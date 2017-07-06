5 июля состоялось первое заседание рабочей группы Общественной палаты Крыма (ОПК) по урегулированию конфликта между представителями крымской власти и бизнесменом, владельцем \парков «Тайган» и «Сказка» Олегом Зубковым.

Председатель Попечительского совета ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Галина Ломакина ​позитивно оценила работу на первом заседании рабочей группы.

«С вступительной речью к присутствующим обратился Иоффе Григорий Адольфович. Он отметил, что одной из основных задач Общественной Палаты является защита предпринимательства, если их права ущемляют органы власти, и пожелал успехов в деятельности рабочей группы, в состав которой сам не вошел. Рабочая атмосфера была доброжелательной, надеемся, что следующие заседания будут продуктивными», – сообщила общественница.

Олег Зубков о перспективах деятельности рабочей группы высказался более скептично. Бизнесмен даже придумал свою аббревиатуру для Общественной палаты Крыма – «ОПГ», что означает «Общественная палата Госсовета Крыма».

Власть решила покуражиться, еще раз показать свою значимость, напридумывать разные проблемы, чтобы потом их героически разрешить

«Вся эта камарилья с Общественной палатой и ее рабочей группой является неудачным проектом главы Республики, для которого Зубков и его парки – как кость в горле. Закошмарить не получилось, а перед вышестоящим начальством оправдываться нужно. Дело-то приобрело широкую огласку, разговоры дошли до Кремля. А там, я думаю, умные люди сидят, которых долго обманывать нельзя, нужно реальную работу показывать. Вот и решила власть покуражиться, еще раз показать свою значимость, напридумывать разные проблемы, чтобы потом их героически разрешить. Для этого выбрали в качестве исполнителя Григория Иоффе и его ОПГ Крыма», – прокомментировал Крым.Реалии бизнесмен свое видение причин создания рабочей группы.

Однако в Общественной палате Крыма утверждают, что всерьез намерены разобраться с проблемами парков Олега Зубкова.

В ОПК начали изучать документацию, связанную с функционированием «Тайгана» и «Сказки»

«Пока уважаемый крымский предприниматель Олег Зубков и его сторонники доказывают «свою правду» журналистам, устраивают выступления и практически митинги в сафари перед посетителями парка львов «Тайган» и раздают комментарии оппозиционной украинской прессе, в Общественной палате Крыма началась кропотливая, конструктивная и безэмоциональная деятельность по изучению документации, связанной с функционированием «Тайгана» и «Сказки», – заявляет пресс-секретарь Общественной палаты Крыма Маргарита Шитова.

Однако новые проверки парков Олега Зубкова, инициированные Общественной палатой Крыма, совсем не обрадовали их хозяина.

Главная проблема Олега Зубкова и его парков – это глупая, брехливая и недальновидная, а местами бандитская крымская власть

«Будучи преданным и очень хорошим исполнителем, Йоффе Г.А. развернул «деятельность», провел публичную порку неудобного власти Зубкова, теперь вот запросы во все службы разослал, чтобы те определились с претензиями к Зубкову и его паркам. А потом господин Йоффе и его так называемая рабочая группа будут это анализировать и думать, как помочь преодолеть тот маразм, который они же и развернули. К решению проблем это будет иметь весьма сомнительное и опосредованное отношение. Во-первых, потому что главная и практически единственная проблема Олега Зубкова и его парков – это сегодняшняя глупая, брехливая и недальновидная, а местами бандитская крымская власть. Отсюда и только отсюда начались проблемы, начиная с 2014 года», – рассказал предприниматель Крым.Реалии.

Вместе с тем пресс-секретарь Общественной палаты Крыма усматривает двойные стандарты в отношении крымского бизнесмена к деятельности рабочей группы.

Почему одной рукой Зубков пишет опусы «о клоунаде» в ОПК, а другой – направляет сотрудников в «позорную» рабочую группу?

«Официальным обращением, но без лишней огласки, направляя членов попечительского совета «Сказки» и «Тайгана» в рабочую группу ОП РК, во всеуслышание господин Зубков называет эту работу «цирком». Почему одной рукой уважаемый предприниматель пишет опусы «о клоунаде» на заседании Совета Общественной палаты Крыма и публикует аналогичные материалы своих авторов в личном блоге, а другой – подписывает документы, направляющие сотрудников (клоунов?) «Сказки» и «Тайгана» в «позорную» рабочую группу, одному ему известно», – отмечает Маргарита Шитова.

Сам же бизнесмен уже не верит в помощь крымских властей, считая их источников всех его бед.

«Все проблемы, которые пережили и переживают мои парки, устроила мне крымская власть. Разве при умной власти можно было бы себе представить:

что в зоопарке откроют стрельбу по обезьянам;

что у зоопарка в период блэкаута власти отнимут единственный генератор, обогревающий и спасающий сотни животных;

что у зоопарка снесут все борды и указатели;

что у зоопарка перепашут автостоянку, расположенную на заброшенном поле;

что зоопарк оставят без воды;

что будут штрафовать за тень здания падающего на поле;

что спустят на зоопарк невменяемого, бесноватого ветеринара, сидевшего в тюрьме по уголовным статьям;

что зоопарку запретят любое развитие;

что зоопарку выставят штрафов на 5 000 000 рублей;

что зоопарк обложат десятками судов;

что глава Республики лично нашлет десяток предвзятых проверок с целью закрыть парки Олега Зубкова (7 февраля 2017 года Аксенов, будучи на выездном заседании в Белогорске, направил 6 налоговых проверок, 2 ФМС и 2 инспекции по труду)?!

