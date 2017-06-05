Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала работать в Украине в 2014 году, после аннексии Крыма Россией и первых военных действий на Донбассе. Она освещает нарушения прав человека по обе стороны линии разграничения, в том числе на неподконтрольных Украине территориях. Представители ООН фиксируют задержания, пытки, насилие, ограничения свободы передвижения, несправедливые суды и тому подобное. В феврале текущего года Совет Европы включил вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в список приоритетов Евросоюза на встречах ООН в 2017 году.

На главные вопросы про работу миссии ООН в Украине и проблемы, с которыми наблюдатели столкнулись в Крыму, в эфире Радио Крым.Реалии отвечает сотрудник миссии ООН по правам человека Марк Божаник.

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​– Со стороны может показаться, что сотрудники миссии ООН в Украине мало уделяют внимания Крыму. Так ли это?

За три года мы выпустили уже 17 докладов по ситуации на полуострове

– Всего у нас по стране пять офисов, включая штаб-квартиру в Киеве. Изначально, по договоренности с украинским правительством, мы должны были открыть отдельный офис в Симферополе. Попытка сделать это в конце 2014 года, к сожалению, не увенчалась успехом. Сейчас мы ведем дистанционный мониторинг нарушений прав человека в Крыму, находясь на материковой части Украины. Нам удается общаться с крымчанами, которые путешествуют туда и обратно. За три года мы выпустили уже 17 докладов по ситуации на полуострове.

– Вы получили прямой отказ от российских властей Крыма?

– Мы отправили письмо Сергею Аксенову, который фактически представлял власти полуострова, обосновали необходимость создания миссии своим мандатом на территории Украины. Нам ответили, что Крым является частью России и наш мандат не имеет силы, а за разрешениями надо обращаться в Москву. Наша позиция такова: если подобные контакты и поддерживать, то только по согласованию с украинскими властями.

Очевидно, России не нужны правозащитники в Крыму

Украинская правозащитница Татьяна Печончик: «Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Янгландом заявил, что нет никаких препятствий для правозащитников из разных стран для приезда в Крым и изучения ситуации с правами человека. Это абсолютная ложь. 5 марта 2014 года мы вместе с российскими коллегами создали «Крымскую полевую миссию по правам человека», которую позднее внесли в так называемый патриотический стоп-лист. Очевидно, России не нужны правозащитники в Крыму».

– Какие конкретные нарушения прав человека в Крыму вы бы выделили?

Уголовной ответственности за выражение взглядов без призывов к насилию быть не должно

– Одним из первых было так называемое автоматическое предоставление гражданства России тем, кто был зарегистрирован в Крыму. Точнее – откровенное навязывание этого гражданства. Законодательство России часто применяют ретроактивно, то есть относительно событий, которые предшествовали 2014 году. Некоторые группы населения привлекают повышенное внимание российских правоохранительных органов, в частности, сторонники Меджлиса крымскотатарского народа и последователи организации «Хизб ут-Тахрир». Мы фиксируем также пытки и жестокое обращение в СИЗО, как здоровых людей помещают в психиатричекие больницы. Нормами российского законодательства об экстремизме часто злоупотребляют, применяют и трактуют их очень специфично. Уголовной ответственности за выражение взглядов без призывов к насилию быть не должно. Право на справедливый суд тоже нарушается.

– Куда поступают ваши доклады об этих нарушениях?

– Это публичные ежеквартальные доклады, доступ к ним имеют все. Они размещены на сайтах ООН и офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Мы даем рекомендации властям Украины и России, хоть последние и не прислушиваются к нашим замечаниям. Наша задача – сказать, что не так в Крыму и что нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию. МИД России комментирует доклады ООН, но крымский вопрос оставляет без внимания. Раньше эти реакции были резко негативными.

Любой доклад по Крыму важен для поддержания санкционной политики Евросоюза и ее возможного ужесточения в будущем

Официальный представитель Украины в ООН Дмитрий Кулеба: «Любой отчет или доклад ООН имеет серьезный вес и служит источником цитирования. Это отправная точка для анализа ситуации. Есть разные инструменты реагирования, начиная от выражения озабоченности, заканчивая выстраиванием внешней политики страны на основе документов ООН. Любой доклад по Крыму важен для поддержания санкционной политики Евросоюза и ее возможного ужесточения в будущем. Документ с эмблемой ООН, Совета Европы или других международных организаций, безусловно, имеет политическое значение».

– Есть ли нарушения по отношению к крымчанам с украинской стороны?

– Мы включали в свои доклады ограничения по вывозу личных вещей из Крыма на материковую часть Украины, банковский статус нерезидентов для людей с крымской регистрацией, а также тот факт, что Украина не признает документы, выданные на полуострове. Особенные сложности возникают со свидетельствами о рождении и удостоверениями личности несовершеннолетних. Все это способствует изоляции крымчан от материковой Украины. Конечно, это сложно сравнивать с нарушениями прав человека в самом Крыму, но мы отмечаем все, что считаем неправильным с точки зрения ООН.