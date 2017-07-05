Российские ярлыки для крымских татар

Недавно общалась с одним соотечественником. И, как обычно, разговор зашел о нынешних реалиях, в которых теперь оказался крымскотатарский народ на полуострове.

Мой собеседник отметил, что Россия преуспела в навешивании ярлыков на крымских татар. По его мнению, наших соотечественников российские власти разделили на три группы. Если носит бороду – террорист. Если более светский – экстремист-сторонник Меджлиса. И это при том, что в Крыму нет и не было за последние двадцать с лишним лет никаких терактов. Есть и третья категория, но она малочисленная – это крымские татары, ставшие на службу российским властям.

С первыми и вторыми российские власти «успешно» борются. Силовики врываются в дома многодетных мирных «террористов», арестовывают отцов семейств, оставляя детей без кормильцев. А «экстремистов» ловят за записи в соцсети. Вот такие страшные «террористы» и «экстремисты», по мнению российской власти, живут среди крымских татар.

Но нет худа без добра. Все попытки запугать наш народ приводят к обратному эффекту. Люди перестают бояться, становятся активнее, подключаются к движению сопротивления, не хотят оставаться в стороне. Появляется все больше гражданских активистов. И эта тенденция будет сохраняться, потому что даже побывавшие за решеткой не перестают быть активистами.

История повторяется, и доносы становятся порочной нормой современных крымских реалий

Появились группы поддержки для многодетных семей крымских политузников, среди которых и объединение «Крымская солидарность». Они помогают в решении их бытовых проблем, формируют и организовывают передачи узникам. Это становится нормой для крымскотатарского народа, который всегда был сплоченным, а теперь, в тяжелые для него времена, становится еще более монолитным и дружным. Неудивительно, что на акции устрашения российские силовики привлекают все больше сил, потому что каждый раз поддержать своих соотечественников выходит все большее количество крымских татар. Среди них уже не только активисты, но и простые обыватели.

Это не может не вызывать озабоченность режима. В ответ на рост гражданской активности крымских татар они выстраивают и развивают институт доносов, в том числе анонимных. Сегодня в Крыму никто не застрахован от визита силовиков по доносу. Крымчане не зря проводят аналогию с тридцатыми годами прошлого столетия. История повторяется, и доносы становятся порочной нормой современных крымских реалий.

Противостояние наблюдается во всех сферах. В Крыму запрещается проведение даже обычных мероприятий, связанных с культурой крымских татар и украинцев. Сотрудники спецслужб присутствуют везде. Например, на похоронах матери Ахтема Чийгоза агенты даже не пытались особо маскироваться.

«Похороны матери Ахтема Чийгоза проходили под бдительным оком чекистов. Не мог отвлечься, чтобы снять их во время намаза», – написал в Фейсбуке активист Заир Смедляев.

Никогда крымскотатарский народ не смирится с тем, что происходит сейчас. Пусть и среди нас есть горстка приспособленцев, но, по моему глубокому убеждению, это несчастные люди

Присутствуют в Крыму репрессии по религиозному признаку. Зачастую запрещаются мусульманские религиозные мероприятия, что препятствует развитию собственной идентичности у крымчан. В учебных учреждениях запрещают носить хиджаб и делать намаз.

Такие вот современные крымские реалии. Только сколько бы не навешивали ярлыков на крымскотатарский народ, он в итоге становится только сильнее. Мы пережили много страданий, закалились в борьбе, эта закалка передается нам с молоком матери. Никогда крымскотатарский народ не смирится с тем, что происходит сейчас. Пусть и среди нас есть горстка приспособленцев, но, по моему глубокому убеждению, это несчастные люди. Да, они имеют свой кусок с маслом с рук оккупанта, но этот кусок застревает у них в горле от осуждающих взглядов соотечественников.

Режим трещит, а это значит, что скоро справедливость восторжествует. И тогда «террористы» и «экстремисты» вновь станут уважаемыми в Крыму людьми, а вот что случится с третьей группой – приспособленцев-коллаборантов? В очередной раз переобуться в воздухе им никто не позволит.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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