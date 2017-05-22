В Крыму в ближайшее время начнется судебное рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко и блогера Алексея Назимова. Следком России обвиняет их в вымогательстве 150 тысяч рублей у представителя «Единой России» за неразглашение разоблачительных материалов. В течение полугода, пока расследовалось дело, доступ к информацию о нем был существенно ограничен, поскольку следствием были взяты подписки о неразглашении с обеих адвокатов обвиняемых и одного фигуранта дела. Тем не менее кое-какие подробности подготовки к суду обвиняемых и их защиты стали известны Крым.Реалии.

Потерпевшим по этому уголовному делу, напомним, является алуштинец Александр Рыжков – командир местной роты «крымской самообороны» и член партии «Единая Россия». Он утверждает, что Назимов при посредничестве Степанченко требовал от него 150 тысяч рублей за то, чтобы не критиковать представителей «Единой России» в своих публикациях на алуштинском сайте «Твоя газета».

О завершении следствия и направлении дела алуштинских депутата и блогера в суд сообщила на днях пресс-служба созданного в Крыму управления Следкома России.

«Следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая их причастность к совершению преступления. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.​

Заведомо несправедливый суд?

Согласно подследственности, дело будет рассматриваться в Алуштинском городском суде. Дата первого заседания будет известна после того, как назначат судебную коллегию. Но, по словам адвокатов обвиняемых, уже на данном этапе есть основания сомневаться, что приговор суда будет справедливым.

Защита полагает наличие определенной заинтересованности у всего состава Алуштинского суда. Поэтому я считаю законным рассмотрение дела в любом другом суде

Адвокат алуштинского блогера Алексей Ладин заявил Крым.Реалии, что намерен заявить отвод всей судебной коллегии Алуштинского горсуда, независимо от фамилий судей, которые в нее войдут. «Защита полагает наличие определенной заинтересованности у всего состава Алуштинского суда. Поэтому я считаю законным рассмотрение дела в любом другом суде, но не в Алуштинском. Пока не могу раскрывать подробности, так у меня отобрали подписку о разглашении данных предварительного следствия, но вскоре об этом будет известно», – заявил он.

В объективности будущего суда сомневается и адвокат обвиняемого алуштинского депутата Андрей Логинов, который тоже не исключает возможности приобщиться к ходатайству своего коллеги Алексея Ладина. «Если к этому (отводу судейской коллегии – КР) будут основания, то, безусловно, буду ходатайствовать. Мой коллега исходит из того, что любой судья хоть по закону и независим, на него может оказывать давление председатель суда, возможно, заинтересованный в данном деле. Если исходить из этих обстоятельств, то тогда есть основания для обжалования. Но на практике такое не работает. Я буду действовать, исходя из обстоятельств», – говорит адвокат.

По словам Логинова, ни он, ни его подзащитный в Алуштинском суде оправдательного приговора не ждут. Надежду на торжество справедливости они возлагают на апелляционную и кассационную инстанции.

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Нарушенные прав «единороссов»

Сами обвиняемые тоже готовятся защищаться в суде. Своей вины они не признают. «Мой подзащитный отрицает свою вину, потому что он ни в чем не виноват. Преступление, которое ему вменяют, представляет собой провокацию со стороны отдельных людей в интересах «Единой России». Преследовалась цель заткнуть рот блогеру Назимову и оппозиционному депутату Степанченко», – передает позицию Алексея Назимова его адвокат.

Еще меньше оснований у следствия обвинять в соучастии в вымогательстве Павла Степанченко, уверен его защитник: «Степанченко не участвовал в переговорах, не получал деньги, никаких условий никому не выдвигал. Что касается остальных фигурантов дела, то в их действия тоже нет состава преступления. Эти люди публиковали статьи критического содержания, которые не могут причинить какого-либо существенного вреда правам, как политической партии, так и отдельных ее членов. Есть еще много других подробностей, которые я не могу рассказывать, так как связан тайной следствия».

В Следкоме России, в свою очередь, утверждают, что материалы, которые готовили обвиняемые, содержали «сведения, которые независимо от их соответствия действительности могли причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевших». Что именно это за материалы и какие права потерпевших они могут нарушить, в рамках досудебного расследования не уточняется. Ответы на эти вопросы, возможно, прозвучат во время рассмотрения дела в суде.

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«Надеюсь, здоровье его не подведет»

В течение последних полугода Алексей Назимов и Павел Степанченко находятся в СИЗО. Третьему обвиняемому – оператору сайта «Твоя газета» Андрею Облезову определена мера пресечения в виде домашнего ареста. У всех них следствие пыталось взять подписки о неразглашении информации о деле на период следствия. Предоставил таковую только Облезов.

