В Кремле все же решили не пускать на президентские выборы Алексея Навального – об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источник в администрации президента.

Алексей Навальный

Утром в камере включается радио. По радио сообщают, что «после долгих консультаций» в Кремле «окончательно решили не допускать Навального до выборов».

Тут уже даже мой сокамерник смеется: а че они за всех решили? И раз «решили», значит, вранье это все про «запрещено по закону», ведь могли и иначе «решить».

Вот именно здесь и есть базовое расхождение с Кремлем и Путиным. Даже не коррупция, а это.

Если еще весной российские власти подумывали допустить оппозиционера до выборов, чтобы создать иллюзию их легитимности и повысить явку, то теперь глава ЦИК Элла Памфилова высказывается вполне однозначно: имеющиеся судимости не позволяют зарегистрировать Навального в качестве кандидата, утверждается в заметке Би-Би-Си. Противники оппозиционера злорадствуют, однако многие комментаторы не спешат верить в окончательность этого решения.

Maxim Kononenko

Ну вот "собеседник в АП" открыто говорит: Навального не будет. То есть открывай штабы, не открывай, а решение уже принято.

И, кстати, не где-нибудь сказано, а на BBC, чтобы уж ВСЕ сомневающиеся прочитали. ВЕЗДЕ.

Сдавайте валюту!

Oleg Kashin

"Ни на какие ухищрения и подгонку законодательства под конкретного гражданина администрация президента не пойдет", - утверждает собеседник Би-би-си в администрации президента.

(А завтра Путин скажет допустить, и источник превратится в тыкву)

Oleg Kozyrev

Кремль принял очередное неокончательное окончательное решение в отношении Навального, но неокончательное окончательное решение примет позднее

Методичка

Есть распространённое (внедряемое Кремлём) мнение: Навальный – агент Кремля. А всё потому, что власть не хочет его засадить, как Ходорковского, хотя бы лет на 5. Более того, ему дают выступать перед сторонниками, открывать штабы, не без сложностей и провокаций, но вести предвыборную кампанию.



Другая крайность – власть не знает, что делать: сначала дадут провести митинг, а потом посадят дней на 20. И всё это из-за внутренних боданий башен и(ли) непрофессионализма.



И то, и другое неверно.То, что происходит с Навальным, – вариант гибридной войны, но только с гражданскими. Главное в этой византийщине – не решить вопрос окончательно и бесповоротно, а подвесить ситуацию, изматывая оппонента.



Главное – отсутствие финального решения. Так как это изменит политическое пространство, и не понятно ещё, в какую сторону. Плюс реакция того же Запада неизвестна. Так что стратегия власти в отношении Навального совершенно понятна – "ни мира, ни войны", что позволяет сохранять статус-кво, а в этих условиях это равносильно победе.

Вячеслав Осетров

Решение по Навальному в АП принято. Его переводят в разряд консервов. Но согласится ли он?

Евгений Чичваркин

Путин, не бойся , у тебя же 86% ! Навальный должен быть допущен на выборы.

Есть ли чего бояться Владимиру Путину? Если верить сентябрьскому опросу Левада-центра, за него готовы хоть сейчас проголосовать 64% россиян, которые собираются принять участие в выборах. ИноСМИ публикует статью Джеймса Уилсона из Brussels Express, озаглавленную "Действительно ли президент Путин пользуется поддержкой общества?", в которой анализируются результаты этого опроса:

Основная масса Putin‘s Team проживает вдали от крупных городских центров — в районах страны с наиболее консервативно настроенным населением. Исторически это — те люди, которых привлекает его жесткий стиль руководства и имидж «крутого парня».

Но во всех слоях российского общества он пользуется поддержкой студентов, бизнесменов и пенсионеров, которые склонны верить, что элита страны действует в интересах страны. В СМИ в материалах, посвященных празднованию его дня рождения, PR-команда Путина попыталась продемонстрировать разнообразие поддерживающего его электората и создать впечатление, что число тех, кто поздравил президента с днем рождения, превышает количество активистов-участников уличных протестов.

Но, несмотря на всю эту суету кремлевских пиарщиков, несомненным фактом является то, что российские граждане, представляющие все слои общества и общественные классы — учителя, пожарные, юристы, врачи и полицейские — активно заявляют о своей искренней поддержке Путина.

