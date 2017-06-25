Крымский политолог обвинил Крым.Реалии в ведении «подрывной деятельности» на полуострове

Во время проведения «круглого стола» 23 июня в Симферополе на тему «Украина-Крым-Россия: о чем молчат СМИ?» президент Регионального института политических коммуникаций, крымский политолог Иван Мезюхо назвал издание Крым.Реалии «антироссийским» и обвинил в ведении «подрывной деятельности».

«Подрывную деятельность ведут Крым.Реалии – это проект украинской редакции Радио Свобода, международного СМИ. И надо говорить совершенно откровенно, что люди, которые дают интервью этому средству массовой информации фактически потакают работе этого антироссийского СМИ в Крыму, а значит потакают подрывной деятельности против России на территории Крымского полуострова», – сказал Мезюхо.

Он добавил, что «антироссийские СМИ, заточенные на Крым, профессионально используют манипулятивные технологии».

«По сути Крым.Реалии сейчас ведут ту же работу, что и вел «Голос Америки» против СССР», – отметил крымский политолог.

Научно-исследовательская общественная организация «Региональный институт политических коммуникаций» в Крыму считается провластной организацией, а ее эксперты лояльными к российскому руководству полуострова.

21 июня на крымском сайте «Крыминформ», который связывают с де-факто правительством Крыма, была опубликована статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», в которой сообщается о деятельности редакции Крым.Реалии. В публикации российские эксперты утверждают, что издание ведет «подрывную деятельность» на российской территории и «вмешивается в российские политические процессы». В тексте названы фамилии 7 крымчан и севастопольцев, которые, как утверждается в публикации, сотрудничают с Радiо Свобода, что, по мнению цитируемых экспертов, «классифицируется как государственная измена».

Президент RFE/RL Томас Кент Статья заявил, что статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», вышедшая 21 июня на крымском сайте «Крыминформ», представляет собой глубоко искаженное и обманчивое описание деятельности Радiо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty). Он подчеркнул, что Радiо Свобода работает в Крыму в ответ на требование граждан о предоставлении достоверной информации.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски у ряда независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Крым.Реалии и Радiо Свобода Николая Семены ФСБ России возбудила уголовное дело по подозрению в «призывах к нарушению территориальной целостности России». Уголовное дело, переданное в суд, состоит из шести томов, Семене грозит около пяти лет заключения. В настоящее время в подконтрольном российской власти Железнодорожном районном суде Симферополя проходит судебный процесс над 67-летним журналистом. Его фамилию внесли в российский список экстремистов.

Президент RFE/RL Томас Кент назвал обвинения против Семены «частью согласованных усилий российских и поддерживаемых Россией властей (Крыма – КР) помешать журналистской миссии RFE/RL по обеспечению независимой прессы для жителей Крыма».

В августе 2016 года сайт Крым.Реалии по распоряжению подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма был заблокирован на всей территории полуострова.

В 2015 году в отношении журналистки Крым.Реалии Анны Андриевской, переехавшей на материковую часть Украины, на полуострове возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, ее фамилию также внесли в российский список экстремистов.