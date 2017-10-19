Старый новый вице-спикер

Зампредом крымского парламента, подконтрольного России, назначен 70-летний Ефим Фикс. Новый вице-спикер – ветеран крымской политики. Его трижды избирали в парламент АРК, на протяжении двух лет он был народным депутатом Украины. Корреспондент Крым.Реалии составил биографический портрет Ефима Фикса и выяснил, почему он получил эту должность.

Назначение Ефима Фикса вице-спикером состоялось 18 октября. За избрание нового зампреда парламента проголосовали 54 депутата. Спикер Владимир Константинов в кулуарах сказал журналистам, что Ефим Фикс будет заниматься работой с крымскими регионами.

«Он и раньше занимался работой с регионами на должности главы комитета. (Его назначили вице-спикером) для придания статуса этой работе, потому что он общается с главами администраций», – процитировали Контантинова РИА Новости.

Итого у Константинова теперь три заместителя: Ефим Фикс, Ремзи Ильясов и Наталья Маленко.

Ху из мистер Фикс

Ефим Зисьевич Фикс родился в 1946 году в городе Ковель Волынской области. Почти полжизни он посвятил службе в Вооруженных силах СССР и Украины. С ноября 1965-го по 1994-й он служил в частях и соединениях Ленинградского, Дальневосточного и Одесского военных округов. В структуре Вооруженных сил занимал разные партийно-политические должности. В конце 80-х дослужился до звания полковника и поста начальника политотдела 32 армейского корпуса – объединения Сухопутных войск Советской армии.

В 1993 году бывший секретарь крымского обкома партии Леонид Грач начал воссоздавать Компартию на полуострове и пригласил Ефима Фикса поучаствовать в этом процессе. Тот отказался, за что коммунист его до сих пор осуждает и считает «предателем».

«Тогда я звал Фикса. Говорил: иди в нашу сторону, иди с нами. Он этого не сделал, поэтому он предал КПСС. Партию, благодаря которой он до начальника политотдела 32 корпуса дотянул, благодаря которой до звания полковника дотянул», – сказал Грач в комментарии для Крым.Реалии.

В 1990 году Фикса избрали депутатом Верховного Совета Крыма. В 1994 году он покинул ряды Вооруженных сил и ушел в бизнес – руководил коммерческими компаниями. Параллельно он начал карьеру в партии Виктора Медведчука СДПУ(о). В 1996 году Фикс стал руководителем крымского отделения социал-демократов. В то время его соратником был полковник запаса Александр Сибилев. По информации издания «Зеркало недели», в крымском отделении СДПУ(о) на ключевых партийных должностях тогда было немало бывших офицеров.

В 2004 карьера Фикса в партии Медведчука дала первые существенные плоды – он стал народным депутатом Украины. Проработал в Раде два года, а в 2006-м избрался в Верховный Совет АРК. С тех пор он больше не покидал стены крымского парламента.

Будучи уроженцем Волыни, Ефим Фикс содействовал украинским культурным проектам. При его поддержке в 2003 году издали словарь «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша». Политик также оказывал помощь украиноязычной газете «Кримська світлиця». В 2009 году Фикс обратился к правительству Крыма с просьбой выделить деньги для детской газеты «Джерельце» – приложения к газете «Кримська світлиця».

В 2010 году Ефим Фикс сменил партбилет и вошел в ряды Партии регионов. Такое решение он объяснил тем, что в текущей ситуации «разрозненные партии должны объединяться в одну сильную».

Фикс быстро стал главным публичным лицом «регионалов» в крымском парламенте, и представлял позицию фракцию в местных медиа. В 2013 году Фикс осудил действия участников Евромайдана, а в феврале 2014 года – выступил в поддержку «присоединения» Крыма к России. При этом активной роли в этих событиях не принимал.

«Он, может быть, не так публично активен был, как Григорий Иоффе (в то время вице-спикер), или как Аксенов, или как Константинов. В этом сценарии он не был действующим лицом», – считает экс-народный депутат Украины из Крыма Андрей Сенченко.

А в 2014 году Ефим Фикс вступил в «Единую России». По спискам этой партии его избрали в подконтрольный Москве крымский парламент. Там он возглавил депутатский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления

«Где он только не приспосабливался»

Среди крымских политиков Ефим Фикс имеет репутацию приспособленца и конформиста – человека, который не имеет собственных взглядов и всегда занимает позицию, соответствующую текущей политической конъюнктуре.

«Это талантливейший обслуживающий. Все время с салфеточкой, как у официанта на руке: «Что прикажете? Что вам надо?» Сколько было изменений за эти годы – где он только не приспосабливался. В том числе в социал-демократической партии Медведчука в Симферополе. На горизонте появилась партия, которая потом будет гробить все на Украине и в Крыму – Партия регионов – и он там. Кричал больше всех за Партию регионов», – говорит Леонид Грач.

По мнению политика, именно благодаря умению прислуживать руководству Фикс и получил должность вице-спикера.

«Осталось около двух лет до выборов нового состава. Вот взяли его и посадили – будет громыхать, как говорится. Потому что все те вице-спикеры, которые есть, – они никакие. Таким образом Константинов обставляется только своими, а Фикс входит в «константиновский» блок», – считает Леонид Грач.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук назвал назначение Ефима Фикса на пост вице-спикера неожиданным.

«Думаю, что он получил большое удовлетворение, потому что карьерный рост в таком возрасте – это крайне редкая вещь. Сегодня в России делают ставку на молодых, а здесь человек уже в очень приличном возрасте. В любом случае, это очень неожиданное назначение», – сказал Омельчук.

Политолог также охарактеризовал Фикса как человека, преданного Константинову. По словам эксперта, этим кадровым решением нынешний крымский спикер укрепил свои позиции.

Комментарий у самого Ефима Фикса получить не удалось. В течение дня он не отвечал на звонки корреспондента Крым.Реалии.