Рустем Адагамов

Пока оппозиции в России нечего предложить населению, вот эта Putin's Team, о которой идет речь в заметке, будет непобедима. Для того, чтобы заручиться ее поддержкой, сейчас даже не надо включать админресурс — люди, которые не хотят перемен и боятся их, пойдут голосовать за Путина или за того, кого он назначит.

Сегодня же стал известен и ответ на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру в президенты Ксения Собчак. Накануне сообщалось о встрече телеведущей с Владимиром Путиным, что многие восприняли как однозначное подтверждение ее будущего участия в выборах. Подозрения подтвердились: в эфире "Дождя" Собчак заявила, что будет баллотироваться в президенты. Полный текст ее заявления публикуют "Ведомости":

Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. <...>

В еще более драматические октябрьские дни 93-го года в России появился легальный способ «активного бойкота» выборов, к какому и призывает часть нашей оппозиции – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России.

Это легальный и совершенно мирный инструмент выражения гражданского недовольства процедурой выборов, составом участников, несменяемостью власти. Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак – в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех». Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!»

Большинство комментаторов вполне готовы видеть Собчак среди кандидатов, но только наравне с Навальным, и критикуют ее за готовность выступить в роли "спойлера".

​Bozhena Rynska

Какая мерзость. Какая подлость. Собчак все-таки будет баллотироваться. И легитимизирует подлые выборы. Мерзостно. А встреча с Путиным это ей цену согласовывали, видимо. Какая мерзость. Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут.

​Александр Морозов

Собчак мне всегда очень нравилась. Она умна. И очень адекватна. Проблема теперь в том, что начинать избирательную кампанию - в соответствии со своим умом и положением, - она могла бы только с одного публичного заявления: "Я буду выдвигаться только в том случае, если допустят и Навального". (Дальнейшее бы уже не имело значения: стала бы она выдвигаться или не стала бы, допустили бы Навального или нет, - но тогда бы она вышла из ситуации с тем репутационным выигрышем, который делал бы ее человеком той России, которую она и хотела бы представлять). Если бы она заявила: "Мне предложили - и я ответила вот так", то тогда это был бы "политический" сценарий. А вот так как она начала - это, конечно, сразу все опускает на этаж ниже. В общие потоки мусора.

Рыклин Александр

Собчак встречалась с Путиным...

Помните, я вам говорил, что Ксения Анатольевна - умная женщина... Сейчас я вам расскажу, как мы ее опять полюбим...

Сценарий №1 - Навального не сажают.

Через какое-то время (возможно еще до выборов) Ксения Собчак в интервью кому-нибудь (Зыгарю, Суперу, супер Зыгарю) заявит, что нахождение на воле Алексея Навального было ее условием при вступлении в президентскую кампанию 2018 года. (Или ей было обещано, что, если она согласится...). И она получила соответствующие гарантии, и, как видите, они соблюдаются... И тут из АП из под Кириенко последует утечка - да, мол, подтверждаем - разумеется, никаких гарантий глава государства, который не вмешивается в дела правосудия, Ксении Собчак не давал, но тема Навального в их разговоре поднималась.

И все! Вас захлестнула волна стыда и раскаяния! То есть, женщина (уже, конечно, сызнова - Ксюша) фактически пожертвовала собой, своей репутацией! А мы, твари, все это время клеймили ее последними словами! И Навальный сразу вынужден будет замолчать... А, может, и извиняться станет...

Сценарий №2 Навального сажают.

Все тоже самое, но больше драматизма в голосе и слезы в глазах - они, суки, меня обманули, но я сейчас, поверьте, делаю все возможное, чтобы Лешу в ближайшее время освободили! (Из тюрьмы Навальный, конечно, извиняться не станет. Но за хлопоты поблагодарит).

Александр Плющев

Я уже много раз говорил, главная претензия к такому возможному кандидату вовсе не в том, что он переходит дорогу Навальному, во всяком случае, у меня такой претензии нет. Не высказывается же такая претензия Григорию Алексеевичу Явлинскому, как к нему ни относись. А почему? А потому, что Григорий Алексеевич - политик, у него есть какая-никакая партия, она давно работает по всей стране, у них есть программа и политические взгляды и принципы. Можно соглашаться с ними или нет, но это платформа.

