал, что подобное требование просто нерационально. Другое дело – Белогорский район, где треть населения составляют крымские татары, заявил чиновник. В решении, за которое проголосовали члены Совета, органам власти рекомендуется создать все условия для желающих изучать государственные языки Крыма.

Не помогло Украине даже пламенное выступление главы украинского государства Петра Порошенко

​«Крымская газета» разместила мнение политолога Ивана Мезюхо о прошедшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. По мнению политолога, сессия «ознаменовалась публичной поркой официального Киева». За резолюцию с решительной критикой украинского закона, ограничивающего право на получение образования на русском и языках нацменьшинств, в ПАСЕ проголосовали 82 депутата, среди которых представители 33 государств-членов Совета Европы. «Другой, не менее трудной для восприятия Киевом новостью стало утверждение ПАСЕ решения, в результате которого могут быть сняты политические санкции с России. Не помогло Украине даже пламенное выступление главы украинского государства Петра Порошенко, традиционно говорившего о «российской агрессии», Крыме и Донбассе», – считает Мезюхо. По мнению политолога, «внутри ПАСЕ существуют настроения на конструктивные отношения с Россией». «Существует и усталость от «украинского вопроса». Ситуация с лишением российских парламентариев права голоса на сессиях ПАСЕ не может продолжаться вечно», – отмечает Мезюхо.

Газета «Авдет» сообщает об отставке председателя подконтрольного Москве Госкомнаца Крыма Заура Смирнова. По данным издания, Смирнов уволился по требованию российского главы Крыма Сергея Аксенова, который назвал работу руководителя ведомства неэффективной. «Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили в основном формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», – пояснил он. По словам Аксенова, вместо ежедневной и системной работы с крымчанами всех национальностей, приемов граждан и постоянных поездок по полуострову предпочтение отдавалось «не несущим никакой смысловой нагрузки праздничным мероприятиям».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове