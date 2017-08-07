Крым: доверие здесь больше не живет

Говорят, что обещанного три года ждут. Помню, крымчанам перед «референдумом» обещали золотые горы в виде высоких доходов и счастья в «родной гавани». Вот уже три года они живут в новых реалиях. И что в итоге?

Высокие доходы по прошествии трех лет оказались у большинства крымчан на таком уровне, что на эти деньги можно лишь существовать, но никак не достойно жить. Простой люд уже так и говорит – что «с гривнами было лучше». И действительно, в 2013 году на сто гривен можно было купить гораздо больше, чем сейчас за тысячу рублей.

Чиновники превратили Крым в свой золотой прииск, обогащаясь, невзирая ни на что и ни на кого

На фоне падения уровня доходов у значительной части крымчан их качество жизни серьезно страдает от возросшей до абсурда российской бюрократии. Если до 2014 года практически все министерства помещались в здании Совмина по улице Кирова, 13, а районные и городские администрации занимали по одному зданию, то теперь чиновников стало столько, что министерства и комитеты раскиданы по всему Симферополю, а районные и городские чиновники занимают по нескольку зданий. А их же надо чем-то занять! А поскольку работать на развитие экономики они не умеют, то занимают их всякой бюрократической рутиной, в результате которой простые люди вынуждены выстаивать долгие часы в бесконечных очередях в многочисленных госучреждениях для получения простенькой справки. Хуже всего, что это пришло и в сферу медицины. Теперь элементарный анализ сдать стало большой проблемой!

Хуже всего приходится тем, кто привык к свободе слова. С этим в Крыму стало совсем плохо. Главное, не знаешь можно ли кому-то доверять. Если раньше этой мыслью и не задавались, говорили, что думали, то теперь думаешь, прежде чем что-то сказать. Институт стукачества настолько вырос, что откровения в беседе со знакомыми может закончиться беседой в Центре Э.

Потеря доверия друг к другу – это большая проблема, прежде всего для гражданского общества Крыма. А о каком тогда полноценном развитии гражданского общества можно говорить? Неудивительно, что независимых крымских общественников власти скопом записывают в ряды «городских сумасшедших», тем самым значительно понижая их статус для населения. При таком раскладе далеко не каждый человек, чувствующий потребность в общественной деятельности, решится реализовать свой потенциал. Зачем, если вместо самореализации на благо общества можно заполучить «волчий билет» от властей?

Нет доверия в обществе, нет свободы слова, нет развития гражданского общества. Зато есть развитие кумовства и коррупции, страха и мнительности

Вот и получается, что нет доверия в обществе, нет свободы слова, нет развития гражданского общества. Зато есть развитие гипертрофированной бюрократии, кумовства и коррупции, есть развитие давления на свободомыслие, развитие института стукачества, развития страха и мнительности. В итоге в Крыму происходят процессы, чреватые страшными потерями: убивают не только демократию и гражданское общество, но и уничтожают карьерами уникальность крымской природы. Все делается в угоду высокопоставленным чиновникам-бизнесменам, которые превратили Крым в свой золотой прииск, обогащаясь, невзирая ни на что и ни на кого. Как стервятники рвут они тело своей добычи…

Крымчане все это видят, многое понимают, но сделать уже ничего не могут. Это при украинской власти они могли устраивать митинги и перекрывать дороги, отстаивая свои гражданские права. Теперь все по-другому. Теперь они в России…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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