Или я что-то придумал и мне нечем наглядно проиллюстрировать любую из озвученных проблем?!

Заседание «ОПГ» Крыма похоже на стирку грязного белья, на переливание из пустого в порожнее

Во-вторых, решение перечисленных и не перечисленных проблем лежит на поверхности, в законном поле Российской Федерации, и никакая общественная палата здесь абсолютно не причем. Есть закон и есть суд – с помощью этих простых и надежных инструментов я расставляю все акценты. Так было по основным зданиям парка львов «Тайган», за закрытие которых так рьяно выступал местный прокурор Белогорска. Так было в двух судах, которые мы выиграли по сносу букв. В судах мы отбиваем миллионные штрафы и остальной маразм – типа дела о пострадавшем мальчике, об истерзанном охраннике и другие.

Поэтому заседание «ОПГ» Крыма похоже на стирку грязного белья, на переливание из пустого в порожнее, на что угодно, но не на орган, который в состоянии решить проблемы Олега Зубкова и его парков. Вот создать новые проблемы они смогут вполне – именно на это их настроили те, кто инициировал это «действо», – сообщил Крым.Реалии Олег Зубков.

Пресс-секретарь Общественной палаты Крыма отмечает, что теперь с подачи бизнесмена его многочисленные сторонники винят и этот общественный орган «в бедах» Зубкова.

«Вскрытие» конвертов с документами покажет, где спрятана эта правда

«В чем сила, брат?.. В правде», – эффектно доносится цитата культового фильма со страниц блога Зубкова. Однако не чувственное восприятие кинокартины, а «вскрытие» конвертов с документами покажет, где спрятана эта правда. Олега Алексеевича можно понять: он привык защищать бизнес, подтверждая слова Гоголя о том, что «все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду». Что же движет сторонниками предпринимателя, не утруждающими себя чтением законов, абсолютно не разбирающимися в задачах и полномочиях Общественной палаты, но то и дело срывающимися на крик? «Кто не с нами, тот против нас», – этот тезис словно стал девизом информационной линии тайганозащитников. Как результат – в бедах одного бизнесмена теперь виновата не только власть, но и независимая площадка, не принявшая ни одну, ни другую сторону конфликта», – резюмирует Маргарита Шитова.

В свою очередь крымский бизнесмен считает, что все его проблемы решились бы очень быстро, если на то была бы воля крымских властей.

«Ну какие, скажите мне, пожалуйста, проблемы может решить эта так называемая рабочая группа?! Может быть, подписать декларацию о вводе в эксплуатацию зданий «Тайгана»?! Нет. Это делает ГАСК по распоряжению главы Крыма, которому он подчиняется. Причем делает не только очень быстро, но и может это сделать еще и задним числом… Может быть, остановят снос букв «ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН»?! Каким образом?! Это делается за две минуты главой Республики, который согласовывает Минобразованию Крыма разрешение подписать договор сервитута на 20 соток и все!!!

Всего одним росчерком пера решаются и все остальные «проблемы», которые уже давно предрешены предыдущей, как говорят, коррумпированной и бандитской властью Крыма. (Многое я бы отдал, чтобы вернуть таких руководителей в Крым как Могилев, руководителей при которых вопросы решались в интересах Крыма и крымчан, а не в интересах одного человека как это происходит сегодня).

Все мои проблемы созданы крымской властью. Все свои надежды я связываю исключительно со сменой руководства Крыма

Повторяю, все мои проблемы искусственны и созданы мне крымской властью специально. Ничего, я пока жив и продолжаю сохранять свои парки от разных «гоблинов» и буду это делать и дальше, громко и последовательно отстаивая свою правду. Время все и всех расставит на свои места. Я не боюсь ни потерять «буквы», ни даже свои парки. Потому что я счастлив не от того, что ими владею и управляю, а от того, что я смог их создать. От того, что я воплотил свою мечту в жизнь, от того, что я боролся за них до последнего – против любых «гоблинов» у власти. От того, что я породил сотни краснокнижных зверей, спас сотни разных жизней, сделал счастливее несколько миллионов человек, которые посетили мои парка за 23 года.

От всей этой лживой кампании, с так называемой общественной палатой, мне мерзко и противно и честно наплевать на все их решения. Они не могут быть честными и объективными, поскольку служат и обслуживают лживую и недалекую во всех отношениях сегодняшнюю власть Крыма. Все свои надежды на стабилизацию ситуации, а также на дальнейшее развитие своих проектов в Крыму я связываю исключительно со сменой руководства Крыма, которое, надеюсь, произойдет в ближайшее время», – рассказал Олег Зубков о своем видении ситуации в комментарии Крым.Реалии.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова существует конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году бизнесмен посетил более 150 судебных заседаний, связанных со штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове