Пока на российских каналах рассказывают о том, как загнивает Европа и Америка, как вот-вот наступит коллапс экономики Украины, какую угрозу несет ИГИЛ, ситуация в холодильниках у жителей Крыма становится все печальнее. А вместе с этим становится печальнее и у них на душе.

Крымчане чувствуют себя обманутыми. В 2014 году – когда еще были украинские цены – зарплата в 12-15 тысяч казалась им огромной. Но вот прошло три года, и теперь эта зарплата – просто нищенская. И повышать ее никто не собирается. А вот цены на все растут.

Обманутыми себя чувствуют и россияне. Им всучили с помпой «крымнаш» – как символ возродившейся империи, – но оказалось, что империя вовсе не сильна, особенно в экономическом смысле.

Прошедшие в октябре по всей России митинги против бедности – это не пиар-кампания Навального, это удручающая реальность для россиян, жизненный уровень которых рухнул более чем в два раза (по самым скромным подсчетам) по сравнению с 2013 годом. К сожалению, теперь все негативные процессы, происходящие в России, сказываются и на крымчанах.

На днях общались с родственницей – педагогом из небольшой школы крымского села. Та просто в шоке и гневе. Стимулирующие выплаты, за счет которых крошечные оклады учителей удавалось выравнивать до более-менее сносного уровня, урезают все больше и больше. Дошло до того, что им сообщили, что теперь все стимулирующие выплаты будут начислять только из школьного фонда экономии – а это сущие копейки. Более того, все коэффициенты на стажевые надбавки и за учительскую категорию стали начислять не на всю нагрузку, а лишь на позорный оклад. То есть реальная зарплата учителей не растет, а уменьшается. При этом требования все жестче. Говорит, что детьми заниматься уже некогда – только и делают, что пишут планы и отчеты. Но и это еще не самое страшное. Как им сказали, с 2018 года во всех школах Крыма вводят подушевую оплату. Это российское нововведение поставит сельских учителей далеко за грань бедности, поскольку наполняемость сельских школ невысокая. Да и само существование сельских школ станет проблематичным при таком подходе. Но властям это лишь на руку – отчитаются об успешной оптимизации!

Довелось пообщаться и с представителем одной из районных администраций Крыма. Тот тоже возмущается. Говорит, мол, зачем они строят эти новые детсады, когда и на содержание существующих денег нет?! Бюджеты урезают «по самое не могу». Самый больной вопрос в местных администрациях – как свести концы с концами, чтоб хоть бюджетникам зарплаты выплачивать. Отсюда и бесконечные проверки предпринимателей и бешеные штрафы – надо же где-то деньги брать.

Печально, что крымские чиновники не умеют зарабатывать развитием экономики. Да и куда им, здесь ведь главный принцип устройства на руководящие должности – кумовской подход.

Все происходящее сейчас в России мне напоминает последние годы СССР. Тогда «перестроечная» эйфория охватила жителей страны, но потом волна бедности и нищеты накрыла людей. А затем и страна распалась, исчезла с политической карты мира.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции