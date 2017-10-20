Телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении принять участие в выборах президента России в 2018 году. Объясняя свое решение, она, помимо всего прочего, высказала свое отношение к проблеме Крыма. В соцсетях воспринимать Собчак всерьез отказываются.

«Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против», – заявила Собчак в открытом письме, которое опубликовала газета «Ведомости». По словам телеведущей, она за то, «чтобы в стране прекратилось тотальное воровство, появились настоящая политика, власть, подотчетная свободному волеизъявлению людей, которые сами решат, как им жить, и на равных со всем мировым сообществом и соседями решат, чей же Крым на самом деле».

Интернет-общественности позиция Собчак по крымскому вопросу пришлась не по душе.

Марина Шаменко

Она явно бредит! Все мировые соседи три года " орут" - Крым это Украина, и только Собчак и Россия это не слышат!

Ivan Bezdomniy

Круто))) прихватили Крым, а теперь давайте все вместе решаем чей он)))

Игорь Вознюк

Сделает из Крыма Дом 2:-)

Комментаторы вспомнили и прежние заявления Ксении Собчак на тему Крыма. Оказалось, что они значительно отличаются от нынешних.

Роман Капацинский

А мне кажется тут все проще... Крестник позвонил Ксюше и сказал: "Ксюша, я тут собираюсь Крым отжать, ты уж скажи своей тупой аудитории Дома2, что это здорово.. они тебя послушают..."

Мало кто из участников обсуждения всерьез воспринимает выдвижение Собчак в президенты России.