Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Украина: 6 сценариев ее будущего международного положения», – предлагает читателям немецкий журнал Focus. «В конечном счете, однако, наибольший вызов для Украины и для дружественных ей государств заключается в усилении механизмов сдерживания, политической защиты и сопротивления дальнейшей – в узком смысле слова – военной агрессии со стороны России. Так, например, в ближайшие годы неудачей могут закончиться попытки Москвы создать надежную физическую связь между Россией и Крымом: речь идет о строительстве прочного моста через Керченский пролив. Геологические и погодные условия в районе пролива являются сложными, что может стать причиной провала проекта, имеющего важное символическое значение. В таком случае возрастает опасность того, что Кремль может принять решение о создании наземного коридора, ведущего к этому полуострову. Учитывая большое значение аннексии Крыма и экономического успеха этого шага для легитимации путинского режима, Кремль, возможно, готов к тому, чтобы рискнуть, предпринять новые военные действия и продвинуться еще глубже на украинскую территорию. Все это приведет к настоящей большой российско-украинской войне на берегах Азовского моря, которая будет проходить в непосредственной близости от крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье».

«Путин связывает Крым с Россией доставленной 250-ярдовой мостовой аркой», – сообщает британский таблоид Daily Mail. «В настоящее время на буксирах доставляется 250-ярдовая арка, которая станет центральной частью моста, соединяющего Россию и Крым. В настоящее время российские инженеры смонтировали ключевой компонент проекта Керченского моста – гигантскую 5500-тонную автодорожную арку – и теперь конструкцию буксируют к месту монтажа. Движение плавучих опор с арочным пролетом обеспечивают несколько специальных кораблей во главе с буксиром мощностью более 3 тысяч лошадиных сил. Расстояние до места монтажа арки составляет около 5 километров. После того как арка будет доставлена на место и закреплена между двумя мостовыми опорами, ее поднимут на плановую высоту с помощью команды инженеров и водолазов. Конструкция состоит из 200 секций и смонтирована в Керчи за 12 месяцев. По словам главного инженера проекта Сергея Лютого, которого цитирует RT, «дорожная арка интересна в первую очередь из-за ее расположения. Сейсмичность участка строительства достигает 8-9 баллов. Но даже при землетрясении с аркой не произойдет ничего плохого, так как конструкции запроектированы с хорошими запасами». После завершения строительства четырехполосный мост станет самым длинным в России и, как утверждается, его пропускная способность составит 40 тысяч автомобилей в день. Автомобильный переход откроется к концу следующего года, а железнодорожный – в 2019 году. В августе появились кадры транспортировки огромной железнодорожной арки, которую установили на высоте 35 метров над уровнем моря. Самая высокая точка арки выше, чем шпиль Биг-Бена. Вес железнодорожной арки транспортного перехода – 6 тысяч тонн. Рядом строится автомобильная и железнодорожная инфраструктура».

«Северокорейский атлас показал Крым частью России», – информирует южнокорейский портал NK news. «Северная Корея признала Крым в составе Российской Федерации в новом политическом атласе, выпущенном издательством «Научная энциклопедия». 12 октября эту информацию опубликовало в социальных сетях посольство России в КНДР. На карте показана территория без границ с Россией, причем обе страны окрашены одинаково. «Мы заметили, что Крымский полуостров уже окрашен в российские цвета», – говорится в сообщении российского посольства в переводе информационного агентства Sputnik. В нем говорится о том, что КНДР признает суверенитет России над полуостровом. «Как нам объяснили в министерстве иностранных дел КНДР, республика уважает результаты проведенного в Крыму референдума о вступлении полуострова в Российскую Федерацию и считает его результаты законными и полностью соответствующими международно-правовым нормам». «Позиция КНДР по Крыму, по всей видимости, состоит в том, чтобы поддержать Москву и оказать давление на Вашингтон и его союзников», – заявил глава северокорейского отдела американской разведки Джон Грисафи. Ранее Северная Корея заявила, что считает действия России оправданными, в то время как СМИ КНДР изредка публикуют статьи, в которых, похоже, поддерживают ее действия».

«Аннексированная территория: Россия печатает новые деньги с Крымским полуостровом», – сообщает немецкое издание Die Welt. «Прошло три с половиной года с тех пор, как Россия захватила, а затем аннексировала Крым. Почти два года назад Москва приступила к печати первых рублевых специальных банкнот с изображениями полуострова. А теперь российский Центральный банк ввел в обращение регулярные банкноты, на которых Крым изображен в качестве главного мотива. На лицевой стороне новой зеленой 200-рублевой купюры (около трех евро) изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. В этом городе в Крыму размещен российский Черноморский флот. Справа изображен герб Российской Федерации. На обратной стороне новой банкноты изображены руины античного города Херсонес, который также расположен в Крыму. Справа на верхнем краю купюры видны, кроме того, очертания полуострова. Новые 200-рублевые банкноты войдут в обращение первоначально лишь в крымском регионе, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По всей России эти банкноты появятся к концу года».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове