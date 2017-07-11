В этом году мы наблюдаем в Крыму новую тактику Кремля по подавлению инакомыслия. В первую очередь это касается крымских татар, которые в своем подавляющем большинстве не приемлют новых реалий полуострова.

С момента аннексии Крыма Россией здесь проводили жестокие аресты, осуждения по тяжелым статьям, варварские обыски, похищения активистов. Но в этом году ситуация несколько изменилась.

Очевидно, российские силовики поняли, что грубой силой крымских татар не сломить и не запугать. Напротив, все больше активистов, да и обычных людей, приходят на места обысков, все больше гражданских операторов снимают видео о бесчинствах силовиков на полуострове. Видимо в планы Кремля не входит – по крайней мере, пока – усугубление ситуации в Крыму с применением грубой силы. Силовики осознали, что нужно придумывать что-то другое. И придумали.

Теперь крымских активистов жестко наказывают рублем – штраф, штраф, штраф…

Теперь крымских активистов жестко наказывают рублем. За крамольную для Кремля запись в соцсети – штраф, за съемку на видео бесчинств силовиков – штраф, за участие в «несанкционированных митингах» – штраф, штраф, штраф…

Причем штрафы выписывают на огромные суммы. Например, совсем недавно подконтрольный Кремлю Бахчисарайский суд оштрафовал свидетеля обысков у крымских татар в Бахчисарае Эмиля Белялова на 150 тысяч рублей. Это просто неподъемная сумма для обычного крымчанина. И в этом весь смысл новой тактики Кремля по устрашению непокорных в Крыму – давить неподъемными штрафами, лишать семьи активистов средств к существованию.

Новая тактика Кремля по устрашению активистов обречена на провал

Как отмечал сатирик Михаил Задорнов, русский человек, переходя дорогу в неположенном месте, не боится лишиться жизни и здоровья, но получить штраф он очень боится. Но если кого-то можно запугать наказанием рублем, то у крымских татар национальный менталитет другой – а потому и тактика Кремля по устрашению активистов обречена на провал.

Не запугать крымскотатарский народ ни грубой силой, ни непомерными штрафами. И тактика кнута и пряника для нашего народа неприемлема. Слишком дорого для нас слово «Свобода», слишком долго крымскотатарский народ боролся за нее, и за двадцать с лишним лет в независимой Украине крымские татары привыкли к свободе, а потому отказываться от нее и в современном Крыму не собираются.

А между тем, тысячи крымчан уже получили и получают украинские загранпаспорта, практически все хранят украинские внутренние паспорта. О чем это свидетельствует? Да о том, что большинство из них в душе готовятся к тому, что если не завтра, то послезавтра кремлевский режим пойдет на попятную. И вынужден будет выполнить требования международного сообщества в отношении Крыма, который российским никто в мире не признал и не собирается признавать.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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