Если человек, никогда не участвовавший в выборах, не имеющий ни партии (даже, скажем, партии Роста), ни платформы, ни общественной организации, чья политическая деятельность ограничивается парой выступлений на модных митингах в вегетарианские времена, чьей политической программы и, по сути, политических взглядов никто не знает, за полгода до выборов решает выдвинуться в президенты - это можно расценивать как угодно, но не как попытку составить конкуренцию Владимиру Путину или его кандидату. Все, что пока есть в активе у Ксении Собчак - это ее медийная известность. Это, безусловно, немало, но, чтобы хоть как-то выступить на выборах (если мы полагаем, что голоса считают плюс-минус честно), нужны еще деньги и люди. Значит, кто-то эти ресурсы должен найти и дать. Может ли кто-либо в нашей стране финансировать и организовывать кампанию кандидата без разрешения Администрации Президента? Ответ, мне кажется, очевиден, мы видим, как это происходит с кампанией Навального.

Мы уже один раз проходили все это с Прохоровым. У того хоть какая-то партия была, и даже СМИ. Представил типа либералов на выборах.

Я не зато, чтобы "Собчак не совалась", вовсе нет. Все, кто по каким-либо причинам хочет идти в президенты, должны быть зарегистрированы, и Собчак, и Явлинский, и Навальный, и Путин, и кто бы то ни было. Тогда и наблюдать, и за наружениями следить и пресекать фальсификации будет стимул. Но при этом у нас есть паво понимать и говорить о том, кто каждый день ведет реальную работу и борьбу, рискует здоровьем, родными и сидит в тюрьме, чьи волонтеры и сторонники по всей стране подвергаются репрессиям, кому не дают проводить встречи, не говоря уже о выступлениях в СМИ. А у кого есть желание еще больше повысить свою медийную известность, скажем, инстаграм раскрутить.

Alexandra Garmazhapova

Если серьезно по поводу Собчак, то скажу следующее: к выборам, в соответствии с Конституцией, должны быть допущены все желающие (достигшие 35-летнего возраста и т.д.). Следовательно, место Навального в бюллетени.

Но вся эта возня, когда Чичваркин посылает Собчак нах**, если она посмеет выдвинуться, когда Навальный устраивает истерику, доказывая, что он единственный кандидат, а Ксюша - людоедка, мне глубоко несимпатичны.

Даже если Кремль попросил ее это сделать, чтобы рассеять голоса Навального, то что? Неужели Алексей Анатольевич с его миллионной армией сторонников не одолеет какую-то там бывшую ведущую "Дома-2"? Вот если бы Бузова выдвинулась в платье от Айшат Кадыровой... (сарказм).

Ихлов Евгений

Наверное, если BBC не соврало про решения в верхах по Навальному и Собчак, это будет приблизительно так: уважаемая Ксения Анатольевна, а Вас не смущает то, что Вы идёте на выборы в условиях незаконного запрета Навальному, оба приговора которому Европейский суд признал несправедливыми? - Тем более, должен быть кандидат с либеральной повесткой дня... - Так уже ведь есть Явлинский? - В обществе явный запрос на новые лица, на появление новых, молодых фигур в оппозиции, и пример Навального это подтвердил... (перевожу: и не впадлу тебе, Ксюха, в такой гнилой расклад вписываться, ты же не бикса - такой нынче марьяж)

Станислав Яковлев

Как пишут в различных прогрессивных изданиях: "и вот почему это случилось".

Возросшая активность Ксении Анатольевны, я имею ввиду, и многое сопутствующее.

Совершенно однозначно и категорически сказано, что Навальный в выборах 2018 года участвовать не будет. <...>

Соответственно, общественность может канализировать протестный потенциал в очередной раунд туземных плясок вокруг циклопической фигуры ненаглядного вождя Алексея Анатольевича.

И [зря потратить] на это еще десять, я подчеркиваю, лет.

А может реализовать этот потенциал, используя все легальные (равно, конечно, и нелегальные, но я бы не советовал) средства, чтобы добиться каких-то изменений ситуации к лучшему. Хоть через Собчак, хоть через кого.

