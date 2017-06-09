Уже три года в Крыму продолжается зачистка информационного пространства. Под запрет подпадают публичные упоминания того, что местные и российские власти считают угрозой безопасности и государственным интересам.

Под запретом на полуострове оказались ряд запретных тем, которые регламентируются российскими законами. В их числе – любые публичные упоминания Крыма как части Украины. В Уголовном кодексе России для таких случаев имеется статья 280.1 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России), по которым уже возбудили ряд уголовных дел в отношении крымских журналистов и активистов. Сейчас по этой статье продолжаются судебные процессы над активистом крымскотатарского национального движения Ильми Умеровым и журналистом Николаем Семеной. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

За последний год количество таких табу на полуострове увеличилось почти в два раза. Под запретом оказались публичные упоминания о нарушениях прав крымских татар и украинцев, которые после аннексии подвергаются репрессиям на полуострове. Этот запрет предусмотрен статьей 280 УК России (публичные призывы к экстремизму). Под этим понятием российские власти чаще всего понимают критику в свой адрес, отмечают российские адвокаты и эксперты.

А в сентябре прошлого года в Крыму запретили Меджлис крымских татар – представительный орган этого народа. Верховный суд России признал его экстремистской организацией.

С полным перечнем подобных запретов можно ознакомиться в материале «Табу в Крыму: девять тем, о которых нельзя говорить».

Сейчас мы дополняем список еще семью позициями.

1. Упоминания о «Хизб ут-Тахрир»

В этом году в Крыму начались массовые задержания членов исламской организации «Хизб ут-Тахрир». С 2003 года она запрещена в России и включена в список объединений, названных террористическими.

Ряд правозащитных организаций считают, что деятельность «Хизб ут-Тахрир» не является террористической.

После аннексии Крыма под действие этого запрета автоматически попали крымские мусульмане, преимущественно крымские татары. Первых четверых крымчан, обвиняемых по «делу «Хизб ут-Тахрир», арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него задержали алуштинца Муслима Алиева и жителя села Краснокаменка Энвера Бекирова, которые работали строителями, а также торговца цветами из Ялты Вадима Сирука.

​Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Еще одного фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» – Руслана Зейтуллаева –Северо-Кавказский окружной военный суд (Россия) признал виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила это решение в Верховном суде России, требуя увеличить ему срок заключения – и дело направили на пересмотр. Зейтуллаев дважды объявлял голодовку в знак протеста против преследования крымских татар, мусульман и гражданских активистов.

​Защитники крымчан, арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир», считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.



2. Упоминания о «Свидетелях Иеговы»

В числе запрещенных в России оказалась и религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». В апреле Верховный суд России признал ее экстремистской, удовлетворив административный иск Министерства юстици, согласно которому организация должна быть ликвидирована, а ее деятельность запрещена.

Таким образом, под запрет попали и крымские организации «Свидетели Иеговы», которые объединяют около 7 тысяч верующих. Их представители признались Крым.Реалии, что уже три года живут под прессингом российских спецслужб. По их словам, представители ФСБ препятствуют им в проведении региональных конгрессов, срывают службы, обыскивают верующих и задерживают их на улицах во время работы у информационных стендов, пытаются подбросить в «Залы Царства» запрещенную литературу.

Ранее в числе запрещенных в России оказались выпуски религиозного журнала «Свидетелей Иеговы» «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!».

В Украине и других странах мира деятельность «Свидетелей Иеговы» разрешена и ее представители имеют возможность свободно проповедовать.



3. Поддержка политзаключенных

В Крыму действуют и негласные табу, за нарушение которых следуют вызовы на допросы в ФСБ и другие методы давления. С такими фактами сталкиваются активисты, которые публично поддерживают крымчан, преследуемых подконтрольными России местными властями.

В такой ситуации оказались активисты, которые публично поддерживают арестованных депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко и местного блогера Алексея Назимова. Сначала сестре депутата Татьяне Капраловой после публичных акций в поддержку брата стали поступать странные звонки от неизвестного человека, представившегося сотрудником «уголовного розыска МВД Алушты». А затем оказалось, что в отношении близкой подруги Степанченко Аллы Литвинчук, которая тоже активно поддерживает депутата, возбудили уголовное дело за якобы ложные показания в суде в 2015 году.

Давление ощущают на себе также родные и активисты, которые поддерживают Ильми Умерова.

4. #Надоел

В числе негласно запрещенных в Крыму оказалась гражданская акция «Надоел», прошедшая в регионах соседней России 29 апреля по инициативе движения Михаила Ходорковского «Открытая Россия». В рамках акции активисты приходили в приемные президента России Владимира Путина и передавали ему письма с призывом не выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2018 году. Во многих российских городах участники акции оказались в полицейских участках.

В Симферополе в этот день российские правоохранители задержали двоих сторонников российского оппозиционера Алексея Навального – Дмитрия Кисиева и Алексея Ефремова. Их арестовали на 15 и 10 суток соответственно за «неподчинение законным требованиям сотрудников полиции». К слову, до этого их уже привлекали к административной ответственности за попытки публичных акций.

Активисты отмечают, что оппозиционная политическая активность в Крыму сейчас напоминает процесс возникновения диссидентского движения в Советском Союзе во второй половине ХХ века.



5. Боярышник

В начале года власти России запретили на территории страны продажу непищевой спиртосодержащей продукции, к которой относится и лосьон «Боярышник». Этот напиток многие крымчане и россияне употребляли как дешевый заменитель алкоголя.

Запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления концентратом для ванн «Боярышник» погибли 77 человек. Вместо этилового спирта в нем оказался метиловый.

6. Украинская символика

Под негласным запретом в Крыму находится и украинская символика. За ее публичное использование активистов задерживают, штрафуют и даже избивают. Активисты волонтерского Украинского культурного центра не раз бывали на допросах в ФСБ, их задерживали сотрудники правоохранительных органов за попытки провести культурные акции и мероприятия к государственным праздникам Украины.

Севастополец Игорь Мовенко был избит за то, что ездил на велосипеде с украинским тризубцем и символикой добровольческого батальона «Азов». Его оштрафовали за использование «нацистской символики», хотя символика «Азова» не признана таковой ни в Крыму, ни в соседней России. При этом подконтрольные России правоохранители отказались расследовать факт избиения Мовенко. А вместо этого против него самого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (экстремизм) – за комментарий в соцсетях.

В СИЗО оказался и крымчанин Владимир Балух. Уголовное дело в отношении него возбудили после того, как он вывесил во дворе своего дома украинский флаг и прикрепил к дому табличку «Улица Небесной сотни». Его обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Ранее сотрудники ФСБ нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий из-за своей проукраинской позиции. Статьи, которые ему инкриминируют, предусматривают наказание в виде крупного щтрафа либо лишения свободы до пяти лет. Уже полгода Балух находится под стражей.

​7. Украинский язык

Под негласным запретом оказался и украинский язык. Подконтрольные России чиновники признали его одним из трех государственных на полуострове, однако, похоже, стараются избавиться от его присутствия.

В крымских школах украинский язык исключили из программы обязательного изучения и преподают только факультативно. При этом родители школьников рассказывают, что администрации учебных заведений вынуждают их отказываться от изучения украинского языка, и таким образом, отчитываются, что желающих учить его нет.

По данным мониторинга Крымской правозащитной группы, за последние три года количество классов с украинским языком обучения на полуострове сократилось в 31 раз, а численность учеников, которые получают образование на украинском языке, уменьшилась в 36 раз.