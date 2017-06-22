Крымский андеграунд

На днях пришлось принять участие в дискуссии с бывшей коллегой. В нашей беседе она обронила, мол, что ты все недовольна новыми крымскими реалиями, у нас не стреляют, не взрывают, кто хочет работать – работает, в общем, нормальная жизнь!

Пришлось пояснить ей, что нормальной жизнью я это не могу считать. Слишком много происходит ненормальных вещей в Крыму, сама атмосфера здесь ненормальная для людей, считающих права человека и свободу не пустыми словами.

Говорю ей: это нормально, что в Крыму нарастает процесс уголовных преследований, набирают обороты административные аресты даже за публикации в соцсетях? Это нормально, что аресты моих соотечественников проходят в форме показательных мероприятий с чрезмерным участием силовиков? И есть все предпосылки, что административное давление на независимых активистов будет продолжаться и усиливаться. Только из открытых источников известно уже об открытии пяти уголовных дел за выражение мнения, и есть масса административных преследований по этому поводу.

Слишком много происходит ненормальных вещей в Крыму, сама атмосфера здесь ненормальная для людей, считающих права человека и свободу не пустыми словами

Спрашиваю ее, а довольна ли она крымской журналистикой? Довольна ли тем, что крымские СМИ стали безвольными рупорами «команды победителей»? Довольна ли она, что создается гнетущая обстановка для свободных журналистов в Крыму? Нравится ли ей, что на полуострове нельзя больше рассчитывать на объективное правосудие, если дело касается прав и свобод человека? Суды в этих случаях строго ориентированы на позицию обвинения. Проводятся все чаще закрытые судебные заседания. Есть опасения, что эта практика станет нормой для крымских судов.

Интересуюсь, нормально ли, что нарастает давление на адвокатов, уже около десятка случаев открытого давления произошло. Молчит. Говорю ей, а ты в курсе, что за анонимку любого своего недоброжелателя, можешь оказаться в Центре Э? Тут она совсем сникла. Рассказала ей про случаи массового задержания людей сотрудниками Центра Э. Особенно лиц неславянской национальности. Что это чаще всего происходит на рынках, где она как раз сейчас трудится, а также в кафе и мечетях. Задержанных заставляют сдавать слюну на определение ДНК, снимают у них отпечатки пальцев.

Продолжаю ей приводить доводы и спрашиваю, а нормально, что людей за выражение их гражданской позиции сажают в каталажку, как это происходит со сторонниками оппозиционера Алексея Навального в Крыму? Что происходит препятствование местными властями проведению массовых акций и пикетов, в т.ч. одиночных. Что проводится давление на Украинский культурный центр и его активистов, тем самым демотивируя клиентов центра и значительно усложняя процесс его функционирования.

Спешу, заторопилась она и, едва кивнув на прощание, побежала прочь. А я подумала, что побежала она прочь не от меня, а от правды, от суровой, грустной и нелицеприятной правды

Вижу, что мои доводы все больше смущают мою собеседницу, но признать мою правоту она еще не готова. Говорю ей, а нормально, что в Крыму прогрессирует одна из серьезнейших социальных проблем – нарастание дефицита врачей в сельских районах. Официально уже озвучиваются цифры неукомплектованности врачами учреждений здравоохранения в регионах полуострова 10% и более. Реально эта цифра еще значительнее.

Ну хватит, хватит, залепетала собеседница. Согласна, есть проблемы, согласна не все нормально, извини, но я спешу, заторопилась она и, едва кивнув на прощание, побежала прочь. А я подумала, что побежала она прочь не от меня, а от правды, от суровой, грустной и нелицеприятной правды, которую, увы, не скрыть и не завуалировать с помощью подневольных «команде победителей» крымских СМИ…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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