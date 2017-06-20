Письма крымчанки: Не нарушил, но виноват

Крымские власти все активнее берут на вооружение полномочия, предлагаемые им Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Этот недавно принятый закон под благовидным предлогом повышения эффективности профилактики преступности, на самом деле направлен на подавление растущей гражданской активности в России и Крыму.

В связи с системными управленческими провалами «команды победителей» в Крыму снижается уровень жизни местного населения, неоправданно растут цены – и потому усиливается возмущение крымчан. Приехавшая отдохнуть в Крым знаменитая актриса Ольга Кабо – и та заявила, что цены здесь очень высокие! А что говорить о простых крымчанах? Они все массово сползают за черту бедности.

И вот в этих условиях растущих протестных настроений власть все активнее использует инструменты Закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Субъектами профилактики правонарушений согласно данному закону являются:

федеральные органы исполнительной власти;

органы прокуратуры Российской Федерации;

следственные органы Следственного комитета Российской Федерации;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления.

То есть гражданин еще по сути ничего не нарушил, но если он активен, не боится выражать публично свое протестное мнение – к нему могут прийти и провести профилактическую беседу. Мол, так делать нельзя, так и до правонарушения недалеко, мы вас должны предупредить… При этом говорят про антиобщественное поведение, которое, кстати, не имеет юридического обоснования.

Не нарушив закона, можно оказаться правонарушителем

Если активист продолжает гнуть свою линию, то к нему приходят опять, и в этот раз уже могут поставить на профилактический учет. Формируют списки профилактического учета из лиц, склонных, по мнению властей, к совершению правонарушения. Вот вам и пресловутая презумпция невиновности! Хотя о чем это я в современных российских реалиях…

Если активист, попав на профилактический учет, все равно продолжает в том же духе – то получает предупреждение. Если он слишком упрям и не готов отказаться от своих принципов – его уже ждет административное наказание.

Вот так, не нарушив закона, можно оказаться правонарушителем!

Если некие лица ходят и опрашивают о вас соседей и коллег по работе, это вполне может проходить в рамках пресловутого закона о профилактике правонарушений. В первую очередь, этот закон опасен для активистов, выходящих на митинги и пикеты. Перед очередной акцией протеста они получают «письма счастья» с предупреждением. А там уже думай и решай, что делать, потому как последствия будут обязательно. Например, перед 18 мая многие получили подобные предостережения. И это только начало, судя по всему.

Принимают все новые законы для подавления гражданской активности

Режим не собирается сдерживать социальный протест путем стабилизации уровня жизни людей, экономических реформ, упрощения ведения бизнеса. Все происходит с точностью до наоборот. Принимают все новые законы для подавления гражданской активности, идет планомерная бюрократизация, которая душит не только бизнес, но и простых людей.

Но когда вскипающую массу пытаешься придавить крышкой, сопротивление лишь возрастает, а значит подавление эффективно лишь до определенного периода, а затем следует взрыв…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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