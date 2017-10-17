В Совете Федерации России не подтверждают информацию о списке «нежелательных» иностранных СМИ

Комиссия Совета Федерации России по защите госсуверенитета не составляла списков СМИ, деятельность которых может быть признана нежелательной в России, заявил 17 октября возглавляющий комиссию Андрей Климов, сообщает Радио Свобода.

Ранее о подобных списках сообщала российская служба Радио Свобода со ссылкой на издание РБК.

«Мы никаких списков не составляли. Мы попросили ведомства подготовить комплекс мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, если чего-то не хватает в действующем законодательстве, запросить нас об этом. С тех пор ничего не изменилось», – сказал Климов «Интерфаксу» во вторник, комментируя публикации на эту тему.

Российские СМИ во вторник сообщили, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета внесла в список СМИ, работа которых в России может быть ограничена, «Голос Америки», Радио Свобода и CNN.

11 октября в пресс-службе Минюста России заявили, что изучат поступившие рекомендации Совета Федерации о разработке поправок, ограничивающих деятельность иностранных СМИ в России, в ответ на якобы имеющие место притеснения российских журналистов за рубежом.