К диалогу сейчас в Кремле в общем-то готовы. Если диалог не с [сумасшедшими], но к диалогу с [сумасшедшими] вообще мало кто готов. <...>

Поэтому, если вам есть что сказать, так чтобы без придури - добро пожаловать.

А если вдруг нет - ну значит нет, такое тоже бывает. Значит эти двери открылись не для вас.

Насколько участие Собчак в выборах поможет Кремлю добиться своих целей? "Спойлеры" - устаревшая политтехнология, рассчитанная разве что на тех, кто получает всю информацию из централизованных источников, утверждает Федор Крашенинников в "Ведомостях":

Технология участия в выборах псевдооппозиционного кандидата-спойлера родом из прошлой информационной эпохи, и в этом состоит ее главная проблема. Во времена, когда коммуникации между гражданами и политической элитой осуществлялись исключительно через СМИ, ввести в игру удобного власти «кандидата от оппозиции» в качестве основного и даже единственного, игнорируя и всех реальных кандидатов, и недоумение потенциальных избирателей, было вполне решаемой задачей – при условии контроля за СМИ, конечно.

В условиях новой информационной реальности все это не работает: любой избиратель имеет широчайшие возможности наблюдать за политическими процессами и получать информацию из множества источников, в том числе и непосредственно от самих политиков. Поэтому в 2018 г. в России едва ли возможна ситуация, при которой активный и следящий за развитием политической ситуации в стране гражданин, придерживающийся оппозиционных взглядов, серьезно воспримет предложенную ему в качестве своего кандидата звезду шоу-бизнеса или же какого-то давно вышедшего в тираж политика из 90-х.

Есть и мнение, что на самом деле Собчак "двигает" на выборы вовсе не Путин. В анонимных телеграм-каналах развивают конспирологические версии и ждут от президента некоего "программного заявления" на Валдайском форуме 19 октября.

Yevgenia M. Albats

По информации The New Times, новость BBC о встрече Собчак с президентом сильно устарела и не вполне корректна. Встреча Путина и Собчак прошла 3 октября. Интервью для фильма об Анатолии Собчаке — это не формальный предлог, а реальный. И Путин не благословлял Собчак на президентские игры, скорее наоборот.

НЕЗЫГАРЬ

У выборов-2018 два сценария . Первый называется «преемник». Второй- «транзит». Как говорит источник, еще в августе Президент утвердил две концепции и поручил вести их подготовку. «Президент дал понять- он сам сделает выбор позже. Но срок не известен никому. Это будет только его личное решение».

Выбор сценария «Преемник» имеет большие шансы

Проект «Преемник» находится в работе с начала лета 2016 года. Еще тогда во время «новгородских встреч» был определен главный кандидат в «преемники» - Дмитрий Медведев. Возможно, речь идет о договоренностях 2011 года.

Не случайно, что после этого началась и продолжается кампании по дискредитации главы Правительства.

По словам источников, сегодня Медведев сохраняет статус основного кандидата в «наследники». <...>

Наравне с Медведевым, в качестве «запасных» также рассматриваются кандидатуры Матвиенко (ее лоббируют группы Шойгу и Ковальчуков- Кириенко) и Дюмина ( лоббируют Ротенберги при поддержке Золотова-Чемезова). <...>

Проект «Преемник» активно продвигается бизнесменами в окружении Президента, заинтересованными в снятии санкций.

В то же время, проект « Транзит» разработан и продвигается новым руководством Администрации Президента. Он подразумевает постепенную и плавную передачу власти в течении 2018_2021 гг

По замыслу авторов проекта, Президент должен идти на выборы и выиграть их без привлечения олигархических кланов и иммитационного характера.

Избиратель должен понимать, что это выборы «последнего срока» и он должен дать мандат Президенту на обновление.

Проект «Транзит» сегодня подвергается массированной атаке.

