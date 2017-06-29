Ложь и ненависть в крымских СМИ

Ситуация со свободой слова в Крыму вызывает уже не озабоченность, а глубокую тревогу. Подконтрольные Кремлю крымские власти почти полностью лишили местные СМИ свободы действий. Не нужно быть аналитиком, чтобы видеть, что везде редакционная политика выстроена в пользу восхваления властей и охаивания всех, кто еще смеет их критиковать.

Справедливости ради, следует отметить, что есть еще некоторые СМИ на полуострове – как правило, филиалы общероссийских медиахолдингов, – которые, что в народе называется, не совсем легли под местную власть. Но таких очень мало. И если они и позволяют себе критиковать чиновников, то очень робко. К таким медиа можно отнести «Аргументы недели. Крым». Но «команда победителей» их не боится. Их робкая критика сравнима с комариными укусами для слона.

А вот кого боится и ненавидит «команда победителей» и ее вассалы, так это крымских СМИ, вынужденные иметь редакции в Украине, – такие как Крым.Реалии и ATR. Лишь одно упоминание этих СМИ портит настроение крымским «победителям». Это и понятно, свободу слова на полуострове они «победили», а вот тут руки коротки.

Недавно провластную позицию по Крым.Реалии озвучил «придворный политолог» Иван Мазюхо. Чуть ли не с пеной у рта, этот прикормыш власти (еще со времен Партии Регионов) призывает крымчан не давать интервью журналистам этого СМИ, поскольку этим они, по его мнению, потворствуют «антироссийской деятельности».

«Подрывную деятельность ведут Крым.Реалии – это проект украинской редакции Радио Свобода, международного СМИ. И надо говорить совершенно откровенно, что люди, которые дают интервью этому средству массовой информации, фактически потакают работе этого антироссийского СМИ в Крыму, а значит потакают подрывной деятельности против России на территории Крымского полуострова», – сказал Мезюхо.

Для медиа, до которых власти не могут добраться, создают образ врага

То есть позиция «команды победителей» понятна. СМИ, находящиеся на территории полуострова, они запугали и прогнули под себя. А для независимых медиа, до которых не могут добраться, решили создать образ врага. Активных крымчан – запугать от общения с ними. Работу же самих корреспондентов – сделать крайне сложной и опасной.

К счастью, у крымчан другая позиция. Они хотят видеть реальную картину, высказывать свою точку зрения, в том числе и на ресурсах, не подконтрольных местным властям.

Очень характерно по этому поводу высказался собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков. На пресс-конференции 23 июня бизнесмен рассказал, что его пожурили на заседании Общественной палаты Крыма за интервью для Крым.Реалии.

Почитайте «Крыминформ» или посмотрите ГТРК «Крым» – доверие крымчан к СМИ подрывают именно они

«Да, мое последнее интервью для Крым.Реалии – острое, для кого-то болезненное. Но скажите, что я там сказал неправды или что там переврали журналисты? Но почитайте «Крыминформ» или посмотрите ГТРК «Крым» – что там выдумывают про меня! Поэтому считаю, что доверие крымчан к СМИ подрывают именно они», – заявил на пресс-конференции Зубков.

При этом Зубков отметил, что Крым.Реалии, в отличие от крымских провластных СМИ, дают его прямую речь без искажений и не выхватывают фразы из контекста, как это делает ГТРК «Крым-24», чтобы потом выставить в неприглядном свете перед своей аудиторией самого Зубкова. Присутствовавшие на пресс-конференции многочисленные крымские общественники и блогеры подтвердили одобрительными возгласами речь Зубкова, который резюмировал, что своей работой провластные крымские СМИ вынуждают крымчан терять доверие к средствам массовой информации полуострова.

Неудивительно, что многие крымчане уже принципиально не смотрят ГТРК «Крым-24», где поют лилейные песни местным властям и втаптывают в грязь независимых активистов. Где показывают, как все замечательно на полуострове – тогда как в реальности люди на собственной шкуре ощущают снижения уровня жизни…

Вот такие два мнения о СМИ в Крыму. Какое же преобладает? Думаю, то, за которым стоит правда. Та правда, которая так сильно не нравится «команде победителей» и ее придворным холуям…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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