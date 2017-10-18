Собчак между Навальным и Путиным

Журналист Ксения Собчак решила выдвинуться кандидатом на выборах президента России 2018 года.

В видео, выложенном на YouTube, Собчак предложила себя в качестве графы "против всех", которая исчезла из бюллетеней в 2006 году, и противопоставляет себя традиционным кандидатам – Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, Григорию Явлинскому, говорит о Владимире Путине, ставшем президентом в 2000 году.

В тексте, одновременно опубликованном в "Ведомостях", Собчак заявила:

"Я – вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за "Крым наш" и не против. Я за то, чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле...

Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор. Алексей Навальный предлагал сегодняшней верхушке мирный уход – это правильно, это очень важно для закрепления процедуры сменяемости власти в стране. Но они ему не поверят. А мне – поверят. Я могу разговаривать со всеми – и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми...

Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах на описанных выше позициях – выгодно избирателям, полезно для российской политической системы".

Слухи о выдвижении Ксении Собчак – с одобрения или даже по инициативе Кремля – ходят уже два месяца. Собчак отрицала существование договоренности с Кремлем. Оппозиционный лидер Алексей Навальный, который уже начал избирательную кампанию, хотя власти не собираются допускать его до выборов, подверг Собчак критике, назвав ее "карикатурным либеральным кандидатом". Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив "объединить усилия". Несколько дней назад, как сообщается, Собчак встречалась с Владимиром Путиным – формально для съемок фильма о ее отце Анатолии Собчаке, под чьим началом Путин служил в мэрии Петербурга в 1990-х годах.

В эфире телеканала "Дождь" Собчак признала, что "некоторое время назад" встречалась с Путиным. По словам телеведущей, эта встреча не была связана с президентскими выборами, однако Собчак сообщила Путину о своем решении. Журналистка утверждает, что Путина "не обрадовало" ее намерение. Комментируя реакцию Навального, Собчак заявила, что она снимется с выборов, если кандидатура оппозиционера будет зарегистрирована.

Сегодня утром издание New Times сообщило, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, что Собчак в предвыборной кампании будет критиковать Навального "с позиций либерального журналиста, упрекая его в вождизме и популизме. Утверждается, что это и было целью Кремля, якобы предложившего Собчак участвовать в выборах "в обмен на возвращение на федеральные телеканалы, куда ей путь был заказан со времен протестов 2011–2012 годов, если – не на возможность возглавить один из телеканалов".

Политолог Александр Морозов считает, что из ролика Собчак видно, что она "заявляет себя целиком как спойлера Навального":

– Она входит в кампанию как кандидат, претендующий на голоса молодежи, которая родилась при Путине (и умрет при Путине), она апеллирует к опыту протеста 2011–2012 годов и заявляет себя в качестве "графы против всех". Это достаточно расчетливый и, к сожалению, очень циничный шаг. Дело в том, что в России много – и неизвестно сколько – людей "против всех". Собчак в силу своего сложного имиджа (с большим негативным рейтингом) не соберет эти голоса. И получится в результате, что "против всех" было 1,5% (примерно столько она может собрать). Сама идея захватывать "электорат Навального" в условиях, когда его не пускают на выборы, – очень скользкая идея. Это была бы допустимая идея, если бы был альянс Собчак и Навального (а может быть, и еще каких-то примкнувших к ним людей). Но это не так.

Морозов исключил возможность того, что Навального допустили бы к участию в выборах: "И Собчак на это ориентируется, поэтому она вступает в кампанию, прямо заходя на территорию Навального". Он также исключает, что Собчак может собрать голоса сторонников Навального: "Здесь скорее обратный расчет, Собчак вызывает на себя "лучи ненависти" электората Навального и тем самым сбивает ему "повестку", отвлекает от собственного развития". Морозов при этом не считает, что из самого факта выдвижения Собчак можно сделать вывод о принятой в Кремле стратегии на выборах:

– Кремль должен показать остальные карты. Существенный вопрос: будет ли выставлен вместе с Путиным символический "преемник", то есть будет ли демонстрация возможного образа дублера. Второй важный вопрос: а кто будет как бы "вместо Кудрина", кто будет символизировать не ту часть прогрессивного электората, которую Собчак пытается захватить у Навального, а более системную часть? Но "концепция выборов", конечно, в Кремле уже утверждена, таковы сроки. Просто мы пока не знаем ее контуров. Выдвижение Собчак, пожалуй, говорит о том, что главный сценарный план по обеспечению притока явки и голосов Путину в этот раз будет строиться на шоу "молодые дураки против старых". Собчак окажется в положении "молодого дурака", который будет на дебатах ярко сражаться со "старыми дураками". В результате телезритель должен будет выбрать меньшее зло – то есть Путина.

Морозов также отвечает отрицательно на вопрос, означает ли выдвижение Собчак (если верить утверждениям, что оно совершено с подачи Кремля) конец оппозиционной коалиции 2011–2012 годов и возвращение части "либеральной оппозиции" к сотрудничеству с властью (которая, в свою очередь, может маневрировать в сторону "либерализации"):

– Возврат на федеральный канал Собчак или даже Парфенова сегодня уже ничего не означал бы с точки зрения возможной либерализации, хотя сам факт возврата можно только приветствовать. Что касается распада коалиции: она распалась гораздо раньше, в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Собчак не может опираться ни на какую коалицию в ходе своей кампании. Вокруг не соберутся заново левые, националисты, либералы, гражданские организации, как это было во время протестов 2011–2012 годов. Таким триггером мог бы быть только Навальный, но его не допустят.

Политолог Константин Гаазе считает выбранную Собчак стратегию "кандидата против всех" хитрой:

– Эта стратегия крайне удобна и Путину, и самой Собчак. Собчак как "кандидат против всех" не обязана вести себя как человек, который хочет быть президентом или может быть президентом. Она как бы просто голос недовольных. Но недовольных в России намного больше, чем людей, готовых проголосовать за Собчак. Поэтому эта стратегия выгодна и Путину. Когда Собчак получит, я не знаю, 10%, все останется на своих местах: и "86%" за Путина, и так называемый "оппозиционный электорат". А если бы в бюллетене была графа "против всех", эта графа заняла бы на выборах второе место, и не с результатом 10%, а с результатом процентов 30.

Гаазе думает, что Собчак не удастся отбиться от обвинений в том, что она "спойлер Кремля":

– Не нужны даже инсайды про встречу с Путиным, хотя журналисты BBC молодцы, что об этом разузнали. Давайте просто посмотрим на тайминг. Собчак синхронизирует свое выдвижение с графиком кампании Путина (перед "важным заявлением" на Валдае), с таймингом работы его пресс-службы (вечерний брифинг Пескова) и – и это самое неприятное – с графиком задержаний Навального. Выдвижение состоялось в тот момент, когда единственный реальный оппозиционный кандидат находится по арестом. То есть кампания Собчак с первой же минуты скоординирована не только с внутриполитическим блоком команды Путина, но и с силовиками. Еще не начав кампанию, она уже выполнила важную функцию – слухи о ее выдвижении спровоцировали Навального на несдержанное, глупое просто заявление о "людоедстве".

В ответ на вопрос о готовности части "либеральной оппозиции" вернуться к сотрудничеству с Кремлем Гаазе говорит:

– Если мы посмотрим чуть шире, то Кириенко (глава администрации президента. – Прим.) одну из ставок, конечно, делает на реабилитацию части так называемых оппозиционеров, прежде всего из истеблишмента. Это не только Собчак: это и менеджерские программы, в которых заняты академические институции, это и посиделки с экспертами в широком составе, это и летнее заявление на "Территории смыслов", что будущее – за волонтерами. А ведь очень много условно оппозиционных фигур – из искусства, культуры и так далее – заняты в волонтерских проектах. После кампании 2018 года людям, настроенным оппозиционно, придется признать, что борьбу они ведут не с режимом, а с истеблишментом. Или утонуть в объятьях режима.

При этом Гаазе не видит в выдвижении Собчак намека Кремля на готовность к некоей "либерализации" после выборов:

– Что может означать "либерализация" после событий 2014 года? Отмену 282-й статьи? Да, это обсуждается, по крайней мере, в окружении Кириенко. Отказ от формулировки "иностранный агент"? Это уже несколько лет обсуждается в так называемых "либеральных" университетах, которые активно работают и с Кремлем, и с правительством. Чем это все закончится? Я думаю, президент Путин сам об этом пока не знает. Но боюсь, что все будет как со "Стратегией 2020". Вместо либерализации страна получит очередную порцию "майских указов" про цифровую экономику. А к концу 2018 года – новую порцию законов про борьбу с покушениями на общественное сознание россиян и государственный суверенитет.