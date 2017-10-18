Посольство России в КНДР с гордостью отчиталось, что Пхеньян считает аннексированный Крым российской территорией. Собственно, никаких официальных заявлений по этому поводу руководство Северной Кореи не делало никогда. Просто аккредитованные в Москве дипломаты обратили внимание на то, что в новом Атласе мира, выпущенном северокорейским издательством «Научная Энциклопедия», Крым раскрашен в цвета России. Посольство обратилось за разъяснениями в МИД КНДР и получило ответ, что раскраска соответствует официальной позиции, так как Пхеньян признает проведенный оккупантами в Крыму «референдум».

В этой истории одна нелепость накладывается на другую. Северная Корея решила признать Крым частью России, но так, чтобы официально об этом не говорить, а просто опубликовать фотографии нового атласа в социальных сетях. И это в стране, где практически отсутствует интернет и мало кто из жителей самой КНДР узнает об «историческом решении» своего вождя. Однако пользователи Facebook получили редкую возможность увидеть северокорейские карты мира и узнали, что никакой Республики Корея в понимании Пхеньяна не существует: весь полуостров в атласе закрашен в цвет КНДР.

Крыму, «ДНР» и «ЛНР» до КНДР еще далеко. Но тенденция ‒ бесправие людей, репрессии, шантаж ‒ все та же

​И это как раз неудивительно. Ведь история появления КНДР на карте поразительно напоминает историю аннексии Крыма или провозглашения «ДНР». Советские войска оккупировали часть территории Корейского полуострова и создали здесь марионеточный режим во главе с местным Аксеновым, офицером Красной Армии и помощником советского коменданта Пхеньяна. Впоследствии Ким Ир Сен смог избавиться от покровителей из Москвы, но семейная благодарность к ним осталась. И вот уже внук «Аксенова из Пхеньяна» решил признать Крым российским.

Но сама история КНДР и ее ядерного шантажа ‒ иллюстрация того, что бывает, когда оккупированная Москвой территория становится субъектом международного права. КНДР до сих пор претендует на ту территорию Кореи, которая с помощью американцев защитилась от коммунистов. Шантажирует мир атомной бомбой. Держит в бедности и ужасе свое население.

Конечно, Крыму, «ДНР» и «ЛНР» до КНДР еще далеко. Но тенденция ‒ бесправие людей, репрессии, шантаж ‒ все та же.

Кремлевская тенденция.

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