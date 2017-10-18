ЛГБТ-активист из Москвы Николай Алексеев разослал по городам Крыма заявки на проведение акций против дискриминации геев и лесбиянок. Это вызвало бурную реакцию у крымских мэров – они заявили, что не допустят подобных мероприятий в своих регионах. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему московский активист решил проводить акции на Крымском полуострове и почему этого так испугались крымские чиновники.

Николай Алексеев заявил о том, что подал заявки на проведение уличных мероприятий против дискриминации ЛГБТ в 11 городах Крыма. В какие именно населенные пункты он направил письма, активист не уточнил. Пока известно, что заявки пришли в мэрии Симферополя, Керчи, Евпатории, Джанкоя, Армянска и Красноперекопска.

«Мы действительно подали заявки в ряде городов Крыма на проведение наших мероприятий. Это, в общем-то, не ново, потому что мы начали вести эту кампанию за свободу собраний для ЛГБТ-людей больше чем полтора года назад. Мы сейчас охватили 80 из 85 субъектов Российской Федерации и более 130 городов России. К сожалению, мы везде получаем отказы со ссылкой на закон о запрете гей-пропаганды (его Европейский суд по правам человека в июне этого года признал неправомерным)», – сказал Николай Алексеев Крым.Реалии.

Активист заявляет, что его цель – добиться права на свободу собраний для ЛГБТ-людей. Для этого он рассылает заявки на проведение тематических мероприятий в мэрии городов России и аннексированного Крыма. Когда ему отказывают, он пытается обжаловать решения мэрий вначале в российских судах, а потом – в международных.

«В детской здравнице никаких парадов»

Николай Алексеев считает Крым обычным регионом России. В 2014 году году он публично поддержал аннексию полуострова, за что его осудили многие участники российского и западного ЛГБТ-сообщества.

Активист уже не впервые направляет заявки на проведение акций в крымских городах. В 2016 году он разослал аналогичные уведомления в администрации Симферополя, Ялты и Севастополя. Тогда крымские чиновники отказали ему в согласовании акций. После этого, по словам Алексеева, он подал жалобы в Европейский суд по правам человека.

В прошлом году письма, которые разослал активист, вызвали большой резонанс в мэрии крымских городов. Первые лица Крыма и Севастополя сделали заявления по этому вопросу, пообещав не допустить акций на ЛГБТ-тематику. Например, назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власть, по его мнению, должна оградить граждан от «акций, направленных на разрушение морального здоровья нации». А российский губернатор Севастополя того периода Сергей Меняйло сказал, что «проведение подобных мероприятий категорически недопустимо», поскольку «не за то наши деды воевали».

В этом году первые лица в Крыму пока никак не реагировали на заявки Алексеева. Зато высказались мэры городов полуострова. К примеру, глава подконтрольной России администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил, что «не одобряет подобные мероприятия».

А российский мэр Евпатории Андрей Филонов сказал, что в его городе нельзя проводить ЛГБТ-акции, поскольку это «детская здравница».

В детской здравнице никаких подобных парадов, демонстраций и митингов не будет

«В детской здравнице никаких подобных парадов, демонстраций и митингов проходить не будет. Если нужно найти причину – я ее найду, если нужно отстаивать свою точку зрения в суде – я ее буду отстаивать», – сказал Филонов.

Похожим образом высказались мэр Феодосии Сергей Фомич и его коллега из Керчи Сергей Бороздин. Первый обосновал необходимость запрета акции тем, что его «населенный пункт – это город воинской славы», а второй – тем, что, по его мнению, «пропагандировать однополые связи нельзя».

«Россия принесла гомофобию»

Автор заявок о проведении ЛГБТ-акций Николай Алексеев называет высказывания крымских мэров дискриминационными и оскорбительными.

Ситуация с положением ЛГБТ-сообщества в России весьма плачевна

«Эти высказывания свидетельствует, что в России власти считают представителей ЛГБТ-сообщества людьми второго, если не третьего сорта. И это наши заявки подтверждают, что ситуация с положением ЛГБТ-сообщества в России весьма плачевна», – сказал активист.

По его словам, акции, которые он предлагает провести, не имеют ничего общего с «пропагандой однополых связей», как об этом высказывается мэр Керчи. Алексеев отметил, что он подал заявки на проведение правозащитных акций с требованиями прекратить дискриминацию ЛГБТ-сообщества на уровне законодательства, легализовать однополые союзы, а также отменить скандальный закон «о запрете гей-пропаганды».

​В июне прошлого года в Украине презентовали правозащитный отчет «Нарушение прав ЛГБТ в Крыму и на Донбассе». В нем отмечается, что после аннексии на полуострове усилились гомофобные настроения, представители ЛГБТ-сообщества стали гораздо чаще сталкиваться с оскорблениями, угрозами, насильственными расправами и другими проявлениями дискриминации. Соавтор этого отчета, заместитель главы правления «Центра гражданских свобод» Александра Романцова считает, что нынешняя реакция крымских мэров на заявки Николая Алексеева также является проявлением дискриминации.

Это реверанс в сторону общей политики гомофобии, которую Россия принесла в Крым

«Большинство этих мэров опирались на то, что население будет против этого, потому что это не подходит под «наши традиционные ценности». Это, грубо говоря, реверанс в сторону общей политики гомофобии, которую Россия принесла в Крым – и на законодательном уровне, и на уровне общественных отношений», – сказала Александра Романцова.

Она считает, что активист Николай Алексеев преследует цели отстоять свободы ЛГБТ в России, что, по ее мнению, является важной правозащитной задачей. Но Романцова не приветствует его действия в Крыму, поскольку считает, что этот регион де юре не принадлежит России, и в таких случаях правозащитникам из Москвы следует согласовывать действия с украинскими коллегами.

«Бесполезно апеллировать к закону»

Единственная уличная акция против дискриминации ЛГБТ состоялась в Крыму в 2013 году – еще до аннексии полуострова. Тогда в центре Симферополя провели пикет с участием представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников и левых активистов. Он прошел без каких-либо конфронтаций.

Организатор акции Марта Хромова сейчас живет в Москве. Она не поддерживает действия Николая Алексеева в Крыму, поскольку, по ее мнению, нет смысла подавать заявки на проведение подобных акций в регионе, где отсутствует сформировавшееся ЛГБТ-движение.

Крым по уровню репрессий недалеко ушел от Чечни, где геев пытают и убивают

«Алексеев пытается действовать в правовом поле. Такое чувство, что за последние годы он так и не понял, что бесполезно апеллировать к законам, даже к международному праву. Законы – это бумажки. Их соблюдение зависит только от количества людей, которые готовы отстаивать свои права. ЛГБТ-движение находится в зачаточном состоянии. Мы живем в сложных условиях. Есть, к примеру, Чечня, где геев пытают и убивают, а Крым по уровню репрессий недалеко ушел. Пустые заявки могут вызвать шум, но не более», – считает активистка.

Марта Хромова осудила и мэров крымских городов – за дискриминационные высказывания, но призналась, что не ожидала от них других заявлений. По ее мнению, гомофобия – это часть современной идеологии России, и поэтому официальные лица не могут высказываться на тему ЛГБТ иным образом.