Так, к противникам проекта «Транзит» относятся сторонники «мобилизации избирателей». Проекты Навального/Собчак-все тут. Идею выдвижения Собчак связывают с инициативой Ротенбергов- Нарусовой. Собчак должна выступит как альтернатива Навального и кандидат оппозиции. При этом выдвижение Собчак должно решать две задачи. Первое- продемонстрировать конфликт традиционного избирателя и либерала. Второе- должно запустить «иммитационный сценарий» с привлечением традиционного аппаратного ресурса.

Для Кремля важно не дать запустить «иммитационный сценарий». Кремлю необходима чистая и признаваемая легитимность нового срока Президента, который не имеет обязательств перед своим ближайшем окружением и аппаратным ресурсом, у которого развязаны руки.

Политджойстик

Выбор в пользу сценария "Преемник" подразумевает невозможность существования некоторых групп после его реализации, так как логика власти и человеческая реакция требует контрдействий за атаки на ДАМ и то, как они были совершены.

...

С "Транзитом" более или менее ясно, все последние действия ВВ больше соответствуют этому сценарию.

...

А теперь представим, что Кремль решился на третий сценарий под названием "Реформа", который изменит конституционные основы, заложенные в 1993 году. Такой поворот событий поглотит варианты и "Преемник" и "Транзит".

...

Ждем выступления ВВ на Валдайском клубе в четверг. Песков анонсировал "важное заявление" Президента. Логично, что он скажет о завершении войны в Сирии, но традиционно на Валдайском мероприятии он рассуждает о мироустройстве, так что мы можем услышать и больше, чем о мире и войне.

Дмитрий Дризе в газете "Коммерсантъ" предполагает, что заявление Путина на Валдайском форуме будет рассчитано в основном на иностранную аудиторию, так что скорее всего речь пойдет в основном не о выборах:

...Крайне важно, чтобы на Западе понимали: после президентских выборов Россия будет не охранительным государством, а, наоборот, прогрессивным и реформаторским. Нельзя исключать, что Путин – так же, как в свое время Трамп, – декларирует намерение улучшать отношения с США и лично с их президентом.

Официального объявления о вступлении Путина в президентскую кампанию в рамках «Валдая» ждать не стоит, иностранцы для этого — не та аудитория. Но основные предвыборные тезисы главного кремлевского кандидата участникам клуба представят.

Это будет очень симпатичная во всех отношениях программа. Здесь и цифровизация, и протянутая рука Западу, и даже — очень возможно — альтернативный независимый оппозиционный участник выборов.

Главное, чтобы иностранцы все это поняли и поверили. Если да, то можно ждать небольшой оттепели. А если нет – уж как получится.

Об одном из "кандидатов в наследники", бывшем охраннике Путина Алексее Дюмине, пишет Олег Кашин в платном разделе Republic:

Алексей Дюмин сегодня – единственный российский политик, чей политический потенциал существует прежде всего в сознании людей, его обсуждающих, а сам он за неполные два года публичного присутствия во власти ни разу не дал вообще никаких оснований думать, что у него есть какие-то персональные амбиции. Войдя в историю первым телохранителем, получившим власть в целом регионе, он может войти в историю и как первый виртуальный преемник, которого придумали себе люди, уставшие от таинственности и неопределенности послепутинского будущего России.

Не согласна с этой оценкой политолог Марина Литвинович:

Кашин ошибается в выводах и в заголовке.

Как бы то ни было, представить себе Ксению Собчак на президентском посту комментаторам еще сложнее - как и кого-либо кроме Путина.

Тоской по украденным выборам делится ​Кирилл Шулика:

Мы в принципе многого не просим. Более того, то, что мы просим это вообще слезы в любой нормальной стране. Мы хотим, чтобы участие в выборах определялось Конституцией и законами, а не Кремлем и озвучивалось бы при этом прикормленными политологами и Памфиловой, у которой вырастит борода. Все, больше ничего не надо! Пусть Навальный наберет 1%, это неважно совсем. Важно появление кандидата, который бы пошел в президенты не по воле Кремля (Гудкова мы пустим, Навального нет), а по воле избирателей и Конституции. Я громко скажу, но это чистая правда - если это случится, мы проснемся в другой стране. Это важнейшая цель и для ее достижения надо бороться. Не знаю, боролся бы я лично за Навального в условиях нормальных выборов, но вот за то, чтобы билеты на выборы не покупали в Кремле, я бороться готов.