В переполненном симферопольском СИЗО депутату и блогеру, как Крым.Реалии уже писали ранее, приходится делить одну камеру с 15-18 арестованными, спать по очереди, а на просьбы предоставить медицинскую помощь чаще всего получать отказы.

Судя по внешнему виду моего подзащитного, я полагаю, что здоровье Алексея Назимова за время нахождения в СИЗО пошатнулось

В конце марта Назимов и Степанченко 1,5 недели голодали в заключении, требуя «прекратить незаконное уголовное преследование». Однако акция протеста ни к чему не привела, и по настоянию адвокатов арестованные вынуждены были прекратить ее. Состояние здоровья обвиняемых за полгода ухудшилось, говорят адвокаты.

«Я не специалист, не врач, но судя по внешнему виду моего подзащитного, я полагаю, что здоровье Алексея Назимова за время нахождения в СИЗО пошатнулось», – говорит Алексей Ладин.

Андрей Логинов сообщает, что Павел Степанченко держится, «благодаря молодому и крепкому организму». «Надеюсь, здоровье его не подведет. Силы духа он не теряет, надеется, что докажет свою правоту», – отмечает адвокат.



Еще одно уголовное дело

Готовятся к судебным разбирательствам и крымские активисты, вставшие на защиту Павла Степанченко и Алексея Назимова. Сразу же после их ареста представители общественности приходили на заседания судов по продлению меры пресечения и намерены поддерживать депутата и блогера далее.

Защищать Степанченко намерены и его родные, которым за последние полгода тоже пришлось пройти через испытания. Сестре депутата Татьяне Капраловой после публичных акций в поддержку брата стали поступать странные звонки от неизвестного человека, представившегося сотрудником «уголовного розыска МВД Алушты».

А близкая подруга депутата Алла Литвинчук неожиданно стала фигуранткой другого уголовного дела. «4 мая я выходила из дома и на меня набросились двое неизвестных мне мужчин в гражданской одежде, которые запихнули меня в машину. На вопросы, кто они такие и что случилось, не отвечали. Только сказали, что я объявлена в уголовный розыск. Телефон у меня отобрали, но по второму телефону мне удалось дозвониться до адвоката. Больше мне звонков делать не дали и пригрозили: «Ты еще ответишь за то, что общаешься со Степанченко!». Меня привезли к следователю, от которого я узнала, что, оказывается, являюсь фигуранткой уголовного дела», – рассказала она Крым.Реалии.

По словам Литвинчук, ей инкриминируют статью 307 Уголовного кодекса России (заведомо ложное показание). Претензии у следователей возникли по поводу свидетельств крымчанки в деле, возбужденном еще в 2015 году в отношении Павла Степанченко по факту хулиганства.

По рассказам активистов, зимой 2015 году Павел Степанченко как депутат присутствовал на собрании членов гаражного кооператива вместе с Аллой Литвинчук, которая снимала происходящее на камеру. Представители гаражного кооператива начали выгонять их и выбили из рук фотоаппарат. Павел Степанченко попытался разобраться, но ему нанесли несколько ударов, а затем оказалось, что он обвиняется в хулиганстве. Впоследствии Алуштинским судом в отношении депутата был вынесен обвинительный приговор, который затем был отменен Верховным судом Крыма.

Дело явно заказное, созданное для того, чтобы устранить меня, потому что я занимаю активную позицию по делу Павла Степанченко

«Все, что я видела тогда, я рассказала в суде. Но только теперь узнала, что в отношении меня было вынесено частное постановление судьи о том, что я дала неправдивые сведения. Такое решение он принял на основании того, что у других свидетелей показания отличаются. Это уголовное дело есть только в отношении меня, а к другим свидетелям, которые подтверждали мои слова в суде, претензий нет. Поэтому понятно, что дело явно заказное, созданное для того, чтобы устранить меня, потому что я занимаю активную позицию по делу Павла Степанченко», – говорит Литвинчук.

Сестра депутата тоже считает это уголовное дело давлением на близких Павла Степанченко. «Я считаю это преследованием и давлением на близких Паши. Не спроста такие дела появляются именно сейчас», – говорит Татьяна Капралова.

Санкция статьи, которая вменяется Алле Литвинчук, предусматривает наказание в виде штрафа до 800 тысяч рублей, обязательных работ на до 480 часов, исправительных работ до двух лет или ареста до трех месяцев.

Тем не менее активистка, несмотря на уголовное преследование, заявляет, что намерена и далее защищать в суде Павла Степанченко. О намерениях поддерживать его в судах заявляют и другие активисты Большой Алушты.