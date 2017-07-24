Последние три года обыски с выломанными дверьми, аресты и допросы стали довольно регулярными в Крыму. Но раньше они касались лишь крымскотатарских активистов.

И пока крымскотатарское сообщество болезненно вздрагивало от каждого такого инцидента, остальные жители полуострова не сильно переживали по этому поводу, а многие вообще принимали как должное. Мол, так с ними и надо, они ж не поддержали референдум. Видимо, считали, что с ними ничего такого не случится. И зря.

В Судаке подобный сценарий произошел с тремя пророссийскими активистами. Ранним утром 20 июля к ним нагрянули силовики. Не предъявив никаких письменных документов, они потребовали их впустить. Один из активистов не пожелал отворять – и тут же его дверь вылетела под мощными ударами спецназовцев. Силовики рассыпались по комнатам, не слушая протестов хозяев дома. С собой забрали все информационные носители.

Самому активному из троицы общественников – Дмитрию Джигалову – правоохранители уделили особое внимание. Его задержали на 12 часов. Провели обыски и в квартире супруги, и в квартире матери. Судя по всему, именно к нему у силовиков основные претензии.

А виноваты пророссийские общественники оказались в том, что посмели публично критиковать погрязшую в коррупции крымскую власть. Следует отметить, что все трое являются активистами общественного объединения «Антикоррупционное бюро Республики Крым».

Общественники виноваты в том, что посмели публично критиковать погрязшую в коррупции крымскую власть

«Действиям правоохранительных органов будет дана правовая оценка после предъявления обвинения. В случае подтверждения незаконных действий сотрудников следственного комитета будет направлено заявление в суд о превышении служебных полномочий начальника следственного отдела в Судаке», – отметил руководитель объединения «Антикоррупционное бюро Республики Крым» Андрей Мезин.

Этим активистам немного легче, так как они состоят в общественной организации, и у них есть хоть какая-то поддержка. Гораздо хуже общественникам-одиночкам, которых большинство. В случае обысков их даже соседи не выйдут поддержать.

«Команда победителей» решила расправляться с инакомыслием в Крыму грубой силой

После этого случая в соцсетях прозвучали лишь редкие призывы от пророссийских активистов объединяться и помогать друг другу. Но, скорее всего, они так и останутся призывами. Потому что сплоченность и взаимоподдержку на полуострове демонстрируют лишь крымские татары. Исключение – случай Олега Зубкова, который, противостоя крымской власти, сумел объединить вокруг себя немало активистов и заручился солидной поддержкой в обществе. Но Зубков, в отличие от остальных, имеет большие финансовые ресурсы и возможности.

Тем временем «команда победителей», вооружившись российскими законами, решила расправляться с инакомыслием в Крыму грубой силой. Уже и пророссийским активистам дают понять, что они никто и звать их никак. И власть критиковать здесь позволяется лишь на кухне. А иначе ждите, что ваша входная дверь одним ранним утром с треском слетит с петель под поставленным ударом ноги спецназовца.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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