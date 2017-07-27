«Чужие здесь не ходят» – эта фраза хорошо характеризует принцип кадровой политики в Крыму, взятый на вооружение «командой победителей». По подсчетам Крым.Реалии, минимум три десятка госуправленцев и депутатов связаны родственными, партийными и бизнесовыми связями с руководителями аннексированного полуострова. И это только вершина айсберга.

Уже при проведении первых российских выборов в «Госсовет Республики Крым» в сентябре 2014 года «команда победителей» сделала все, чтобы ни один неподконтрольный им крымчанин не прошел в состав «Госсовета». Всех, у кого были шансы победить на мажоритарных округах, сняли через суд.

Этот кадровый принцип, предполагающий не эффективность, а полную подконтрольность, распространился и на созданную Общественную палату Крыма. В ее составе – лишь преданные «команде победителей» люди, фамилии которых крымчанам ни о чем не говорят.

И на этой неделе произошло значимое событие, характеризующее отношение к Общественной палате Крыма. ​Все представители стороны крымского бизнесмена Олега Зубкова​ вышли из состава рабочей группы по изучению его конфликта с крымскими властями. Они убедились в несостоятельности этого органа.

Мы объединяемся ради конструктивного влияния и взаимодействия с властью

Такая работа Общественной палаты Крыма не может удовлетворить реальные запросы гражданского общества полуострова. А потому крымские активисты решили самоорганизоваться и создать альтернативную Гражданскую Палату Крыма.

«Уважаемые гражданские активисты, представители НКО, в Республике Крым назрела необходимость консолидации усилий для достижения важных социально-экономических вопросов в Республике Крым. Принято решение о создании Гражданской Палаты Крыма.

Мы не объединяемся ради какого-то лидера или политической партии, мы объединяемся ради конструктивного влияния и взаимодействия с властью», – говорится в обращении общественников.

Сейчас уже согласован устав Гражданской палаты Крыма.

«В противовес карманной Общественной палате Иоффе создается Гражданская Палата Крыма. В нее войдут активисты самоорганизации и самоуправления, то есть она создается «снизу». Посмотрим, что из этого получится. Цыплят по осени считают», – прокомментировала инициативу общественников академик РАЕН Алла Казакова.

Гражданская Палата Крыма предполагает открытость и каждый имеющий опыт общественник может подать свою кандидатуру для включения в состав этого органа.

Процесс формирования палаты запущен. У нас есть свой сайт, все заседания планируем транслировать в ютуб и соцсети

«Процесс формирования палаты запущен. Состоялось первое заседание совета палаты, на котором принят устав и регламент, сейчас активно приглашаем общественников в члены палаты, формируем комиссии, скоро планируем провести первое заседание палаты, пригласить СМИ (которые вряд ли придут), блогеров и всех желающих и активных граждан. У нас есть свой сайт, все заседания планируем транслировать в ютуб и посредством соцсетей, мессенджеров», – рассказала председатель правления Крымской региональной общественной организации «Конгресс защиты прав и свобод человека «МИР» Елена Дудченко.

Но далеко не все независимые общественники Крыма спешат вступить в Гражданскую палату Крыма. Кто-то аргументирует это привычкой работать самостоятельно, кто-то – другими причинами.

Нет единого фронта общественников в Крыму, как и оппозиции вообще. Все тянут одеяло на себя

«Нет единого фронта общественников в Крыму, как и оппозиции вообще. Все тянут одеяло на себя, меняют результаты на известность, боятся обвинений. Хотят попасть в высокие кабинеты. Это печально. Сейчас вроде формируется актив, но очень тяжело», – поделился своими наблюдениями российский общественник, переехавший в Крым, Илья Большедворов.

Создание Общественной палаты Крыма – это громкий звоночек для «команды победителей», что общественность уже не довольствуется отведенной ей роли. «Верхи не могут, низы не хотят» – революционный принцип, выведенный Лениным. Эта формулировка характеризует момент, когда в обществе возможна революция. И, судя по всему, такая ситуация в умах крымских общественников уже созрела.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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