Говорят, что нет дыма без огня. В Крыму быстро распространяются слухи о планируемом визите президента России Владимира Путина в сафари-парк «Тайган».

Хозяин ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков вот уже три года ведет войну с крымской «командой победителей». За это время в Администрацию президента России поступили сотни, а, может, и тысячи писем от крымчан и жителей разных регионов соседней России о давлении на Зубкова со стороны правительства Аксенова. Просто так можно игнорировать десятки писем, но постоянно отмахиваться от тысяч обращений на одну и ту же тему проблематично даже для нынешнего российского режима. А потому с немалой долей вероятности можно утверждать, что Путин осведомлен о громком конфликте крымского бизнесмена с местным «губернатором».

Отмахиваться от тысяч обращений проблематично даже для нынешнего российского режима. А потому с немалой долей вероятности можно утверждать, что Путин осведомлен о конфликте крымского бизнесмена с местным «губернатором»

​О проблеме давления на парк львов «Тайган» со стороны крымской власти Путина напрямую спросила на медиафоруме региональных СМИ в апреле прошлого года крымская журналистка Юлия Попович. На ее вопрос о «Тайгане» Путин переспросил: «Это что?».

Сам же Олег Зубков не раз заявлял, что Аксенов и еже с ним высокопоставленные крымские чиновники, имеющие доступ к президенту России, успели так опорочить его имя, что у Путина могло сложиться очень нелицеприятное мнение о нем как о скандалисте и конфликтном человеке.

Но в противовес словам лидеров «команды победителей» идет народная молва о Зубкове как о созидателе и уникальном человеке, запросто обнимающемся с огромными львами и тиграми. Миллионы фото с восторженными отзывами из парков бизнесмена посетители размещают в соцсетях. И не прекращается вал писем и обращений в администрацию Путина о поддержке объектов Зубкова.

Совсем игнорировать мнение избирателя даже Путин не может себе позволить. А визит в «Тайган» «доброго царя» и взбучка «боярам» очень здорово ложатся в стратегию избирательной кампании

​А между тем уже, по сути, начата предвыборная кампания президента России. И что бы ни говорили, а совсем уж игнорировать мнение избирателя даже Путин не может себе позволить. А визит в «Тайган» «доброго царя» и взбучка «боярам» очень здорово ложатся в стратегию избирательной кампании. Не секрет, что рейтинг «команды победителей» сильно рухнул за последние несколько лет не только среди крымчан, но и среди россиян, наслышанных о провальной работе с реализацией ФЦП, коррупционных делах, преемственности во власти, травле Зубкова и прочих «подвигах победителей». А потому их публичная взбучка по эффектному медийному поводу не слабо подымет рейтинг президента. Кстати, по словам достоверного источника, присутствовавшего при последнем визите президента России в Крым, тот во время беседы с Аксеновым постоянно хмурился и пытался «подколоть» последнего. Что свидетельствует об охлаждении отношения российского президента к нынешнему главе Крыма.

И вот уже в крымских СМИ пошла информация о якобы планирующемся визите президента России в парк львов «Тайган».

«Президент России Владимир Путин может посетить Крым уже в ближайшее время. Здесь он, как планируется, наведается в сафари-парк «Тайган». Как якобы сообщил источник, близкий к Администрации президента, возможный визит Путина в «Тайган» будет приурочен к Международному дню тигра», – сообщило издание «Новости Крыма».

Международный день тигра отмечается ежегодно 29 июля. Он был учрежден еще в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге, а его инициаторами выступили 13 государств. В «Тайгане» проживают около 50 тигров и 100 львов, и Олег Зубков подтверждает: этот день в парке будет праздничным.

«Правда в том, что 29 июля мы действительно отмечаем Международный день тигра и рады любым гостям по этому поводу», – отметил бизнесмен.

Однако в комментарии журналистам Зубков не смог подтвердить слухи о приезде в парк львов Владимира Путина.

Думаю, что слухи о приезде Владимира Владимировича Путина в «Тайган» – не более чем слухи. Если бы президент хотел посетить мой парк, он это уже давно бы сделал

​«Думаю, что слухи о приезде Владимира Владимировича Путина в «Тайган» – не более чем слухи. Если бы президент хотел посетить мой парк, он это уже давно бы сделал. Если бы он хотел остановить товарища Аксенова в его крымском беспределе, он бы это давно сделал. Если бы действительно его администрация заботилась о сохранении и популяризации тигров, то давно это бы сделала и помогла мне защитить моих тигров от невменяемых и бесноватых ветеринаров. Если бы слова президента о прекращении «кошмаривания» бизнеса и предпринимательства в России имели законную силу, то в нашей стране было бы все по-другому», – рассказал крымский бизнесмен.

Вполне возможно, что Зубкова пока просто не ставят в известность о планируемом визите главы России. И Путин действительно 29 июля может оказаться в парке львов «Тайган». Пожалуй, от одной мысли об этом у «команды победителей» лоб покрывается холодным потом. Ведь они знают, что Зубков замалчивать проблемы не станет, а расскажет все Путину с фактами и наглядными иллюстрациями. И вот тут может быть что угодно…

Но даже если президент не приедет в этот раз в парк «Тайган», эти слухи наверняка уже здорово подпортили нервы «команде победителей».

У крымского предпринимателя Олега Зубкова существует конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году бизнесмен посетил более 150 судебных заседаний, связанных со штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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