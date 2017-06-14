Страсти по ОНК в Крыму

Заявление о возможном создании в Крыму Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) осталось незамеченным для подавляющего большинства крымчан, но в узких кругах эта новость вызвала живой интерес.

Неоднозначное мнение по этому поводу высказывают общественники с материковой Украины. Они против создания новых российских институтов на аннексированном полуострове, но в то же время многие из них понимают, что независимые члены ОНК могут существенно облегчить условия содержания крымских политузников, обеспечить мониторинг нарушений прав человека в закрытых учреждениях на территории полуострова.

В свою очередь. общественность Крыма можно разделить на три части.

Первая – это провластные активисты, зачастую они занимаются общественной деятельностью из корыстных побуждений. Они делают только то, что угодно власти. Но зато имеют свои дивиденды в виде госгрантов, должностей, полезных связей и т.п.

Вторая – это независимые как проукраинские, так и пророссийские общественники, критикующие власть, занимаются общественной деятельностью не столько из-за личных интересов, сколько из душевных побуждений. Зачастую они оказываются в немилости властей, на них «спускают собак», в том числе в лице провластных общественников и журналистов, готовых выполнить команду «фас» в любое время дня и ночи.

Для крымскотатарских общественников очень важно иметь сторонников в рядах ОНК – это позволит следить за ситуацией в СИЗО, тюрьмах, полиции

Третья – это мощная сила независимых крымскотатарских общественников. Они не пиарятся в газетах и на телевидении, но их сплоченность и силу можно лицезреть, когда российские силовики проводят спецоперации в домах крымских татар. Тут же собираются десятки, а то и сотни активистов, готовых защитить и поддержать своих соотечественников. Их можно видеть у зданий Фемиды, где проходят суды над крымскими политузниками. Именно для них очень важно иметь своих сторонников в рядах создаваемой в Крыму ОНК, потому что это позволит следить за ситуацией в закрытых учреждениях – СИЗО, тюрьмах, полиции…

Подача документов от кандидатов в члены крымской ОНК в Общественную палату России заканчивается 20 июня. Всего планируют набрать до 40 членов комиссии. По имеющейся у меня информации, Общественная палата Крыма уже сформировала и заявила свой список кандидатов, состоящий, естественно, из провластных общественников. Соответственно, работая в ОНК, эти люди будут сверять каждый шаг со своими покровителями из высоких кабинетов.

Представители второй части общественности Крыма – опять же, по имеющейся у меня информации – в силу разобщенности и неведения, за редким исключением, не стали принимать участие в конкурсе на членство в ОНК.

Когда в стране идет жесткая борьба с оппозицией, власти не нужны независимые члены ОНК Зато свой список сформировали представители крымских татар. Они, в отличие от второй группы, сплочены и могут выполнять сложные задачи. Но попасть в состав крымского ОНК – это очень сложная задача. Несмотря на то, что здесь вроде бы выдерживается демократический процесс, понятно, что наибольшие шансы стать членами ОНК имеют люди из списка, представленного Общественной палатой Крыма. В условиях, когда в стране идет жесткая борьба с оппозицией, власти не нужны независимые члены ОНК со своими немалыми полномочиями.

Хотя я не исключаю, что в списке членов создаваемой ОНК окажутся не только крымчане. Свой интерес к работе крымской ОНК проявили и некоторые весьма авторитетные российские общественники. Очень хотелось бы, чтобы в составе ОНК Крыма оказалось хоть несколько независимых общественников. Даже нескольких хватит, чтобы вскрыть многие проблемы и нарушения прав человека в закрытых учреждениях Крыма. А таких проблем и нарушений, как известно, очень и очень много.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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