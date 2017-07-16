12 июля состоялось второе заседание рабочей группы Общественной палаты Крыма по урегулированию конфликта между представителями нынешней крымской власти и бизнесменом, владельцем парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олегом Зубковым. Но в отличие от первого заседания, в работе второго не принял участие ни один член рабочей группы со стороны Зубкова.

Хозяин ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» считает, что подконтрольные Кремлю власти Крыма решили закрыть его объекты, используя Общественную палату. По его мнению, итоговым документом деятельности созданной при ОП рабочей группы станет рекомендация российскому главе полуострова Сергею Аксенову о закрытии объектов предпринимателя. Бизнесмен даже придумал свою аббревиатуру для Общественной палаты Крыма – «ОПГ», что означает «Общественная палата Госсовета Крыма».

«Мой представитель и адвокат Виктория Мананкова, которая участвовала в первом заседании ОПГ Крыма 5 июля, четко уяснила цели и задачи, которые поставлены перед рабочей группой ОПГ Крыма. Их озвучил руководитель ОПГ Крыма Григорий Иоффе, который все полтора часа заседания проговорил сам. Первая задача – это доказать Олегу Зубкову, то есть мне, что он неправ. Вторая задача заключается в том, чтобы положить на стол главы Крыма заключение, обосновывающее то, что зоопарки Олега Зубкова очень опасны для посещения и их необходимо закрыть. Других целей и задач рабочей группой ОПГ Крыма не ставится», – рассказал Крым.Реалии Олег Зубков.

По информации бизнесмена, Общественная палата Крыма собирает компромат на его парки.

Собираются письма, ответы из всех контролирующих служб Крыма с перечислением проблем и претензий к Зубкову и его паркам. Потом эти претензии соберут в большой «талмуд» и передадут главе республики Сергею Аксенову

«Собираются письма, ответы из всех контролирующих служб Крыма с перечислением проблем и претензий к Зубкову и его паркам. Потом эти претензии соберут в большой «талмуд», который подпишут все эти представители общественности и привлеченные специалисты, и передадут главе республики Сергею Аксенову в виде заключения с рекомендациями. Глава Крыма будет недолго думать, что с этим «рекомендательным» заключением делать, и, конечно, вынесет указ или передаст документы в суд – о закрытии объектов в связи с их большой опасностью для жизни и здоровья людей. Вот, собственно, какой нехитрый план придумала крымская власть, чтобы разобраться, наконец, с Олегом Зубковым и его парками», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.

В самой Общественной палате Крыма придерживаются другого мнения. По словам секретаря ОП Маргариты Шитовой, у Олега Зубкова была возможность лично отстоять свои интересы на последнем заседании палаты, однако ни один представитель бизнесмена на него не явился.

Ни один член попечительского совета «Тайгана» на заседание не пришел, хотя сотрудники парка могли дать ответы на многие возникшие вопросы

«Под руководством члена Общественной палаты Крыма Вячеслава Мартынова состоялось второе заседание группы общественного контроля, изучающей конфликт между предпринимателем Олегом Зубковым и крымской властью. Ответы на запросы, направленные в органы государственной власти для подготовки к конструктивному диалогу, были заранее разосланы всем членам рабочей группы. Время и дата совещания – согласованы со всеми участниками обсуждения, ими же и одобрены. Заседание было не «под камеры», а для проведения кропотливой бумажной работы, обсуждения полученных документов, сопоставления фактов. Ни один член попечительского совета «Тайгана» на заседание не пришел, хотя сотрудники парка могли дать ответы на многие возникшие вопросы. Предположений много (самое банальное – испуг), но строить их некогда. Продолжаем работу», – отметила Шитова.

Неучастие в деятельности рабочей группы ее члены со стороны бизнесмена объясняют согласованной с ним позицией.

«Согласовали свою позицию с Олегом. Мы не видим положительных результатов. Цели у них другие. Все можно решить за неделю. Пример – как это делал в отношении проектов Зубкова Могилев (бывший председатель крымского правительства Анатолий Могилев – КР). Я об этом говорил на прошлом заседании. Им нужно отозвать «войска» и отключить грязь на «Первом Крымском». Полномочий у Общественной палаты нет. Какой тогда в этом смысл?», – прокомментировал ситуацию член рабочей группы со стороны крымского бизнесмена Виталий Гринев.

Сам же Олег Зубков уверен, что Общественная палата даже не собиралась помогать ему.

Время у крымской власти тает, а с Зубковым и его парками разобраться нужно обязательно. Вот и торопится власть доделать свое «черное» дело

«Никто и никакие реальные проблемы моих парков не решал, не решает и решать не собирается. Это даже не стоит на повестке дня. С каждым заседанием я буду узнавать о новых своих проблемах, о которых не знал до сегодняшнего дня. Так, господина Иоффе очень беспокоят пандусы и мостики в парке «Тайган», он сомневается в их надежности и устойчивости. До сегодняшнего дня ни у одной из служб никаких вопросов по этому поводу не было, как не было никаких вопросов и у правительственной комиссии, которая состояла из представителей всех служб Крыма и открывала парк в 2012 году. Значит, Григорий Иоффе самый умный? Да нет, просто охота любой ценой к чему-нибудь прицепиться. Слава богу, больше пока прицепиться не придумал за что, но это ведь только начало», – отмечает Зубков.

В новом интересе к его парками со стороны нынешних властей Крыма бизнесмен усматривает очередную попытку отобрать его объекты.

«О закрытии, национализации, «прихватизации» моих парков крымская власть мечтает с осени 2014 года, периодически делая к этому различные попытки. Пробовали закрыть – не получилось, пробовали посадить Зубкова – не срослось, думали, что уничтожением свинофермы и бесконечными проверками обанкротят парки и поставят на колени, и вот незадача, опять ничего не получилось. Попробовали очернить Зубкова, транслируя всякий бред по правительственным каналам, призвать крымчан не посещать парки Олега Зубкова – и здесь реакция крымчан получилась обратная. Еще больше крымчан стали посещать парки Олега Зубкова и поддерживать его в борьбе против крымских «гоблинов» у власти. Вот теперь все надежды на этот общественно-политический паноптикум. Уголовные дела, возбужденные с помощью Поклонской, развалились в судах, а некоторые даже не дошли до судов. Время у крымской власти тает и виден уже приближающийся конец, а с Зубковым и его парками разобраться нужно обязательно. Вот и торопится власть доделать свое «черное» дело», – рассказал Крым.Реалии владелец «Тайгана» и «Сказки».

У крымского предпринимателя Олега Зубкова существует конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году бизнесмен посетил более 150 судебных заседаний, связанных со штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове