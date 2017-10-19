Специально для Крым.Реалии

До захвата украинского полуострова только ярые оппозиционеры замечали постепенный отказ Кремля от обязательств перед народом. После «Крымнаша» российские власти шаг за шагом демонтируют все «завоевания социализма», не задумываясь о реакции граждан.

Российский президент Владимир Путин заявил, что население должно участвовать в финансировании медицины. Не все услуги могут быть бесплатными, а граждане должны нести ответственность за свое здоровье, полагает он. Эксперты сомневаются в целесообразности такого решения. Во-первых, под ударом окажутся наименее защищенные слои населения. Во-вторых, трудно будет определить, какой спектр услуг оставить формально бесплатным, а какой – за деньги пациентов. Если президент озвучил такую инициативу, значит ее обсуждают на самом высоком уровне.

Кремль планирует компенсировать расходы на Крым за счет акцизов на бензин, увеличения налогов с мобильных операторов и экономии на работающих пенсионерах

Вероятность, что пункт о полностью бесплатной медицине уберут из российской конституции, достаточно высока. Дело в том, что правительственный «план по выходу из кризиса» сводится к сокращению социальных расходов. Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова на днях сообщила, что реальный размер пенсии в ближайшие три года уменьшится на 2,7%. Тут важны не столько отвлеченные цифры, названные чиновниками, сколько сам факт: старикам открыто говорят, что получать они будут меньше. Летом высокопоставленная чиновница расхваливала перспективу повышения пенсионного возраста, находила в этом плюсы. Кроме того, в прошлом месяце в правительстве обсуждали проект введения новых поборов. Кремль планирует компенсировать возросшие расходы на Крым за счет акцизов на бензин, увеличения налогов с мобильных операторов и экономии на работающих пенсионерах. Им не будут индексировать выплаты. То есть все опять упирается в экономию на малоимущих.

Предложение президента ввести плату за отдельные виды врачебных услуг укладывается в логику полного демонтажа социального государства. Мы пока оставим в стороне вопрос качества «бесплатной» российской медицины, которое крымчане ощутили на себе. Особенность ситуации в том, что весной следующего года в стране пройдут «перевыборы» Владимира Путина, назначенные на день «присоединения» Крыма. И правительство даже не пытается имитировать заботу о населении. Прошлая президентская кампания прошла под лозунгом дальнейшего повышения уровня жизни. Третий срок Путина начался с подписания так называемых «майских указов», предполагавших улучшения в сфере медицины, науки, обеспечения жильем и повышения зарплат. Реализацию поручили региональным властям. В итоге громкая инициатива осталась на бумаге, так как в местных бюджетах не было денег на повышение окладов врачам и учителям. По остальным направлениям картина не лучше: заявленные показатели в основном были исполнены формально. Теперь не будет даже этого.

Вместо условной колбасы населению предложили довольствоваться «сакральным» полуостровом и прочим «вставанием с колен»

До оккупации Крыма в России действовал негласный социальный пакт: власти за счет нефтедолларов обеспечивают относительно приемлемый уровень жизни, а население не лезет в политику, позволяя Кремлю делать все что угодно. В этом, кстати, и была основная причина провала «болотных протестов» 2011-2012 годов. Бюджетники не понимали, почему оппозиция против Путина, а средний класс предпочел зарабатывать деньги, а не митинговать. После аннексии российская финансовая «подушка безопасности» резко сдулась. Вместо условной колбасы населению предложили довольствоваться «сакральным» полуостровом и прочим «вставанием с колен».

Изначально было ясно, что Крым «повесят» на рядовых россиян. Теперь Кремль заявил об этом открыто. Первый тревожный звонок для пенсионеров прозвучал еще летом 2014 года. Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти потратили пенсионные накопления на «развитие» украденного полуострова. Государство изъяло у стариков примерно 243 млрд рублей. Заявление министра подтвердило версии о том, что у Владимира Путина изначально не было готового финансового плана по «интеграции» украденного Крыма в экономическое тело России. Все три года жителей страны методично приучали к тому, что оплачивать аннексию они будут из собственного кармана. Жители российских регионов в социальных сетях жаловались, что руководители на местах объясняют сокращение зарплат и стимулирующих выплат необходимостью финансировать Керченский мост или войну на «дальних подступах» в Сирии.

Денег нет, они ушли на Крым и иные «геополитические достижения» режима. Причем не столько на содержание полуострова, сколько на попытки легализации украденного и финансирование кремлевской агентуры за рубежом. Секретные расходы на войну и государственную безопасность – здесь следует искать «крымские деньги», изъятые у российских пенсионеров, бюджетников и бизнесменов. В проекте бюджета на следующий год планируют засекретить около 3 триллионов рублей. Это самый большой показатель за все время путинского правления. Около 65% от этой суммы составляют расходы на «оборону», то есть на войну с Украиной и подрывную деятельность против Запада. Расходы на чекистов и силовиков меньше – около 38% от всех секретных расходов. В прошлом году их доля в тайных статьях была меньше на 5%.

Если Путин открыто отказывается от бесплатной медицины, это значит, что после выборов его будет интересовать только война против Украины (в частности, террористическими методами) и закручивание гаек внутри страны. Изменения российской конституции и отмена бесплатной медицины – первый шаг. Далее последуют другие: ограничения валютных операций, давление на свободу слова в интернете и даже снятие моратория на смертную казнь. Силовики непрозрачно намекнули об этом. Для крымчан такая ситуация хуже вдвойне. Вместо обещанного благополучия они получили «намордник» и стали «крайними» для жителей соседней России.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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